В Одесской области укрепляют и создают новые оборонительные фортификации, - ОВА. ФОТОрепортажі

В Одесской области активно укрепляются и строятся оборонительные фортификации.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишут в фейсбуке Одесской ОВА.

"Враг коварен и безжалостен. А война продолжается. И наша задача в этой войне - не дать врагу захватить новые территории, выбивать оккупантов из захваченных земель. Поэтому усиление обороноспособности региона - самое приоритетное направление. Мы видим, как отчаянно давят российские террористические войска. Мы видим сколько сделано Силами обороны, чтобы отбросить врага как можно дальше от Одесчины. Но мы должны осознавать, что страна-агрессор продолжает собирать потенциал и не останавливается в продвижении своих террористических планов", - говорится в сообщении.

Поэтому в области активно строят фортификационные сооружения, устанавливают заградительные рубежи – "зубы драконов", противотанковые рвы и другие невзрывные заграждения.

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Отмечается, что к этим работам привлекли около 150 человек и 80 единиц техники.

"Наша готовность противодействовать врагу, как и системный подход к строительству фортификационных сооружений – мощный сдерживающий фактор для агрессора", – подчеркивают в ОВА.





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