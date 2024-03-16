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ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

ухилянти

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух "пловцов", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

"Двое "пловцов" планировали незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами. Переправщику за свое "путешествие" они оплатили по 1000 евро", - говорится в сообщении.

Ухилняти планеували потрапити до Угорщини

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержаны 16 нарушителей, пытавшихся попасть в Венгрию: они оплатили переправщику $111 500, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Еще один нарушитель собирался плыть в Румынию. Обещанное беспрепятственное пересечение границы ему стоило 2000 долларов США.

Ухилянт намагався потрапити до Румунії

Как отмечается, всех задержали и составили админпротоколы. В настоящее время оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц.

Автор: 

Венгрия (2001) Госпогранслужба (6564) Румыния (1114) уклонисты (918)


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Топ комментарии
+21
Здорові хлопаки. Якраз в ЗСУ потраплять. Витривалі і цілеспрямовані з достатнім бажанням ризикувати. Відмінні бійці будуть. Штурмовики
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16.03.2024 15:44
+17
Країна мрії, яку нам побудували
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16.03.2024 15:55
+17
Ухилянт це той хто давал присягу Україні!!! наприклад Зе давал присягу Україні що він буде дотримуватися конституціі України!!! а це просто вільні люди, які біжать із тюрьми.
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16.03.2024 16:09
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Не понятно ухилянти, они или нет. А вот что поймали их ухилянти, это точно.
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16.03.2024 16:24 Ответить
думаю, що пора заснувати нагороду для службовів ДПСУ "За спасєніє утопающіх". Мабуть е повинно бути щось на кшталт медалі у вигляді Червоного рятувального круга, холодна емаль, позолочены мотузки...
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16.03.2024 16:29 Ответить
Скоріш за все вони зізнались в цьому самі.
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16.03.2024 16:47 Ответить
Цензору надо бы стать более прогрессивным источником информации. Было бы прикольно если бы тут были интервью с этими "ухилянтами", с их объяснениями почему они решили плыть через Тысу.
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16.03.2024 16:35 Ответить
ДПСУ виконує свою роботу, клоуне.
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16.03.2024 16:48 Ответить
Тиса стала" популярніша"Дніпра,******* управа,разом з кацапами...
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16.03.2024 16:38 Ответить
оце там бізнес на кордоні,золота жила,справжній клондайк!
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16.03.2024 16:38 Ответить
Тільки чомусь ми не бачимо "організаторів" та переправників. Може, вони встигають чкурнути від прикордонників?
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16.03.2024 16:45 Ответить
Все просто. Вони в одній схемі.
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17.03.2024 00:45 Ответить
Та яка жила на цих людях, там міліони на контрабанді крутяця.
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16.03.2024 16:53 Ответить
Там ціле кубло ухилянтів. Розплідник.
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16.03.2024 16:47 Ответить
Такий вже брєд вигадують для зебілів пзд. Не здивуюсь що всі ті заблурені рожі - це доблесні ****** прикордонники, рекламують свою небезпечну і продуктивну роботу.
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16.03.2024 16:47 Ответить
Ловлять хлопців в прикордонні. везуть до річки, там складають протокол затримання, дають в руки надувні дитячі качечки для басейну а потім везуть в тцкашну тюрму. Там хлопців доводять до кондиції - і ось вже боєць готовий до бою.
Потрійний зиск. Прикордонникам премія і не відправка на фронт, тцкашникам премія і не відправка на фронт, і ЗСУ-патрітичний та мотивований боєць.
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16.03.2024 16:56 Ответить
Вася Брехолог) протокол складає Нацполіція у відділку, куди дпсу здає цих тисоплавів.
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16.03.2024 18:54 Ответить
Можливо вони злякались солдатського раціону від міноборони і зеленського.
Скажіть, це трохи краще ніж в кацапів чи вже ні
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16.03.2024 16:51 Ответить
Тікають таким чином або надто бідні, або дуже скупі, а решта спокійно проходять через пункти пропуску.
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16.03.2024 17:00 Ответить
Це істоти , як і ти.
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16.03.2024 17:19 Ответить
Ті , хто вибирав пана Порошенка всі на фронті , а ті , що херпіду повтікали . Я до речі вибирала Порошенка .
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16.03.2024 18:07 Ответить
... які йшли під гаслом " хуже не будет , хоть паржом " .. а потім коли стало не тещо хуже , а навіть страшно , дружним стадом кинулись хто в ліс , хто в воду.....
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16.03.2024 18:00 Ответить
Моржі-ухилянти..
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16.03.2024 17:08 Ответить
Статистика останніх двох років показала, що не кожен, хто ще 5 років тому вільно їздив
на курорти Туреччини, Єгіпта, Тайланда та при цьому проклинав "баригу" Порошенка, тепер допливає до середини Тиси.
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16.03.2024 17:12 Ответить
Треба ж в бейбібокс було...
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16.03.2024 18:24 Ответить
Як він ту сітку збирався штурмувати у гідрокостюмі? Стрибає високо, чи вони її перерізають а прикордонці потім зашивають? ))
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16.03.2024 19:19 Ответить
Точно. Це все вороже іпсо і наклеп на країну мрій. Злочинці - звичайні люди, а не вся ця *******, яка захватила владу і перетворила країну на вітрину абсурду і корупції. Місцеві їбаньки гірше москалів.
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17.03.2024 00:47 Ответить
Діти корупціонерів платили напряму начальству прикордонників в обласних містах в березні 2022 року та віїзджали. Навіть в чергах на КПП не стояли.
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16.03.2024 21:22 Ответить
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