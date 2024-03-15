ЕС перечислит 4,5 млрд евро помощи Украине на следующей неделе, - еврокомиссар Хан. ФОТО

Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро Украина получит на следующей неделе.

Об этом объявил еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан, передает Цензор.НЕТ.

"Очень рад проложить путь к первой выплате средств на следующей неделе в рамках программы Ukraine Facility", – написал Хан в Twitter (X), объявив о подписании соответствующего решения.

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"Мы поддерживаем Украину и тем самым инвестируем в нашу безопасность. Много денег, но ничто по сравнению с жертвами украинского народа ради Европы", – добавил он.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил еврокомиссара за это решение. "ЕС твердо остается с Украиной. Благодарны за огромную поддержку, которая прокладывает путь к победе и всестороннему восстановлению Украины", - написал он в Twitter (X).