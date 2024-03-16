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Совладелец AeroDrone Шимкив о пользе крупных беспилотников D-80 Discovery и E-300 Enterprise: Могли бы заменить вертолеты, которыми передавали грузы в оккупированный Мариуполь. ФОТО

Самолеты-беспилотники D-80 Discovery и E-300 Enterprise могут являться платформой для несения сложного оборудования, вооружения и поражения противника.

Об этом сообщил главный инвестор проекта AeroDrone Дмитрий Шимкив в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, когда-то AeroDrone была неприметным производителем аграрных самолетов, которые не имели спроса ни в Украине, ни за рубежом. Времена вынудили перейти на военные рельсы. В настоящее время компания производит беспилотники D-80 Discovery и E-300 Enterprise. Их особенность – большая грузоподъемность, позволяющая перевозить грузы, монтировать на них сложное оборудование и оружие.

"Discovery имеет грузоподъемность 80 килограммов, Enterprise – 300 килограммов. Это второй класс беспилотников. Они предназначены для разведки, доставки грузов на фронт и могут быть платформой для несения сложного оборудования, вооружения и поражения противника. Упомянутая цена (до 450 тыс. долл. – Ред.) - это стоимость комплекса из двух D-80 с дорогими камерами и системами связи", - отметил Шимкив.

Великі безпілотники для ЗСУ
Великі безпілотники для ЗСУ

Он также объяснил, чем их проекты отличаются от значительно более дешевых разведчиков "Лелека-100" или Shark.

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"Они занимают совсем другую нишу. Во-первых, один из самолетов может находиться в воздухе до 23 часов. Во-вторых, они могут нести набор тяжелого радиотехнического оборудования для разведки. Недавно мы на демонстрации показали военным, как наш самолет может нести разведывательное оборудование, которого еще даже нет в ВСУ.

В-третьих, E-300 обладает лучшей стабильностью. Благодаря этому на одной из камер средней стоимости нам удалось достичь 40-кратного зума", – говорит Шимкив.

"Военным часто нужно делать срочные поставки, например, дефицитных запчастей, однако наземным транспортом - долго. Вспомните Мариуполь, когда в окружение летали вертолеты с грузами. У меня знакомый погиб в одном из этих вертолетов. На их месте могли быть наши беспилотники. Эти самолеты не надо иметь в каждом подразделении, но для определенных задач они нужны", – добавляет он.

Шимкив также уточнил, что самолет E-300 Enterprise является платформой, на которую можно устанавливать разное оборудование, в том числе такое, которое раньше никто не думал ставить на БПЛА.

Отвечая на вопрос о количестве производимых самолетов, Шимкив отметил: "Речь идет о единицах в месяц. Это полноценные самолеты, нас проверяют по авиационным ГОСТам"

Автор: 

беспилотник (3738) Шимкив Дмитрий (155)


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Топ комментарии
+11
Цей шимків не знає що умовного способу в історії не існує?
Чому суки зелені зараз не випускають міни, ракети, не проводять інженерного обладнання позицій та заходи з фортифікаційного обладнання міст прифронтової зони?

Очевидні речі. Немає слів для обурення антиукраїнською сутністю Зє-влади...
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16.03.2024 13:57
+5
а можна по дорозі якби чонгарській міст підірвали
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16.03.2024 14:07
+3
Потрібні такі важкі безпілотники, але в першу чергу вертикального зльоту. І ворог вже цим займається.
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16.03.2024 14:04
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора!!!!!
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16.03.2024 13:49 Ответить
Цей шимків не знає що умовного способу в історії не існує?
Чому суки зелені зараз не випускають міни, ракети, не проводять інженерного обладнання позицій та заходи з фортифікаційного обладнання міст прифронтової зони?

Очевидні речі. Немає слів для обурення антиукраїнською сутністю Зє-влади...
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16.03.2024 13:57 Ответить
факт что самолет по сути робот может слетать до Китая и обратно дорогого стоит я молчу про принесение бомб на заводы Рошки производства Шахедов Герань БПЛА иных.. аэродромы самолеты склады БК И НЗТ ракет боеприпасов Искандеров калибров подрыв в глубоком тылу мостов разного профиля и категории баз складов это довольно интересное предложение
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16.03.2024 14:16 Ответить
Доречі КНР вже давно переробив Ан-2 в беспілотники. І все інше- навіть Міг-21 переробляє.
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16.03.2024 14:25 Ответить
туди саме ще треба дістатися, подолавши неабияку систему ППО. Недооцінити ворога - отримати кратну поразку зараз та у перспективі.
Тим більше, що тактично робити атаку кількістю у 10-15 БПЛА немає сенсу від слова "взагалі", оскільки навіть малопомітні, "картонні" БПЛА збивають. А масовості, тої, яку дають "шахеди" просто немає. Залишається тільки мріяти...
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16.03.2024 15:52 Ответить
Потрібні такі важкі безпілотники, але в першу чергу вертикального зльоту. І ворог вже цим займається.
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16.03.2024 14:04 Ответить
Так зелені щури знаєте кому доручили гелікоптери збирати? КНР віддали українські креслення. Вони їх потім рашці зроблять тільки більш якісно, і собі.
Стаття була отут, але сайт не завжди працює:
https://uprom.info/news/u-kytayi-zapustyly-vyrobnycztvo-dvoh-modelej-***********-gelikopteriv/
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16.03.2024 14:28 Ответить
а можна по дорозі якби чонгарській міст підірвали
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16.03.2024 14:07 Ответить
Давайте вже по мільйону! А потім шимків каже, що не має маржі на дронах
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16.03.2024 14:27 Ответить
Всякий першопроходець заслуговує великої пошани. І якщо він поставить нереально завищену ціну - то не продасть жодного виробу. А як тільки продасть першого літака хоч за 5 мільйонів, хоч за 10 -в нього моментально з"являться конкуренти, і надалі на ринку буде ринкова ціна на товар. Так що блогер CryptoShorts неправий в принципі
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16.03.2024 14:44 Ответить
Я не блогер!)) Менш з тим, коли виробник закладає маржу у декілька тисяч процентів, варто очікувати відсутність інтересу до його виробів. В США існує інший підхід: МО оголошує тендер, відбирає 2-3-4 виробника, сплачує їхні витрати на виробництво пілотного зразка, з яких вибирає переможця після державних іспитів. Конкуренція велика, і ніхто не втрачає гроші
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16.03.2024 16:39 Ответить
а можє на часі шахеди свої, чи мізки не дозволяють.))) тварини
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16.03.2024 14:50 Ответить
Арахамія не може виробляти погані беспілотники "по понятіям"!
Насправді це просто був просто беспілотник, шоб дустом поля засівати і оператор з трактора пультом торохтів.
Зараз схоже йому продовжили зону прийому сигналів керування і примастирили щось для скиду бомбочек. І тепер впарюють по півмільйона те, шо раніше і ста тисяч не коштувало.
Ой, краще новини не читати - менше буде покусаних рідних... Бо вже до сказу доводять!
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16.03.2024 14:56 Ответить
Ну робить людина дрони. На гілці крім "та не то робить", "та не так каже", "ачому у 14- му не почав" Нашим людям без зради жити неможливо.
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16.03.2024 15:02 Ответить
 
 