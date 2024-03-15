Вечером оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж

Вечером 15 марта россияне в очередной раз ударили по Никополю из артиллерии. В Запорожской области за сутки враг нанес 274 удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

В Никополе из-за обстрелов повреждена многоэтажка и административное здание на предприятии, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он добавил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.

"Еще двое пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог обратились за медпомощью. На данный момент таких всего – 52. Среди них 13 – дети. До сих пор в больнице – 16 человек", - отметил Лысак.

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В Запорожской области в течение суток враг нанес 274 удара по 8 населенным пунктам, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Военнослужащие РФ нанесли 1 авиационный удар по селу Малиновка, совершили 3 РСЗО-обстрела Новодаровки и Темировки, а также атаковали 63 беспилотниками Новоданиловку, Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Работино и Малую Токмачку.

207 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Работино, Новодаровки, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Темировки и Омельника", - говорится в сообщении.

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Федоров отметил, что мирные жители не пострадали. Тем не менее, поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.