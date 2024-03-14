Взрывотехники Нацполиции получили оборудование для разминирования от Германии. ФОТОрепортаж

14 марта состоялась передача международной гуманитарной помощи от Федерального ведомства криминальной полиции ФРГ для управления взрывотехнической службы Национальной полиции и экспертной службы МВД Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Среди имущества, переданного германскими партнерами, – наборы для обезвреживания малых и средних взрывных устройств, режущие заряды, рентген-системы и материалы для них, криминалистические чемоданы, портативные осветительные системы, бронежилеты, принтеры, взрывозащитные костюмы. Среди новинок, которые передали немецкие коллеги, – подводный дрон.









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Полученную технику передадут для взрывотехнических подразделений, в первую очередь, прифронтовых регионов.

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