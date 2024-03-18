В Кировоградской области в результате ночной атаки "шахедов" повреждены промышленные объекты и жилые дома. ФОТО
Ночью российские захватчики "шахедами" атаковали Кировоградскую область.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
"В результате ночной вражеской дроновой атаки в Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг - взрывной волной выбиты окна, обломками побиты крыши.
Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
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Жив прутін, грішно, і подохне смішно.
Чаушеску з Каддафі теж так гадили, але усі вони, дали дуба!
Слава Україні! Пильнуймо Україну!