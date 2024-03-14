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Взрывотехники Нацполиции получили оборудование для разминирования от Германии. ФОТОрепортаж

14 марта состоялась передача международной гуманитарной помощи от Федерального ведомства криминальной полиции ФРГ для управления взрывотехнической службы Национальной полиции и экспертной службы МВД Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Допомога Нацполіції від Німеччини

Среди имущества, переданного германскими партнерами, – наборы для обезвреживания малых и средних взрывных устройств, режущие заряды, рентген-системы и материалы для них, криминалистические чемоданы, портативные осветительные системы, бронежилеты, принтеры, взрывозащитные костюмы. Среди новинок, которые передали немецкие коллеги, – подводный дрон.


Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини

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Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини
Вибухотехніки Нацполіція отримали допомогу від Німеччини

Полученную технику передадут для взрывотехнических подразделений, в первую очередь, прифронтовых регионов.

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Германия (7063) Нацполиция (16552) разминирование (720) сапер (145)


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може, і Таураси отримали? Ну, так, Шольц пистів-пистів, але відправив... Таке можливо?
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14.03.2024 23:42 Ответить
Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання для розмінування від Німеччини - може, краще так: Вибухотехніки Нацполіції отримали обладнання від Німеччини для розмінування. Бо виходить, що розміновуємось від Німеччини. Ну, може і так...
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15.03.2024 11:25 Ответить
 
 