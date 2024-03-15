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В рамках эвакуации из 22 населенных пунктов Сумщины выехали все жители. ФОТОрепортаж

В Сумской области из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов шести территориальных громад, подлежащих эвакуации, уехали все жители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Как отмечается, только из Великописаревской громады Ахтырского района, где сейчас наиболее обостренная ситуация с безопасностью, за последние 3 дня выехали более 180 жителей. В громаде организовано перемещение населения, которое изъявило желание уехать в более безопасные места. Областная военная администрация в сотрудничестве с военными, правоохранителями обеспечивает эвакуационные мероприятия, оказывая всемерную поддержку.

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Начальник областной военной администрации Владимир Артюх вместе с председателем Великописаревской громады и старостой одного из населенных пунктов согласовали планы дальнейших действий по эвакуационным маршрутам и безопасности населения.

Евакуація на Сумщині

В ОВА отмечают, что наибольшее количество – 84, из них 20 детей, выехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов громады. В результате обстрелов Великописаревской громады в течение пяти дней (11.03-15.03) погибли 3 человека, ранены - 13, из них 5 детей.

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Евакуація на Сумщині

"В настоящее время в Сумской области с опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

На сегодняшний день выехали все жители из 22 населенных пунктов, расположенных на территории 3 районов 6 территориальных громад, которые подлежали эвакуации.

Еще раз призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности. Связывайтесь с представителями власти на местах и уезжайте в более безопасные места", – сообщили в ОВА.

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Евакуація на Сумщині
Евакуація на Сумщині

Автор: 

Сумская область (3282) эвакуация (2099)


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Топ комментарии
+10
Дядько мій рік соплі пускав за розбитим хазяйством, але вчора ми його таки забрали ( навіть свою "копійку" воякам залишив на запчастини)
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15.03.2024 20:44
+9
У нас есть куча пустующих сел очень далеко от линии фронта в спокойной местности. Да в каждом селе даже вокруг Киева есть пару тройка домов которые государство могло бы почти за бесценок выкупить для переселенцев. Почему бы людей не заселять в них вместо того чтобы украинцы вынуждены были выезжать за границу. А потом вместо украинцев уже власть собирается завозить в Украину каких то черножопых бабуинов ( которые нам в будущем вылезут боком) потому что у нас не хватает рабочих рук.
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15.03.2024 20:33
+7
Правильно роблять люди.
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15.03.2024 20:29
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Правила форума Совет форумчан
Правильно роблять люди.
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15.03.2024 20:29 Ответить
Дядько мій рік соплі пускав за розбитим хазяйством, але вчора ми його таки забрали ( навіть свою "копійку" воякам залишив на запчастини)
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15.03.2024 20:44 Ответить
У нас есть куча пустующих сел очень далеко от линии фронта в спокойной местности. Да в каждом селе даже вокруг Киева есть пару тройка домов которые государство могло бы почти за бесценок выкупить для переселенцев. Почему бы людей не заселять в них вместо того чтобы украинцы вынуждены были выезжать за границу. А потом вместо украинцев уже власть собирается завозить в Украину каких то черножопых бабуинов ( которые нам в будущем вылезут боком) потому что у нас не хватает рабочих рук.
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15.03.2024 20:33 Ответить
Друже, ти не уявляєш, яка це паперова хуртовина...
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15.03.2024 20:39 Ответить
Не, ну понятно, что проще вообще ничего не делать. Ну или там бабло на асфальте пилить.
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15.03.2024 22:06 Ответить
Не хочуть. [жити у порожніх селах Центру України]

Всі хочуть жити у Києві. Або у Львові. Ну хоча б в Ужгороді.

А в Долинській чи Новій Празі -- ніхто не хоче
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15.03.2024 20:40 Ответить
Не знав що у нас є села з такими прекрасними назвами- Нова Прага
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15.03.2024 21:11 Ответить
Є

І Нью-Йорк є....
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15.03.2024 21:25 Ответить
Та Нова Прага ще ого-го, там хоч комунікації нормальні
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15.03.2024 21:29 Ответить
Не хочуть жити, тому що там роботи нема та соціальної інфраструктури, за кожним питанням треба в місто їхати.
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15.03.2024 21:28 Ответить
А як же вони жили у порожніх селах Сумщини?
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15.03.2024 21:58 Ответить
Ужгород зараз смачніше Львова і Києва ...
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15.03.2024 22:51 Ответить
Не хочуть жити в Центрі?Навкруги Кропивницького вже всі порожні дачі в яких можна жити розкупили та заселили.В моєму СТ вже постійно мешкають кількасотен сімей,магазини пооткривали..
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16.03.2024 11:21 Ответить
СТ -- це якесь товариство чи обʼєднання?
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16.03.2024 12:25 Ответить
Садове Товариство (дачні ділянки),мають назви за профілем забудовника,наприклад-"Ятрань",Будівник","Медік","Радіст"та інш....
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16.03.2024 12:38 Ответить
Ви на олх давно дивились нерухомість? Гнилі сарайчики 2х2 метри в кооперативах в забутих богом селах і то хочуть від 5 тисяч $. Чим далі на захід тим кругліші очі від цін.
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15.03.2024 22:05 Ответить
А я про запад не говорю. На западной Украине люди не то что страх, а и совесть потеряли. Пользуясь безвыходной ситуацией у беженцев гонят цены за свои сарайчики как за пять звезд на Мальдивах. Доходило до смешного, что за домик котому до войны красная цена была $2-3тыс, требовали с беженцев и переселенцев плату 20тыс.грн/месяц. Бедные переселенцы плевали и ехали за границу. Видимо поетому половина беженцев и не хочет возвращаться в Украину. А вот подыскать домики в центральной части Украины по адекватным ценам вполне можно. Я даже знаю недалеко от Киева такие которые люди бесплатно отдали переселенцам и военным которые на отдых с фронта приезжают.
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15.03.2024 22:21 Ответить
В центральній частині ціни не краще. І якщо вже підняли тему, то біженці теж не святі. Є нормальні а є понаїдуть і як бидлота поводяться. В моєму будинку купили квартиру і поводилися наче весь будинок разом з людьми купили. То ми на місце швидко поставили. Інші теж приїхали і вихвалялися які вони круті, який там бізнес мали а тут приїхали до ніщебродів і терплять нещасні. А за гуманітаркою тільки так бігали як побирайки. Бізнесмени... З двома сім'ями навпаки подружилися і спілкуємось дуже добре. Прекрасні люди. І за кордоном теж вже себе добре показали. Повно відео як поляки, нідерландці, латиші посилають валити назад в Україну. Показали себе добре перед тими хто прихистив і допомагає.
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15.03.2024 23:04 Ответить
Велику Писарівку зруйнували КАБами сильно за останні дні відколи РДК зайшов в російське село Козинка яке за 9 км від В-Писарівки.
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15.03.2024 20:47 Ответить
Відчуйте різницю. З лугандону примусово не могли виселити ждунів. З Сумщини самі виїхали бо не хочуть українці жити під ярмом
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15.03.2024 23:00 Ответить
Може то навпаки патріоти, тут з якого боку подивитися.
Не виїжджають - ждуни, виїжджають - зрадники.
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15.03.2024 23:59 Ответить
Вони не від ярма, а скоріше завсе від обстрілів
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16.03.2024 10:40 Ответить
 
 