В российском Белгороде взрывы и пожары: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В российских Белгороде и области утром раздавались взрывы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.
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Так, в Белгородской области был объявлен сигнал воздушной тревоги.
По данным росСМИ, над городом и областью якобы сбили 7 снарядов РСЗО, в результате чего пострадали 2 человека.
ASTRA отмечает, что в Белгороде из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на так называемые выборы, вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие.
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