Умеров совершил рабочую поездку в зону боевых действий: Подразделения должны видеть – мы вместе с ними. ФОТО
Министр обороны посетил позиции украинских военных в зоне боевых действий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Министерства обороны Украины.
"Каждый день проводил в бригадах, которые воюют в Донецкой и Луганской областях. Честно обсуждаем фронтовые вызовы с командирами подразделений. Помогаем находить необходимые решения. Не закрываем глаза на проблемы. Мы четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения", - рассказал министр.
Он также подчеркнул, что каждый руководитель органа военного управления должен быть на постоянной связи с подразделениями.
"Для понимания ситуации на линиях фронта и поддержки командиров, мы с Главнокомандующим регулярно посещаем боевые бригады. Получение информации о возможностях, проблемах в управлении и потребностях подразделений с первых уст позволяет более качественно и быстрее принимать решения. Это ключ к победе в динамичной войне. Наша задача – создавать способность и строить систему, которая обеспечит нам преимущество над врагом", – пояснил Умеров.
Он отметил Главнокомандующего Сырского, который "регулярно работает с подразделениями "в полях", живет войной и заботится о солдате".
"Я благодарен Главкому за добросовестный ежедневный труд. Подразделения должны видеть - мы вместе с ними. И мы будем рядом до самой победы, как бы тяжело на этом пути ни было. Действуем, как одна команда. Объединены ради победы!" – резюмировал глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Так ось, хто-небудь його бачив з Залужним на фронті? Нєбося в премʼєри МАРОДЕРИ готують?
Як хтось думає наскільки Умєров він патріотичніший Зеленського?
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕhttps://republic.com.ua/article/pitan-sta%d1%94-vse-bilshe.html#respond
https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html
став офіційним радником Умерова....
його до Умерова пристроїла ОПа президента???
по закону ні....
бо міністр сам підбирає свою команду....
тож Умеров не знайшов собі кращого радника за людину яку вигнали з роботи за корупційні скандали.
Мудрий міністр, у мудрого преза, якого *****, вибрав мудрий НАРІД.
Бовдуру ніхто не сказав. Воно тішиться що позбулось можливого опонента на виборах. Якщо такі взагалі колись відбудуться в тому що залишиться від цієї держави.
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
------
Залужному ОП-а не дозволяла в ті "поля" - раптом його ще більше шанувати будуть, а цьому все можна - можна й в Генштабі стрілочки малювати, а можна й у мікроменеджмент погратися...
А Сырский находясь на фронте всегда побрит , балаган сплошной...
Умєров на фронті відосіки робить
а цей час
"совєтнік" тімошенко бабло пилить
шмигаль, Камишін ( міністр стратегічних галузей- бувший головний аграрний менеджер землевласника Ахмєова) Умєров - 10 річний головний менеджер його стільникового Life - поакційно організував для Рінатки вигідну продажу Туркам.
Не здивуємося ящо частка акцій Ахмєтова невиїзного в США бувшого бандита зараз у бізнесах сімʼї Умерова - вид дружини до батька та брата ...
Тобто,працювати в кабінеті.А якщо виїзди,то:
На виробництва озброєнь
На склади
На будівництва фортифікацій
В тцк
Навчальні центри
Хочеш знати,чого потребують бригади ?
Поповнення особового складу,артилерійської підтримки, ППО.
Даси ?
Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/14/7181740/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.afp.com/ AFP
Детали: По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие
КБ "Луч" 29 грудня роздовбали дякуючи кому?
А де зараз Лієві та інші де суди?
Й зара вони суки піаряться, коли втратили героїв України без мобілізації тих хто вибрав цю ЗЕМЕРЗОТУ, не трогають їх думають знову 73 відсотки нагребуть
на*уя підрозділам бачити ваші неголені пики... займися своїми прямими обов"язками
Співпадіння… чи черговий прой…??
Обісрав всі покладені на нього надії через призначення урода-тищенка своїм говно радником.
Цим він сам перетворився на звичайне зелене лайно.