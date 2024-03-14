Умеров совершил рабочую поездку в зону боевых действий: Подразделения должны видеть – мы вместе с ними. ФОТО

Министр обороны посетил позиции украинских военных в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

"Каждый день проводил в бригадах, которые воюют в Донецкой и Луганской областях. Честно обсуждаем фронтовые вызовы с командирами подразделений. Помогаем находить необходимые решения. Не закрываем глаза на проблемы. Мы четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что каждый руководитель органа военного управления должен быть на постоянной связи с подразделениями.

"Для понимания ситуации на линиях фронта и поддержки командиров, мы с Главнокомандующим регулярно посещаем боевые бригады. Получение информации о возможностях, проблемах в управлении и потребностях подразделений с первых уст позволяет более качественно и быстрее принимать решения. Это ключ к победе в динамичной войне. Наша задача – создавать способность и строить систему, которая обеспечит нам преимущество над врагом", – пояснил Умеров.

Он отметил Главнокомандующего Сырского, который "регулярно работает с подразделениями "в полях", живет войной и заботится о солдате".

"Я благодарен Главкому за добросовестный ежедневный труд. Подразделения должны видеть - мы вместе с ними. И мы будем рядом до самой победы, как бы тяжело на этом пути ни было. Действуем, как одна команда. Объединены ради победы!" – резюмировал глава Минобороны.

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