Разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу под видом командировки, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мужчину, обещавшего лицам трудоустройство на одном из предприятий, а затем - "заграничную командировку".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий. В дальнейшем для мужчин изготовляли пакет документов для заграничной командировки. За такую "услугу" злоумышленник получал $6500 с одного человека", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, организатор незаконной схемы был задержан пограничниками с сотрудниками Нацполиции после получения им части денег. Продолжается досудебное расследование.

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