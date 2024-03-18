Российские захватчики ночью атаковали пожарную часть в Харьковской области, пострадал спасатель. ФОТОрепортаж

Ночью армия РФ нанесла ракетные удары по пожарной части в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате удара повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Кроме того, повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

"На дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте", - отметили в ГСЧС.

Смотрите также: В Кировоградской области в результате ночной атаки "шахедов" повреждены промышленные объекты и жилые дома. ФОТО









