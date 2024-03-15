Шпионил за кораблями ВСУ возле Одесского морпорта: СБУ задержала в Запорожье агента военной разведки РФ. ФОТОрепортаж

В Запорожье задержан мужчина, шпионивший за боевыми кораблями ВСУ в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Агент военной разведки РФ, разведывавший места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей, задержан в Запорожье.

"В зоне его особого внимания были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ. Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.

Смотрите также: К 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ, который шпионил за дальнобойной артиллерией ВСУ на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ", - говорится в сообщении.

Оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.

Смотрите также: В Николаеве задержан информатор ФСБ, устроивший в квартире "наблюдательный пункт" за колоннами ВСУ, - СБУ. ФОТО

СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ и задокументировала его преступную деятельность. Это позволило своевременно провести комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных судов.

"Злоумышленника задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору. Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента - шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря", - отметили в Службе безопасности .

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Планировал отравить командование ВСУ и разведывал места дислокации Сил обороны: СБУ задержала агента ФСБ в Запорожской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











