В Винницкой области пиротехники ГСЧС уничтожили боевую часть ракеты Х-101. ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС уничтожили упавшую и не разорвавшуюся боевую часть ракеты Х-101 в Жмеринском районе Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

"15 марта частью пиротехнических работ, подводного и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины в Винницкой области уничтожена боевая часть ракеты Х-101", - говорится в сообщении.

Как отмечается, взрывоопасный предмет обнаружен накануне в лесном массиве Жмеринского района.

В ГСЧС призвали граждан, нашедших подозрительный предмет, немедленно сообщать о находке по номеру "101".

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