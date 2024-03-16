РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10728 посетителей онлайн
Новости Фото
3 266 7

В Винницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть ракеты Х-101. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС уничтожили упавшую и не разорвавшуюся боевую часть ракеты Х-101 в Жмеринском районе Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"15 марта частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрывоопасный предмет обнаружен накануне в лесном массиве Жмеринского района.

В ГСЧС призвали граждан, нашедших подозрительный предмет, немедленно сообщать о находке по номеру "101".

Читайте также: В Винницкой области вражеский беспилотник попал в жилой дом, - ОВА

Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101 на Віннччині

Читайте также: Части вражеской ракеты Х-101 обнаружили и обезвредили на Виннитчине. ВИДЕО+ФОТО


Піротехніки знищили бойову частину ракети Х-101 на Віннччині

Автор: 

Винницкая область (1041) крылатые ракеты (888) уничтожение (7183) ГСЧС (5003)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Москолота , що в Жмеринці забули ?
показать весь комментарий
16.03.2024 12:33 Ответить
Мабуть, знайшов гройсман, з своїм оточенням…
Невже вони з Гройсманом, у ТерОборні усі?
Яценюку, як приклад, разом Яремою та Мохніцким..
показать весь комментарий
16.03.2024 12:43 Ответить
Лише за вчора нарахував 6 повідомлень про кацапські КАБи , які впали на території рашки і не вибухнули .
На жаль ..
показать весь комментарий
16.03.2024 12:45 Ответить
знайшов предмет = помийся, збери рюкзак, подзвони в ДСНС з криком - Защіщать Арахамію - готов, ать-три!!11
(тільки що Шапошнікова послухав - кричить що неправильно зробили - витягнули якогось мужика з фури як бандити щоб взяти воювати).
в принципі - а в чому різниця, як сказав би Ілон Маск?
https://www.youtube.com/watch?v=nt0kdPRWXcU
І не думаю що пси, ой, .... "люди в формі" таке на власний розсуд робили. "робили"??
так що правий хтось був, написавши, десь я читав коментар, коли Зелю нагаласували - "До влади прийшов ворог".
от блін до копійки. бо не будуть так безпрєдєлити оці пси, ой, "службовці", з ризиком присісти на .... нари. просто по своїй волі, якої в них нема. а є в Єрмака, як видно.
показать весь комментарий
16.03.2024 12:46 Ответить
Субота,юрчиксміт-знову напився і лика не в*яже.День у нього вдався,можна і чимось нечленороздільним випорожнитися на форумі.Сьогодні,правда дуже в*яло,полірнув ...Раніше були і ОП, і Зе,а зараз лише Арахамія і Єрмак.
показать весь комментарий
16.03.2024 23:10 Ответить
Бережіть себе, рідненькі. Бог у поміч
показать весь комментарий
16.03.2024 13:00 Ответить
 
 