Российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в г. Селидово. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 с модулем управления УПМК, которая упала и не сдетонировала в г. Селидово Донецкой области.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, бомба упала на открытой территории в частном жилищном секторе и не сдетонировала. Следует отметить, что при взрыве этого типа бомб осколки могут поразить на расстоянии до 500 м.

Чтобы обезопасить местное население во время проведения работ, работники ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции провели оповещение людей.

Опасный боеприпас был изъят пиротехниками ГСЧС и уничтожен в специальном месте.

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