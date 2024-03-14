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Умеров совершил рабочую поездку в зону боевых действий: Подразделения должны видеть – мы вместе с ними. ФОТО

Министр обороны посетил позиции украинских военных в зоне боевых действий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале Министерства обороны Украины.

"Каждый день проводил в бригадах, которые воюют в Донецкой и Луганской областях. Честно обсуждаем фронтовые вызовы с командирами подразделений. Помогаем находить необходимые решения. Не закрываем глаза на проблемы. Мы четко понимаем ситуацию на фронте и готовы принимать решения", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что каждый руководитель органа военного управления должен быть на постоянной связи с подразделениями.

"Для понимания ситуации на линиях фронта и поддержки командиров, мы с Главнокомандующим регулярно посещаем боевые бригады. Получение информации о возможностях, проблемах в управлении и потребностях подразделений с первых уст позволяет более качественно и быстрее принимать решения. Это ключ к победе в динамичной войне. Наша задача – создавать способность и строить систему, которая обеспечит нам преимущество над врагом", – пояснил Умеров.

Он отметил Главнокомандующего Сырского, который "регулярно работает с подразделениями "в полях", живет войной и заботится о солдате".

"Я благодарен Главкому за добросовестный ежедневный труд. Подразделения должны видеть - мы вместе с ними. И мы будем рядом до самой победы, как бы тяжело на этом пути ни было. Действуем, как одна команда. Объединены ради победы!" – резюмировал глава Минобороны.

Умєров відвідав зону бойових дій.

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Автор: 

Минобороны (9413) Умеров Рустем (559)


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Топ комментарии
+27
Приїхав не з технікою для будівництва оборонних споруд, не з бункерами чи бетонними конструкціями, не з безпілотниками чи снарядами, а зі своїм **@лом! Піар - їхнє все!
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
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14.03.2024 19:55
+19
Я один помітив ,що коли ця солодка парочка ( Умеров і Сирський) здійснює турне по позиціям ЗСУ, орки накривають наші патріоти, хаймарси, гелікоптери та інше?! Збіг ??? ........
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14.03.2024 19:56
+16
Знов накриють якусь позицію((
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14.03.2024 19:47
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14.03.2024 19:46 Ответить
Хто-небудь бачив оцього раба Ахмєтова, збагатившого свою сімейку 10 роками служби на нього (зараз вілла поряд з віллою Трампа, брати мама й тато зареєстровані бізнеси у США)..Доречі , вірою й правдою йому служив, коли той найняв з Пінчуком Манафорта політтехнолога Трампа дресирувати Януковича в презика, ввів Гіркіна на Донбас у 2014 році. Потім до того поки Вова призначив Умєрова після Резнікова , мародерів у Фонді Держмайна - справа набула по ньому заведена у 2023 році... Відволіклась...
Так ось, хто-небудь його бачив з Залужним на фронті? Нєбося в премʼєри МАРОДЕРИ готують?
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14.03.2024 20:12 Ответить
Сім!я Умерова повернулася до Криму АЖ в кінці 90-их. Зарах усі кагалом мають бізнеси у США!З 2003 року Умєров , отримавший найкращі дипломи у США та КАНАДІ, став працювати на Ахмєтова й з ним й біля нього й під ним пережив навіть Помаранчеву революцію.ПОТІМ Ахмєтов з Пінчуком вкинули гроші у Манафорта за рекомендацією Кремля -й Януковича зробив Президентом , А Умеров пішов на державну службу...А Ахмєтов привів в Україну Гіркіна ...
Як хтось думає наскільки Умєров він патріотичніший Зеленського?
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14.03.2024 20:32 Ответить
Знов накриють якусь позицію((
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14.03.2024 19:47 Ответить
щодо викриють-почитайте оце
ПИТАНЬ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШЕhttps://republic.com.ua/article/pitan-sta%d1%94-vse-bilshe.html#respond

