Разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу под видом командировки, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Правоохранители разоблачили мужчину, обещавшего лицам трудоустройство на одном из предприятий, а затем - "заграничную командировку".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Правоохранители установили, что 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий. В дальнейшем для мужчин изготовляли пакет документов для заграничной командировки. За такую "услугу" злоумышленник получал $6500 с одного человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, организатор незаконной схемы был задержан пограничниками с сотрудниками Нацполиции после получения им части денег. Продолжается досудебное расследование.
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+4 Людмила Полякова #573716
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
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+2 Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий15.03.2024 17:05 Ссылка
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Вони ж і борються, самі із собою!,!
Не всі порозбігалися, дівонько. І на тих, хто залишився тримається Україна. З останніх сил, спливаюча кров"ю тримається. І вистоїть. А з паразитами, дизертирами, ухилянтами, халявщиками - повернуться фронтовики і розберуться. Тут жодних ілюзій.
І це з фронту??? Другим разом я сказав би, що ти упав з місяця, чи тебе свого часу не втримала в руках акушерка. Але ні - ти настільки інтимно зрісся з мусоркою в своєму "зарубіжжі", що забув, а, швидш за все і не знав, що таке національна гідність, Батьківщина і святий обов"язок її захищати.
Я вже якось виховував тебе у плані що чекає тебе, таких як ти і двоїх дітей у "зарубіжжі", та, видко, стусани, копняки, "бидло" і "швайне" органічно зрослося з вами...
До речі: двісті тисяч, що приблизно 5 тисяч євро, а це хороша європейська зарплата, я пропонував чи не рік тому. Бо зовсім обидно коли єворопейці в мирному житті мало чим ризикуючи отримують стільки, а наші воїни цією владою розглядаються як лохи яким і вдвічі менше вистачить. ПОцікався яремо - стільки пуйло платить своїм контрактникам? там вже купа фондів бігає за ними із запрошенням вкладаьти туди-сюди.
скажеш - нема грошей? так це нагла брехня, бо на що завгодно гроші занходяться. це перше. А по-друге: нормальна влада давно б домовилася і знайшла б механізм оплати нашим воїнам з допомоги наших партнерів. Скажімо б той же Петро зі своїм дипломатичним досвідом зміг би це організувати. та й не тільки на ньому світ клином зійшовся. Є багато талановитих дипломатів інших.
Взагалі то комент більше не як відповідь тобі, бо ти - безнадійний. але мене читають інші. Як я вже підкреслював - не скоро, але стали обговорювати мою пропозицію про достойну оплату наших воїнів. Ще якби не забирали більшу частину тієї оплати на одяг, машини чи дрони. установки реб у вільному продажі. Виходить так - хочеш жити, то плати зі свого кармана.
Це, як один з варіантів наслідків, безкарності від Урядів, Гончарука- Шмигаля-гройсмана-Яценюка !!! Самі то вони, теж відкосили від захисту України разом із своїми привладними, згідно з Регламентом КМУ, з 2014 року… А челяд з кадрів та МОБ одиниці штатні, бігали по військоматах ставили та знімали їх з ОБЛІКУ!! Самі ж вони, не ходять по військоматах/ТЦК, бо НЕМІЧНІ, скалічені службою тяжкою на ПОСАДАХ державного управління!!
Тому за них, бігають, якісь сіренькі особи, з відділу кадрів…