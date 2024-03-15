Вечером оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Никополю, за сутки обстреляли 8 населенных пунктов Запорожской области. ФОТОрепортаж
Вечером 15 марта россияне в очередной раз ударили по Никополю из артиллерии. В Запорожской области за сутки враг нанес 274 удара.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
В Никополе из-за обстрелов повреждена многоэтажка и административное здание на предприятии, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он добавил, что ночь в регионе прошла без обстрелов.
"Еще двое пострадавших от вражеской атаки на Кривой Рог обратились за медпомощью. На данный момент таких всего – 52. Среди них 13 – дети. До сих пор в больнице – 16 человек", - отметил Лысак.
В Запорожской области в течение суток враг нанес 274 удара по 8 населенным пунктам, сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Военнослужащие РФ нанесли 1 авиационный удар по селу Малиновка, совершили 3 РСЗО-обстрела Новодаровки и Темировки, а также атаковали 63 беспилотниками Новоданиловку, Гуляйполе, Новодаровку, Малиновку, Работино и Малую Токмачку.
207 артударов нанесено по территории Гуляйполя, Работино, Новодаровки, Малиновки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Темировки и Омельника", - говорится в сообщении.
Федоров отметил, что мирные жители не пострадали. Тем не менее, поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
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Навіть українці,які виїхали за кордон,застосовують термін
«у вас».Саме не «в нас»,а «у вас».
Аби не було погроз в бік Заходу типу«можєм повторіть»,взагалі мовчки б спостерігали.Та й пам'ять коротка.Я пам'ятаю,як лукашеску кидав орди емігрантів на польський кордон,а зараз з білорашею у польші жвава торгівля,зате за жменю ********* блокують український кордон з мовчазної згоди влади.