https://republic.com.ua/article/pitan-sta%D1%94-vse-bilshe.html https://republic.com.ua/article/pitan-staє-vse-bilshe.html
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14.03.2024 20:48 Ответить
ты умеров вместе с зеленгским и ермаком
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14.03.2024 19:51 Ответить
радник ОПи Шурма, звільнений за корупцію
став офіційним радником Умерова....
його до Умерова пристроїла ОПа президента???
по закону ні....
бо міністр сам підбирає свою команду....
тож Умеров не знайшов собі кращого радника за людину яку вигнали з роботи за корупційні скандали.
Мудрий міністр, у мудрого преза, якого *****, вибрав мудрий НАРІД.
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15.03.2024 11:26 Ответить
Не зняли знову шоу десь в Житомирській? Як пропагандонський фільм для Шмарклемарафону про суперові укріплення побудовані для передка. Як потім виявилось зняли в Житомирській 300 метрів показово побудованих укріплень. Студія квартал95.
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14.03.2024 19:51 Ответить
А чого кирилку тимошонку не взяли ?Побачили би хто тепер в ЗСУ краде.
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14.03.2024 19:52 Ответить
цей умєров показав свою «компетентісь», начепивши на себе плитоноску задом наперед!
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14.03.2024 19:53 Ответить
Капець, еґо Умерова зашкалює! І сорому не має. То він і такі, як він, мають бачити і чути, що про них кажуть на фронті!
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14.03.2024 19:53 Ответить
До речі Сирський десь говорив про загрозу просування коцапів, про загострення ситуації на фронті. Ситуація серйозна.
Бовдуру ніхто не сказав. Воно тішиться що позбулось можливого опонента на виборах. Якщо такі взагалі колись відбудуться в тому що залишиться від цієї держави.
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14.03.2024 19:55 Ответить
Приїхав не з технікою для будівництва оборонних споруд, не з бункерами чи бетонними конструкціями, не з безпілотниками чи снарядами, а зі своїм **@лом! Піар - їхнє все!
Вони що, дійсно думають, що війнц можна виграти язиком в телевізорі? Чи так в трускавецьких університетах навчали?
Цікаво буде подивитися: на скільки збільшилась товщина гаманця у них після таких відвідин... 🤔
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14.03.2024 19:55 Ответить
Я один помітив ,що коли ця солодка парочка ( Умеров і Сирський) здійснює турне по позиціям ЗСУ, орки накривають наші патріоти, хаймарси, гелікоптери та інше?! Збіг ??? ........
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14.03.2024 19:56 Ответить
….нє думаю…
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14.03.2024 21:10 Ответить
Знайома цегляна стіна на задньому плані фото. Це точно десь під Авдіївкою.
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14.03.2024 19:56 Ответить
да стопудово там, прямо в Авдеевке
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14.03.2024 20:00 Ответить
Їздять щоб їх бачили. Тобто створюють видимість роботи. Все на що здатні непрофесіонали. Очікувано.
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14.03.2024 19:59 Ответить
"Він відзначив Головнокомандувача Сирського, який "регулярно працює з підрозділами "у полях", живе війною та дбає про солдата"."
------
Залужному ОП-а не дозволяла в ті "поля" - раптом його ще більше шанувати будуть, а цьому все можна - можна й в Генштабі стрілочки малювати, а можна й у мікроменеджмент погратися...
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14.03.2024 19:59 Ответить
Дивлячись на його пику то я не впевнений що йому так само важко як нв передовій, я не вірюююююююю.
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14.03.2024 20:00 Ответить
Даже не хочется это все обсуждать, только почему у зе команды никто не бреется сидя в Киеве?
А Сырский находясь на фронте всегда побрит , балаган сплошной...
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14.03.2024 20:01 Ответить
в бункері нема води на побриться. суху мівіну їдять, який вже рік. розпух від неї вже аж до ніззя!
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14.03.2024 20:23 Ответить
Кожному своє:
Умєров на фронті відосіки робить
а цей час
"совєтнік" тімошенко бабло пилить
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14.03.2024 20:02 Ответить
Що вам заважало "єднатися" з військами при Залужному?
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14.03.2024 20:03 Ответить
Залужний не дружив й не служив Партії Регіонів й їхньому батьку-Ахмєтову.
шмигаль, Камишін ( міністр стратегічних галузей- бувший головний аграрний менеджер землевласника Ахмєова) Умєров - 10 річний головний менеджер його стільникового Life - поакційно організував для Рінатки вигідну продажу Туркам.
Не здивуємося ящо частка акцій Ахмєтова невиїзного в США бувшого бандита зараз у бізнесах сімʼї Умерова - вид дружини до батька та брата ...
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14.03.2024 20:23 Ответить
Хотілося б бачити адекватного міністра оборони,який би розумів ,чим має займатись.
Тобто,працювати в кабінеті.А якщо виїзди,то:
На виробництва озброєнь
На склади
На будівництва фортифікацій
В тцк
Навчальні центри
Хочеш знати,чого потребують бригади ?
Поповнення особового складу,артилерійської підтримки, ППО.
Даси ?
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14.03.2024 20:07 Ответить
він спец інформаційних технологій - 10 років стільникова компанія , потім усякі мародерні служби на владу
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14.03.2024 20:35 Ответить
Единственно на кого есть надежда, вот он "Оборонпром" - Rheinmetall хоче побудувати в Україні мінімум чотири заводи з виробництва зброї.

