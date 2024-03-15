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Разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу под видом командировки, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили мужчину, обещавшего лицам трудоустройство на одном из предприятий, а затем - "заграничную командировку".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Правоохранители установили, что 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий. В дальнейшем для мужчин изготовляли пакет документов для заграничной командировки. За такую "услугу" злоумышленник получал $6500 с одного человека", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Задержаны 16 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию: они оплатили переправщику $111 500, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Порушники кордону

Как отмечается, организатор незаконной схемы был задержан пограничниками с сотрудниками Нацполиции после получения им части денег. Продолжается досудебное расследование.

Смотрите также: Мужчины заплатили "переправщику" по $5 тыс. за резиновую лодку для незаконного пересечения границы, но ее на месте не оказалось. Нарушителей задержали, - Госпогранслужба. ФОТО

Порушники кордону
Порушники кордону

Автор: 

Госпогранслужба (6564) граница (5302)


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Топ комментарии
+4
Не потрібно було закривати кордони. Коли є заборона завжди хочеться її порушити. І тут назустріч бажаючим йдуть корумповані чиновники різних калібрів.
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15.03.2024 16:40
+2
Ви праві, як тільки є бажання порушити Конституцію, одразу виходять на допомогу оті особи на державних посадах категорії А Б В…. Заробітчани- сіромахи… впродовж 30 років відновлення Незалежності України !!!
Вони ж і борються, самі із собою!,!
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15.03.2024 17:00
+2
У вас неприкрита зневага до власних громадян ніби вони всі б розбіглися одразу, а це не так.
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15.03.2024 17:05
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Не потрібно було закривати кордони. Коли є заборона завжди хочеться її порушити. І тут назустріч бажаючим йдуть корумповані чиновники різних калібрів.
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15.03.2024 16:40 Ответить
Ви праві, як тільки є бажання порушити Конституцію, одразу виходять на допомогу оті особи на державних посадах категорії А Б В…. Заробітчани- сіромахи… впродовж 30 років відновлення Незалежності України !!!
Вони ж і борються, самі із собою!,!
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15.03.2024 17:00 Ответить
Що ти мелеш, дівонько? По - твоєму, якби не закрили кордони, то не було би ухилянтів, сикунів, паразитів, дизертирів, "супроводжуючих" інвалідів (без повернення)? Усі з ентузіазмом побігли би до військкомматів і далі - на фронт? Національну гідність треба мати, захищати Батьківщину, честь стягу ... прогугли що то таке.
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15.03.2024 17:01 Ответить
У вас неприкрита зневага до власних громадян ніби вони всі б розбіглися одразу, а це не так.
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15.03.2024 17:05 Ответить
Зневага до ухилянтів від призиву, військової служби, мобілізації ... починаючи від головного ухилянта - підараса з Банкової. До тих, хто , здорових ситих кнурів і биків, що "злиняли" від захисту Батьківщини. Хто зробив собі липову інвалідність, справки про "язву", "плоскоступ"я", "грижу"... і здрисьнув за кордон разом із супроводжуючим родичем (теж призивного віку), котрий, звісно назад не повернувся. До тих, хто за кордоном сидить і жебрає біля мусорки на чужих харчах, шмотках і подачках, роблячи вигляд, що не бачить і не чує, як їх паплюжать, харкають і шиплять таке уже ставше рідним "бидво" і "швайне". І дуже скоро виженуть нах. сраним віником - уже достали всіх.
Не всі порозбігалися, дівонько. І на тих, хто залишився тримається Україна. З останніх сил, спливаюча кров"ю тримається. І вистоїть. А з паразитами, дизертирами, ухилянтами, халявщиками - повернуться фронтовики і розберуться. Тут жодних ілюзій.
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16.03.2024 11:17 Ответить
яремо, ти знову починаєш свою пісеньку. людина, яка пішла захищати свою країну, повинна знати, що якщо не вб'ють, то вона може раз на три місяці на якийсь місяць поїхати до сім'ї в ближнє зарубіжжя (хоча при достойній оплаті можна й за океан), і відпочивши повернутися з певненістю, що її сім'ї вже нічого не загрожує. а не так як у Одесі чи Вінниці. Не кажучи вже про Суми чи Харків. У стійло заганяють лише безвольну скотину. А вільна людина має захищати перш за все свою свободу бути людиною. ви нічим не відрізняєтесь від не таких руцьких, що типу проти пуйла але за збереження раші і її порядків. Бо тими ж методами хочете перемогти імперію. Імперію перемагають перш за все у себе в головах. І ти цього так і не зміг зробитти. стогни й далі
