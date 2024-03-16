Российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в г. Селидово. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 с модулем управления УПМК, которая упала и не сдетонировала в г. Селидово Донецкой области.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, бомба упала на открытой территории в частном жилищном секторе и не сдетонировала. Следует отметить, что при взрыве этого типа бомб осколки могут поразить на расстоянии до 500 м.
Чтобы обезопасить местное население во время проведения работ, работники ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции провели оповещение людей.
Опасный боеприпас был изъят пиротехниками ГСЧС и уничтожен в специальном месте.
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+19 ОсвальдКоблпот #588757
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Не знаю чи це й справді так , чи то балачки . хз
Але... подивіться на стропування бомби при завантаженні. У мене серце обірвалось. А якби вислизнула!!??