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2024/03/14/7181740/ "Европейская правда" со ссылкой на https://www.afp.com/ AFP

Детали: По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие
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14.03.2024 20:08 Ответить
Здуріти, ОПа здасть координати моментально(
КБ "Луч" 29 грудня роздовбали дякуючи кому?
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14.03.2024 20:50 Ответить
Мадам, там сидят не дураки, а немцы.
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14.03.2024 21:19 Ответить
3,14дабол
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14.03.2024 20:14 Ответить
Який же великий подвиг!!! Ти краще дай гроші і можливість побудувати хлопцям укрпіплення для захисту свого життя і зупинки ворога. Достатньо піару одного Херпіду кожного дня. Скільки вже можна піаритись на смертях українців і знищенні їх міст та сіл?
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14.03.2024 20:17 Ответить
Хтось вірить, що у бійців від цих упирів підіймається бойовий дух?
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14.03.2024 20:17 Ответить
А ішак вже не ризикує після Одеси? Ну вдягніть йому додатково ще зо два памперси.
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14.03.2024 20:20 Ответить
"Разом з ними" годину в місяці.
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14.03.2024 20:24 Ответить
Разом з ними - це коли ти в окопах під вогнем ворога.
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14.03.2024 20:25 Ответить
Популісти, невиліковні популісти.
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14.03.2024 20:28 Ответить
Якщо вони взяли на фортіфікаційні будови МАРОДЕРА =МАРОДЕРИ ЗНАЧИТЬ! Доречі, два тижні при Умєрові ще працював Шарапов головний МАРОДЕР від Єрмака , а потім КУДИСЬ ЗНИК - не сидить й невідомо де. Й одразу ж новенький міністр почав внутрішні розслідування розграбувань у МО- Шарапов йому корнстект залишив , кого можна здати - памʼятаєте мільярди гривень на незбудованому заводі для гармат - ОТО БУЛО ШОУДЛЯ РЕПУТАЦІЇ УМЄРОВА!!!
А де зараз Лієві та інші де суди?
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14.03.2024 20:39 Ответить
це не популісти- це грамотні ахметівські мародери під рекламою від Сирського
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14.03.2024 20:41 Ответить
Гаденышь же сказал, шо сырой - лучший менеджер с военных услуг.
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14.03.2024 21:21 Ответить
Краще би цей «генерал піщаного карʼєра» займався своїми справами, забезпеченням війска
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14.03.2024 20:34 Ответить
Умеров це ганьба киримли.
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14.03.2024 20:38 Ответить
Задача Головкома не шлятись по секторам, а сидіти у ГШ та разом з НШ ГШ та операторами планувати бойові дії. А воно з поїздок не вилазить.
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14.03.2024 20:41 Ответить
ТРИ РОКИ ВІЙНИ МІНІСТРИ ОБОРОНИ НЕ ЗАЙМАЛИСЯ ЛІНІЯМИ ОБОРОНИ . Авдіївка та інші ще з часів Порошенко !!!
Й зара вони суки піаряться, коли втратили героїв України без мобілізації тих хто вибрав цю ЗЕМЕРЗОТУ, не трогають їх думають знову 73 відсотки нагребуть
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14.03.2024 20:46 Ответить
Якщо би ці "русо турісто" чули про що і як , та куди їх посилають душі захисників і живих і тих,що відійшли у вічність,то вони з роду б не навідувалися ,та не тривожили їх .
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14.03.2024 20:47 Ответить
Підрозділи мають бачити - ми разом із ними.(с)