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15.03.2024 17:40 Ответить
"... раз на три місяці на якийсь місяць поїхати до сім"ї у ближнє зарубіжжя... а можна і за океан"?
І це з фронту??? Другим разом я сказав би, що ти упав з місяця, чи тебе свого часу не втримала в руках акушерка. Але ні - ти настільки інтимно зрісся з мусоркою в своєму "зарубіжжі", що забув, а, швидш за все і не знав, що таке національна гідність, Батьківщина і святий обов"язок її захищати.
Я вже якось виховував тебе у плані що чекає тебе, таких як ти і двоїх дітей у "зарубіжжі", та, видко, стусани, копняки, "бидло" і "швайне" органічно зрослося з вами...
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15.03.2024 21:27 Ответить
ти хочеш запудрити мізки людині, що краще тебе розуміє - що то таке національна гідність. Бо це не пусті лозунги - помри за батьківщину. Це якраз те, що жити треба ради батьківщини . А ти ніде не гавкаєш на недолуге командування та крадіїв у владі. А лише як папуга повторюєш одне - сцикуни, ухилянти, падли шо не хочуть гинути на фронті. Якщо такий крутий - розберися з тими, що послали на геройську смерть наш спецназ. чи просто віддали кацапам одного із цінних свідків щодо збитого кацапами боїнга, якого Червінський доставив в руки українського кривосуддя. І тобі ворог не той, хто посадив Червінського у допру, а той хто прагне за будь-яку ціну попасти до своєї сім'ї. Яку не бачив може вже і два роки. Нормальна влада довіряє своїм людям і люди взаємно довіряють їй. А ті, що не попереджували про ось скоро наближаючу агресію раші з формулюванням - так ви ж усі повтікаєте за кордон, вже цілковито втратили будь-яку довіру в більшості притомних людей. А без взаємної довіри не буде єдності в суспільстві. Як її наладити - я пропоную так як можу. А в тебе таке враження клепки не вистачає навіть зрозуміти проблему.
До речі: двісті тисяч, що приблизно 5 тисяч євро, а це хороша європейська зарплата, я пропонував чи не рік тому. Бо зовсім обидно коли єворопейці в мирному житті мало чим ризикуючи отримують стільки, а наші воїни цією владою розглядаються як лохи яким і вдвічі менше вистачить. ПОцікався яремо - стільки пуйло платить своїм контрактникам? там вже купа фондів бігає за ними із запрошенням вкладаьти туди-сюди.
скажеш - нема грошей? так це нагла брехня, бо на що завгодно гроші занходяться. це перше. А по-друге: нормальна влада давно б домовилася і знайшла б механізм оплати нашим воїнам з допомоги наших партнерів. Скажімо б той же Петро зі своїм дипломатичним досвідом зміг би це організувати. та й не тільки на ньому світ клином зійшовся. Є багато талановитих дипломатів інших.
Взагалі то комент більше не як відповідь тобі, бо ти - безнадійний. але мене читають інші. Як я вже підкреслював - не скоро, але стали обговорювати мою пропозицію про достойну оплату наших воїнів. Ще якби не забирали більшу частину тієї оплати на одяг, машини чи дрони. установки реб у вільному продажі. Виходить так - хочеш жити, то плати зі свого кармана.
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15.03.2024 22:52 Ответить
Чучело їбане,огидна аморальна гнида,яка гниє від ненависті до своїх же співгромадян,згадай ранок 24.02.22. Та незліченні черги людей по містах біля ТЦК,черги за зброєю в Києві та інших містах.Такі гнилі аморальні гниди як ти і вбили у людей почуття власної гідності.
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15.03.2024 17:54 Ответить
чому не в окопі, "воен диванный"?
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15.03.2024 17:59 Ответить
Зміни свою "окопно-диванну" риторику. Чи словниковий запас закінчився?
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15.03.2024 21:30 Ответить
Схема переплюнула і методику Зеленського.
Це, як один з варіантів наслідків, безкарності від Урядів, Гончарука- Шмигаля-гройсмана-Яценюка !!! Самі то вони, теж відкосили від захисту України разом із своїми привладними, згідно з Регламентом КМУ, з 2014 року… А челяд з кадрів та МОБ одиниці штатні, бігали по військоматах ставили та знімали їх з ОБЛІКУ!! Самі ж вони, не ходять по військоматах/ТЦК, бо НЕМІЧНІ, скалічені службою тяжкою на ПОСАДАХ державного управління!!
Тому за них, бігають, якісь сіренькі особи, з відділу кадрів…
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15.03.2024 16:56 Ответить
Україна перетворилась на філіал КНДР. Ні, це вже гірше КНДР. Полюють на людей та транслюють як шоу. Ах точно, керує шоумен, тож тому і шоу влаштовують з катуванням власного народу
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15.03.2024 17:58 Ответить
 
 