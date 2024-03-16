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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в г. Селидово. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 с модулем управления УПМК, которая упала и не сдетонировала в г. Селидово Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бомба упала на открытой территории в частном жилищном секторе и не сдетонировала. Следует отметить, что при взрыве этого типа бомб осколки могут поразить на расстоянии до 500 м.

Авіабомба ФАБ-1500

Чтобы обезопасить местное население во время проведения работ, работники ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции провели оповещение людей.

Авіабомба ФАБ-1500

Опасный боеприпас был изъят пиротехниками ГСЧС и уничтожен в специальном месте.

Читайте также: Пиротехники изъяли и уничтожили упавшую на чердак жилого дома в Константиновке и не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авіабомба ФАБ-1500

Автор: 

бомба (372) уничтожение (7183) Донецкая область (9950) ГСЧС (5003)


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Топ комментарии
+19
Шкода що не має можливості її відправити назад на **********.
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16.03.2024 16:52
+19
Бережіть себе, хлопці. Бог у поміч
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16.03.2024 17:04
+8
Щоб у тих кацапських підарасів-льотчіков всі родичі здохли від раку.
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16.03.2024 17:50
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А вибухівку вилучити звідти ніяк не можна?Та відправити кацапам назад
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16.03.2024 17:34 Ответить
Бо ти трохи тупий. Ні один розумний сапер не буде розбирати півтону бомбу яка впала зведена але не здетонувала.
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16.03.2024 18:04 Ответить
Подивися на передній конус Сапери вже викрутили з очка головний детонатор-підривач Не видно хвостового Але думаю що і там його прибрали - бо не допустили-б фотографа до нерозрядженої
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16.03.2024 18:11 Ответить
Може буди ще один, якраз на випадок саперів.
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16.03.2024 18:12 Ответить
І як ти його поставиш? Ізоляційною стрічкою примотаєш до корпусу? Ти бомби "на картинці" бачив і в кіно А мені приходилося їх підвішувать на бомбардувальник ще у 1979-му Там два основні підривачі Головний (ударної дії) вкручується в носову частину (зараз там дірка і різьба блищить) Другий - хвостовий (інерційний) Вкручується у хвостову частину бомби (між лопатями стабілізатора) Ці отвори офіційно іменуються "очко" Можуть ставиться додаткові підривачі-детонатори (наприклад з годинниковим механізмом) Казали що для цього є спеціальні гнізда з боку корпусу Але я з такими не зустрічався
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16.03.2024 18:22 Ответить
Невідомо, хто тупий... Бомба без детонатора абсолютно безпечна. Всередині тротил, який вибухає лише від детонації, і ним в принципі можна топити піч - просто горить. "Чорні археологи" давно і успішно виплавляють тротил із різних предметів простою парою - він плавиться і виткає...
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16.03.2024 19:13 Ответить
Я чув що тротил виварюють . У киплячій воді варять ********* . Тротил плавиться і спливає на поверхню .
Не знаю чи це й справді так , чи то балачки . хз
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16.03.2024 17:59 Ответить
Правда Тільки його краще просто виливать Як розплавлений смалець
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16.03.2024 18:23 Ответить
Можна. Але ризик не вартий того.
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16.03.2024 18:03 Ответить
Якщо тротилом споряджена - то можна Наприклад після видалення підривачів прогрівать бомбу до температури понад 100 градусів (Перегрітою водяною парою Тротил плавиться при 88) Таким чином (у відрах з водою) виплавляли тротил із снарядів партизани в ІІ Світову Але це - довга морока Якщо ж бомба споряджена гексогеном - не можна!
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16.03.2024 18:07 Ответить
Шкода що не має можливості її відправити назад на **********.
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16.03.2024 16:52 Ответить
Бережіть себе, хлопці. Бог у поміч
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16.03.2024 17:04 Ответить
Почти 700 кг тротила. Надо было ее на переработку отправить.
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16.03.2024 17:37 Ответить
Этим тротилом хорошо " буржуйки" топить. Расход- 2х200 гр на 50л.
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16.03.2024 17:44 Ответить
Бомба фугасная равная залпу танкового полка , орудиями125мм.
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16.03.2024 17:43 Ответить
Щоб у тих кацапських підарасів-льотчіков всі родичі здохли від раку.
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16.03.2024 17:50 Ответить
Дожили. Авіабомба з написом ФАБ-1500 в огороді то лише "підозрілий предмет".
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16.03.2024 18:45 Ответить
Це називається "******* мова" Таким словосполученням іменують мову документа який призначений для обмеженого кола користувачів Так само будь-який пістолет чи граната до висновку експерта іменується "підозрілим предметом схожим на пістолет (гранату)" Моєму попереднику колись подарували попільничку яку виготовили з скла фари яке охоплював шматок кулеметної металевої стрічки з вставленими "предметами схожими на гвинтівочні патрони" Я не курю - але попільничка залишилася стоять на столі Приперлися СБУшники (хтось надряпав анонімку) Я запропонував провести експертизу Провели Результат: гільзи без пороху Тому "бойовими патронами" їх назвать не можна
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16.03.2024 19:11 Ответить
Біда у Одесі нічоміу не навчила, чи ще не дійшли отголоски до Селідового, скільки часу копирсалися сапери з тією бомбою у зоні прямого ураження кідарів, ще й задіяли таку техніку, це диво що не накрили наших під час роботи і транспортування, невже не простіше у тому городі їїу ямі підірвати а не вивозити з ризиком дістанційного підриву чи обстрілу?
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16.03.2024 19:17 Ответить
Kуда этот кацапский 3.14дорас кидал ту бомбу? Хотел хату снести, освободить еще одну семью от дома? Епаные выродки.
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16.03.2024 20:01 Ответить
Не треба було її підривати. Я б відправив її до Ватікану. Хай би Папа подивився з якою скотиною Україна веде війну
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16.03.2024 21:39 Ответить
Хлопцям з ДСНС уклін.
Але... подивіться на стропування бомби при завантаженні. У мене серце обірвалось. А якби вислизнула!!??
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17.03.2024 01:25 Ответить
 
 