на*уя підрозділам бачити ваші неголені пики... займися своїми прямими обов"язками
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14.03.2024 20:55 Ответить
Др.чило приїхало відмітити на карті позиції для орків.
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14.03.2024 21:00 Ответить
Ще один кнур з обойми чотирижди уклоніста виїхав на фотосесію.
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14.03.2024 21:41 Ответить
95 квартал. А снарядами нехай чехи займаються
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14.03.2024 21:44 Ответить
воно далі Печерську виїзжало?
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14.03.2024 21:49 Ответить
Гитлер в Винницу на недели целые мотался--- а тут на тебе приехал --- взвейтесь соколы орлами !
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14.03.2024 22:28 Ответить
Підрозділи мають бачити ********** а не морду умєрова.
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15.03.2024 00:07 Ответить
Лялька…
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15.03.2024 02:47 Ответить
Командир має бути із бійцями це факт, але Умеров мав би бути на ракетному виробництві на танкоремонтному, на збірці дронів в логістичного центрі.. На лінії фронту мають бути генерали і комбриги
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15.03.2024 04:10 Ответить
Шоу не закінчується."Підрозділи мають бачити шо ми разом" нагадує "народного презідента" в Маріуполі біготня по фонтану у 2019р,визіт у Одесу де натовп відгородили великим парканом.
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15.03.2024 04:50 Ответить
Їздять , піаряться, наче не знають що треба для фронту. Відсутній зв'язок по телефону? Їхні пики викликають тиху лють, особливо коли бачиш все більше, і більше скалічених воїнів на вулицях, і все більше прапорів на цвинтарях.
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15.03.2024 07:55 Ответить
Неужели приехал, чтобы представить два батальона - " Рада" и "Мажор"???? Ну наконец то все увидят - МЫ ВМЕСТЕ!!!!!
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15.03.2024 11:41 Ответить
Головнокомандувач не повинен "регулярно працювати з підрозділами у полях(!)" Це не функція і не обов"язки полководця, це обов"язки його підлеглих. Полководець (генерал), та й любий начальник, що виконує функції своїх підлеглих - уже не начальник. Це тупий злочинний піар. А фронт тим часом сиплеться...
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15.03.2024 16:26 Ответить
А если чел на большее не тянет, або и того лучше, его попинали это сделать, лишь бы не мозолил глаза бесполезным недотепой и хотя бы что-то сделал.
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16.03.2024 12:03 Ответить
Блин, небритый быдляк смахивает на восточного торговца гранатовым соком на Привозе. Это же надо быть таким бовдуро-гэйлом, подавать пример подчиненным -не бриться. Это же прямое нарушение личной безопасности на войне. Муйло применяет ОВ, на бороду противогаз не одевается плотно, а значит , ты же сам , в лучшем случае - потенциальный 3-х сотый.
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16.03.2024 12:00 Ответить
Логістику від кордону України, Умеров, вроді, як «налагодив», а от самого результату від цього, так і з'явилося на передовій…
Співпадіння… чи черговий прой…??
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16.03.2024 17:53 Ответить
Умєров перетворився на чергового зеленого виродка.
Обісрав всі покладені на нього надії через призначення урода-тищенка своїм говно радником.
Цим він сам перетворився на звичайне зелене лайно.
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18.03.2024 00:27 Ответить
 
 