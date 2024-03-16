Сутки на Харьковщине: в результате попадания "Шахеда" в Казачьей Лопане поврежден объект критической инфраструктуры. ФОТО

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Амбарное, Строевка, Стрелечья, Двуречная, Берестово и др.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, авиаудары враг наносил по н.п. Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка, Синельниково.

Обстрелы Харьковщины за сутки:

02:25 в с. Казачья Лопань Харьковского района попадание БПЛА "Шахед" по территории села. Поврежден объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет.

20:27 в результате обстрела с. Бугаевка Чугуевского района горела хозяйственная постройка. Без пострадавших.

17:40 произошел обстрел с. Охримовка Чугуевского района. В результате атаки вражеского БПЛА ранения получили два человека 48 и 35 лет.

16:20 по с. Золочев Богодуховского района россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены 16 частных домов, помещение больницы. Уничтожено здание общежития, четыре автомобиля бригады скорой, четыре легковых автомобиля. Без пострадавших.

16:10 произошел обстрел управляемой авиабомбой с. Синельниково Чугуевского района. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.







Также сообщается, что за сутки на Харьковщине сводные группы взрывотехников провели разминирование 29,42 га территории, уничтожили 333 взрывоопасных предмета. Разминирование продолжается.

За сутки эвакуировано 26 детей с семьями. На сегодняшний день эвакуированы из двух громад 129 детей: Ольхуватской — 33; Великобурлукской - 96.

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