В Винницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть ракеты Х-101. ФОТОрепортаж
Пиротехники ГСЧС уничтожили упавшую и не разорвавшуюся боевую часть ракеты Х-101 в Жмеринском районе Винницкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.
"15 марта частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101", - говорится в сообщении.
Как отмечается, взрывоопасный предмет обнаружен накануне в лесном массиве Жмеринского района.
В ГСЧС призвали граждан, нашедших подозрительный предмет, немедленно сообщать о находке по номеру "101".
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Невже вони з Гройсманом, у ТерОборні усі?
Яценюку, як приклад, разом Яремою та Мохніцким..
На жаль ..
(тільки що Шапошнікова послухав - кричить що неправильно зробили - витягнули якогось мужика з фури як бандити щоб взяти воювати).
в принципі - а в чому різниця, як сказав би Ілон Маск?
https://www.youtube.com/watch?v=nt0kdPRWXcU
І не думаю що пси, ой, .... "люди в формі" таке на власний розсуд робили. "робили"??
так що правий хтось був, написавши, десь я читав коментар, коли Зелю нагаласували - "До влади прийшов ворог".
от блін до копійки. бо не будуть так безпрєдєлити оці пси, ой, "службовці", з ризиком присісти на .... нари. просто по своїй волі, якої в них нема. а є в Єрмака, як видно.