Совладелец AeroDrone Шимкив о пользе крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise: Могли бы заменить вертолеты, которыми передавали грузы в оккупированный Мариуполь. ФОТО

Самолеты-беспилотники D-80 Discovery и E-300 Enterprise могут являться платформой для несения сложного оборудования, вооружения и поражения противника.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, когда-то AeroDrone была неприметным производителем аграрных самолетов, которые не имели спроса ни в Украине, ни за рубежом. Времена вынудили перейти на военные рельсы. В настоящее время компания производит беспилотники D-80 Discovery и E-300 Enterprise. Их особенность – большая грузоподъемность, позволяющая перевозить грузы, монтировать на них сложное оборудование и оружие.

"Discovery имеет грузоподъемность 80 килограммов, Enterprise – 300 килограммов. Это второй класс беспилотников. Они предназначены для разведки, доставки грузов на фронт и могут быть платформой для несения сложного оборудования, вооружения и поражения противника. Упомянутая цена (до 450 тыс. долл. – Ред.) - это стоимость комплекса из двух D-80 с дорогими камерами и системами связи", - отметил Шимкив.





Он также объяснил, чем их проекты отличаются от значительно более дешевых разведчиков "Лелека-100" или Shark.

Читайте также: Силы беспилотных систем находятся на этапе формирования, для обучения пилотов БПЛА будет создана единая система, - заместитель главнокомандующего ВСУ Сухаревский

"Они занимают совсем другую нишу. Во-первых, один из самолетов может находиться в воздухе до 23 часов. Во-вторых, они могут нести набор тяжелого радиотехнического оборудования для разведки. Недавно мы на демонстрации показали военным, как наш самолет может нести разведывательное оборудование, которого еще даже нет в ВСУ.

В-третьих, E-300 обладает лучшей стабильностью. Благодаря этому на одной из камер средней стоимости нам удалось достичь 40-кратного зума", – говорит Шимкив.

"Военным часто нужно делать срочные поставки, например, дефицитных запчастей, однако наземным транспортом - долго. Вспомните Мариуполь, когда в окружение летали вертолеты с грузами. У меня знакомый погиб в одном из этих вертолетов. На их месте могли быть наши беспилотники. Эти самолеты не надо иметь в каждом подразделении, но для определенных задач они нужны", – добавляет он.

Шимкив также уточнил, что самолет E-300 Enterprise является платформой, на которую можно устанавливать разное оборудование, в том числе такое, которое раньше никто не думал ставить на БПЛА.

Отвечая на вопрос о количестве производимых самолетов, Шимкив отметил: "Речь идет о единицах в месяц. Это полноценные самолеты, нас проверяют по авиационным ГОСТам"