Оккупанты били по Никополю из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждено предприятие, дома и автомобиль. ФОТОрепортаж
В течение дня россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии и трижды ударили дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сначала – артобстрел. А потом – еще и три удара дронами-камикадзе.
В течение дня агрессор атаковал Никополь. Люди не пострадали. Повреждено коммунальное предприятие, 3 частных дома, авто", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий15.03.2024 19:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
ПравдаЛюбка
показать весь комментарий15.03.2024 20:16 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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