ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух "пловцов", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.
"Двое "пловцов" планировали незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами. Переправщику за свое "путешествие" они оплатили по 1000 евро", - говорится в сообщении.
Еще один нарушитель собирался плыть в Румынию. Обещанное беспрепятственное пересечение границы ему стоило 2000 долларов США.
Как отмечается, всех задержали и составили админпротоколы. В настоящее время оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц.
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Потрійний зиск. Прикордонникам премія і не відправка на фронт, тцкашникам премія і не відправка на фронт, і ЗСУ-патрітичний та мотивований боєць.
Скажіть, це трохи краще ніж в кацапів чи вже ні
на курорти Туреччини, Єгіпта, Тайланда та при цьому проклинав "баригу" Порошенка, тепер допливає до середини Тиси.