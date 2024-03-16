Акция "Два сердца в плену" в поддержку военнопленных прошла в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 марта, в Киеве на Майдане Незалежности состоялась мирная акция "Два сердца в плену" в поддержку пропавших без вести военных, которые попали в плен.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организовали мероприятие семьи военнопленных и пропавших без вести Защитников и Координационный штаб по обращению с военнопленными.













































































Видео и фото: Олег Богачук