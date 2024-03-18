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В Одесской области укрепляют и создают новые оборонительные фортификации, - ОВА. ФОТОрепортажі

В Одесской области активно укрепляются и строятся оборонительные фортификации.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут в фейсбуке Одесской ОВА.

"Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И наша задача в этой войне - не дать врагу захватить новые территории, выбивать оккупантов из захваченных земель. Поэтому усиление обороноспособности региона - самое приоритетное направление. Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска. Мы видим сколько сделано Силами обороны, чтобы отбросить врага как можно дальше от Одесчины. Но мы должны осознавать, что страна-агрессор продолжает собирать потенциал и не останавливается в продвижении своих террористических планов", - говорится в сообщении.

Поэтому в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи – "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

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Отмечается, что к этим работам привлекли около 150 человек и 80 единиц техники.

"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора", – подчеркивают в ОВА.

На Одещині активно зводять фортифікаційні споруди.
До робіт залучили 80 одиниць техніки.

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Автор: 

Одесская область (3638) фортификации (122)


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Топ комментарии
+7
чому це будуеться не на Сході? а може просто ви там гроші прикопуете?
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18.03.2024 08:12 Ответить
+5
Московити не спроможні здійснювати десантні операції. Звичайно потрібні протидиверсійні заходи та облаштування опорно-спостережих пунктів. Але зараз повноцінні фортифікації на Одещині до того часу як не буде збудована оборона вздовж лінії фронту та сухопутніх кордонів = марнування ресурсів.
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18.03.2024 08:36 Ответить
+5
тому, що мета зеленського знищити ЗСУ
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18.03.2024 09:24 Ответить
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https://www.youtube.com/watch?v=wtk25lCK_sA&t=198s&ab_channel=%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD про фортифікацію, і не тільки...
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18.03.2024 01:01 Ответить
Добре. Але мало.

Труханов міг зробити і більше.
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18.03.2024 03:10 Ответить
150 осіб? Тоді Одеса врятована...
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18.03.2024 08:05 Ответить
чому це будуеться не на Сході? а може просто ви там гроші прикопуете?
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18.03.2024 08:12 Ответить
тому, що мета зеленського знищити ЗСУ
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18.03.2024 09:24 Ответить
Яка «глибока думка».

Що п'ємо?
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18.03.2024 15:19 Ответить
Чого тут дивуватися, що для тебе це "глибока думка", якщо у нас 73% населення йолупи? І звідки я знаю, що ти вживаєш?
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18.03.2024 15:25 Ответить
Московити не спроможні здійснювати десантні операції. Звичайно потрібні протидиверсійні заходи та облаштування опорно-спостережих пунктів. Але зараз повноцінні фортифікації на Одещині до того часу як не буде збудована оборона вздовж лінії фронту та сухопутніх кордонів = марнування ресурсів.
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18.03.2024 08:36 Ответить
Ну наконец то за 5 лет правления зеленого гадюшника кто то об этом наконц то подумал. Только строить это нужно было на востоке Украины,тогда бы не было того что случилось с Бахмутом, Марьинкой,Авдеевкой и многими другими местами. Как и с Часов Яром, который сейчас кацапы разбирают КАБами по кирпичику. А в Одессе эти сооружения и нахрен никому не нужны,разве только своим лохам избирателям показать что "власть" думает о войне, и о том что бы кацапы не продвинулись дальше. Только почему то (сознательно или нет) место для этого не там выбрали. А мудрий нарiд и это проглотит,не впервой.
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18.03.2024 10:09 Ответить
Два роки на Зомбомарафоні висміювали Суровікіна, оборонні споруди кацапів, та зуби дракона. Хоч паржалі?
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18.03.2024 11:11 Ответить
 
 