В Кривом Роге обломки беспилотника упали на крышу многоэтажки, враг с вечера трижды обстрелял Никопольщину. ФОТОрепортаж

Оккупанты не прекращают атак на Днепропетровщину, этой ночью силы ПВО сбили 2 шахеда в Криворожском районе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Кривом Роге обломки упали на пятиэтажку. Произошел пожар, который спасатели потушили. Повреждена крыша. Впрочем, сами квартиры целые. Никто не пострадал.

Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома", - говорится в сообщении.

Трижды агрессор обстреливал Никопольщину. Из артиллерии целил по Марганецкой, Мировской и Красногригоревской громадам. Разрушен частный дом. Изуродованы 2 хозяйственные постройки, авто, гаражи, теплицы. Задело линию электропередач и газопровод. Погибших и раненых нет.

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