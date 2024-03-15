В рамках эвакуации из 22 населенных пунктов Сумщины выехали все жители. ФОТОрепортаж

В Сумской области из 22 населенных пунктов, расположенных на территории трех районов шести территориальных громад, подлежащих эвакуации, уехали все жители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОВА.

Как отмечается, только из Великописаревской громады Ахтырского района, где сейчас наиболее обостренная ситуация с безопасностью, за последние 3 дня выехали более 180 жителей. В громаде организовано перемещение населения, которое изъявило желание уехать в более безопасные места. Областная военная администрация в сотрудничестве с военными, правоохранителями обеспечивает эвакуационные мероприятия, оказывая всемерную поддержку.

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Начальник областной военной администрации Владимир Артюх вместе с председателем Великописаревской громады и старостой одного из населенных пунктов согласовали планы дальнейших действий по эвакуационным маршрутам и безопасности населения.

В ОВА отмечают, что наибольшее количество – 84, из них 20 детей, выехали из Великой Писаревки после массированных обстрелов громады. В результате обстрелов Великописаревской громады в течение пяти дней (11.03-15.03) погибли 3 человека, ранены - 13, из них 5 детей.

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"В настоящее время в Сумской области с опасных территорий уже эвакуировались 4523 человека, в том числе 829 детей.

На сегодняшний день выехали все жители из 22 населенных пунктов, расположенных на территории 3 районов 6 территориальных громад, которые подлежали эвакуации.

Еще раз призываем жителей приграничных населенных пунктов позаботиться о своей безопасности. Связывайтесь с представителями власти на местах и уезжайте в более безопасные места", – сообщили в ОВА.

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