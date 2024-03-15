Шпионил за кораблями ВСУ возле Одесского морпорта: СБУ задержала в Запорожье агента военной разведки РФ. ФОТОрепортаж
В Запорожье задержан мужчина, шпионивший за боевыми кораблями ВСУ в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Агент военной разведки РФ, разведывавший места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей, задержан в Запорожье.
"В зоне его особого внимания были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ. Для сбора разведданных фигурант действовал под прикрытием водителя-дальнобойщика, осуществляющего межрегиональные грузовые перевозки.
Находясь за рулем фуры, он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, но в то же время пытался скрыто фиксировать геолокацию кораблей ВСУ", - говорится в сообщении.
Оккупанты надеялись получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины.
СБУ заблаговременно разоблачила агента РФ и задокументировала его преступную деятельность. Это позволило своевременно провести комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных судов.
"Злоумышленника задержали "на горячем", когда он следил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта и пытался отчитываться агрессору. Также в ходе расследования стало известно о дополнительной задаче российского агента - шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря", - отметили в Службе безопасности .
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
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В Одесі попрощалися з дев`ятьма військовими моряками, яких у порту вбила ворожа ракета
Дев'ятьох військовослужбовців Військово-морських сил України, які загинули 6 березня внаслідок https://dumskaya.net/news/udar-po-portu-rossiyskaya-raketa-ubila-pyat-chel-182710/ua/ удару «Іскандером» по одеському порту , провели в останню путь.
Організація Veterans Hub Odessa повідомила, що загинули 26-річний головний старшина Станіслав Хохлов, 31-річний старшина 2 статті В'ячеслав Васильєв, 35-річний молодший сержант Володимир Бутов, 37-річний старший матрос Юрій Слєпченко, 26-річний матрос Петро Корнієнко, 27-річний військовослужбовець Андрій Лихно, 38-річний старшина другої статті Микола Тягій, 25-річний матрос Віталій Малютін і 39-річний старший матрос Олександр Коноваленко.
Церемонія прощання з Віталієм Малютіним, Олександром Коноваленком і Миколою Тягієм відбулася в суботу, 9 березня. Зі Станіславом Хохловим, В'ячеславом Васильєвим, Володимиром Бутовим, Юрієм Слєпченком, Петром Корнієнком та Андрієм Ліхно попрощалися в понеділок, 11 березня. Цього ж дня в останню путь в Одесі проводили Олександра Закерничного, який загинув на фронті 6 серпня 2023 року. Він автор книги «Записки добровольця», яка побачила світ уже після смерті письменника, у грудні минулого року.
https://dumskaya.net/pics/b5/picturepicture_171025353557674907441024_19333.jpg Нагадаємо, удар по порту припав під час візиту до Одеси президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса. Під час ракетної атаки вони перебували на морвокзалі, на відстані кількох кілометрів від місця вибуху.
РигоАНАЛІВ-мішєбратіяв, як грязі в Україні… ЖОДЕН з них, так і не вчинив, прикрого самогубства, знаючи наслідки своїх діянь…
Зеленський-стефанчук-шмигал, так і не внесли ЗМІН до статтей ККУ щодо значного посилення покарання за такі діяння, під час дії воєнного стану…. Мабуть для них, життя та смерть Українців, не варта уваги…
Це ж не їх рідню убивають, ґвалтують, катують, спалюють, калічать, московські орки та їх агенти-ригоАНАЛИ!!
Співпадіння чи 20 травня на носі…