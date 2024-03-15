Оккупанты били по Никополю из артиллерии и дронами-камикадзе: повреждено предприятие, дома и автомобиль. ФОТОрепортаж

В течение дня россияне обстреляли Никополь в Днепропетровской области из артиллерии и трижды ударили дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Сначала – артобстрел. А потом – еще и три удара дронами-камикадзе.

В течение дня агрессор атаковал Никополь. Люди не пострадали. Повреждено коммунальное предприятие, 3 частных дома, авто", - говорится в сообщении.

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