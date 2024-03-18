В Кировоградской области в результате ночной атаки "шахедов" повреждены промышленные объекты и жилые дома. ФОТО

Ночью российские захватчики "шахедами" атаковали Кировоградскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"В результате ночной вражеской дроновой атаки в Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг - взрывной волной выбиты окна, обломками побиты крыши.

Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.



