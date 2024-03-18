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В Кировоградской области в результате ночной атаки "шахедов" повреждены промышленные объекты и жилые дома. ФОТО

Ночью российские захватчики "шахедами" атаковали Кировоградскую область.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"В результате ночной вражеской дроновой атаки в Александрийском районе повреждены частные промышленные объекты и жилые дома вокруг - взрывной волной выбиты окна, обломками побиты крыши.

Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

Обстріл Кіровоградщини

Обстріл Кіровоградщини
Обстріл Кіровоградщини

Автор: 

беспилотник (3765) обстрел (27860) Кировоградская область (642)


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"уламками побито дахи" - де саме? Такі ушкодження трапляються після буревію.
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18.03.2024 09:10 Ответить
Тримаймося браття, прутін здохне, тому і гадить перед своїм кінцем!

Жив прутін, грішно, і подохне смішно.

Чаушеску з Каддафі теж так гадили, але усі вони, дали дуба!
Слава Україні! Пильнуймо Україну!
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18.03.2024 09:16 Ответить
 
 