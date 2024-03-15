РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6369 посетителей онлайн
Новости Фото
36 408 103

В российском Белгороде взрывы и пожары: "#банаврот! Прилет! Выбило все стекла! Машины горят! Ах#еть!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российских Белгороде и области утром раздавались взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ASTRA.

Внимание! Ненормативная лексика!

Так, в Белгородской области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

По данным росСМИ, над городом и областью якобы сбили 7 снарядов РСЗО, в результате чего пострадали 2 человека.

ASTRA отмечает, что в Белгороде из-за ракетной опасности люди, пришедшие проголосовать на так называемые выборы, вынуждены были покинуть избирательный участок и спуститься в укрытие.

Также смотрите: Бойцы пропутинского подразделения в селе Сподарюшине на Белгородщине подняли белое знамя, чтобы сдаться в плен.. ВИДЕО

Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода
Обстріл Бєлгорода

Автор: 

россия (96095) Белгород (457)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+75
МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность по поводу трёхстороннего конфликта, возникшего между Белгородской, Курской и Воронежской народными республиками. Призываем стороны немедленно прекратить кровопролитие и завершить конфликт за столом переговоров. В противном случае руководству Украины придётся принять меры по защите украиноязычного населения на территории указанных республик. Украина всегда готова стать гарантом мира и безопасности для своих людей.
показать весь комментарий
15.03.2024 09:43
+60
показать весь комментарий
15.03.2024 09:42
+58
В иобании рот не попало? - ******!
показать весь комментарий
15.03.2024 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Все попадания - исключительно в места сосредоточения штабов и дислокаций регулярных войск.
показать весь комментарий
16.03.2024 17:35 Ответить
Нащо росіянці ці фейкові відео роблять? Хто в таке повірить?
показать весь комментарий
17.03.2024 03:38 Ответить
Стекла можно вставить по гарантии
показать весь комментарий
17.03.2024 13:46 Ответить
Страница 2 из 2
 
 