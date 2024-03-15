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Сутки на Харьковщине: атака "шахедов" на Казачью Лопань, обстрелы Харьковского района. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 населенных пунктов Харьковщины и нанесли авиаудары по н.п. Липцы, Борщевая, Вильча.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью 15 марта в результате обстрела БПЛА "Шахед" горела крыша дома, гараж в с. Казачья Лопань Харьковского района", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне не прекращали обстрелов населенных пунктов области. Под вражеским огнем оказались с. Константовка Чугуевского района, Волчанск, Казачья Лопань.

Дважды за день враг из РСЗО "Ураган" обстрелял деревню Липцы. В результате обстрела разрушен частный дом, ранение получила 50-летняя женщина.

В 12:45 произошел вражеский обстрел с. Слобожанское Харьковского района, в результате которого разрушен частный дом. Получила ранение 50-летняя женщина.

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Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини
Наслідки обстрілів Харківщини

Автор: 

обстрел (27731) Харьковщина (5577)


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