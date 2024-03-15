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ЕС перечислит 4,5 млрд евро помощи Украине на следующей неделе, - еврокомиссар Хан. ФОТО

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро Украина получит на следующей неделе.

Об этом объявил еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан, передает Цензор.НЕТ.

"Очень рад проложить путь к первой выплате средств на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility", – написал Хан в Twitter (X), объявив о подписании соответствующего решения.

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Єврокомісар Йоганнес Ган підписує документи про надання Україні траншу фінансової допомоги

"Мы поддерживаем Украину и тем самым инвестируем в нашу безопасность. Много денег, но ничто по сравнению с жертвами украинского народа ради Европы", – добавил он.

Єврокомісар із бюджетних питань Йоганнес Ган про допомогу Україні

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил еврокомиссара за это решение. "ЕС твердо остается с Украиной. Благодарны за огромную поддержку, которая прокладывает путь к победе и всестороннему восстановлению Украины", - написал он в Twitter (X).

Міністр фінансів Сергій Марченко про допомогу Україні

Автор: 

помощь (7863) Хан Йоганнес (143)


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Топ комментарии
+4
А зарплати бюджетникам,пенсії,і ще купа всього,звідки взяти????
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15.03.2024 22:58
+3
Буде більше українських дронів.
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15.03.2024 23:28
+3
не давайте гроші
Давайте снаряди,ракети,гаубиці..
Дасте гроші-ЗЕбанда вкраде
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15.03.2024 23:34
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Краще у снарядах . Їжа в Україні є і так, думаю . Аграрна ж держава
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15.03.2024 22:48 Ответить
А зарплати бюджетникам,пенсії,і ще купа всього,звідки взяти????
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15.03.2024 22:58 Ответить
Так нехай адресно і доплачують. Бо мені якось дивно, що продажі люксових авто зростають, пенсії під час війни не обмежені, хтось може собі дозволити нажиратися хамонами та пармезанами, а хтось має за це прекрасне життя перебувати в зоні бойових дій більше 2 років без права також жити своїм життям, хамон, пармезан, нове авто, вести бізнес, бачити дітей. Якщо війна, пенсії мають бути обмежені у розміні, і виплати чиновникам також - на рівні з військовими у тилу, не більше.
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16.03.2024 00:42 Ответить
Пане Василю, бюджетники і обісцяні вонючі пенси мають попрікалываться і готуватися на первомайскіе шашликі....... "Ніякої війни немає. Просто орда немножко отодвигает граніцу". (Володимир Зеленський 2015 рік.)
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16.03.2024 10:23 Ответить
Ну,не треба так,огульно за всіх.Приблизно половина,і то,треба трохи вже забути про це,в минулому ми вже нічого не змінимо,його вже немає
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16.03.2024 13:19 Ответить
Зелена банда вкраде майже все (((
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15.03.2024 23:26 Ответить
Буде більше українських дронів.
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15.03.2024 23:28 Ответить
не давайте гроші
Давайте снаряди,ракети,гаубиці..
Дасте гроші-ЗЕбанда вкраде
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15.03.2024 23:34 Ответить
100% - нехай перераховують адресно пенсіонерам та іншим категоріям малозахищених людей. Якого дідька з цих грошей фінансуються стотисячні зарплати і пенсії окремій касті, під час війни.
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16.03.2024 00:44 Ответить
Значить Рада почне працювати наступного тижня. Зарплатня в конвертах прийде.
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16.03.2024 00:02 Ответить
Якщо би ці гроші дійсно пішли на нагайні потреби а не у кишені зелених((
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16.03.2024 11:02 Ответить
 
 