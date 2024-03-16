ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) задержали двух "пловцов", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы.

"Двое "пловцов" планировали незаконно попасть в Венгрию через реку с детскими спасательными жилетами. Переправщику за свое "путешествие" они оплатили по 1000 евро", - говорится в сообщении.

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Еще один нарушитель собирался плыть в Румынию. Обещанное беспрепятственное пересечение границы ему стоило 2000 долларов США.







Как отмечается, всех задержали и составили админпротоколы. В настоящее время оперативники устанавливают круг причастных к переправке лиц.