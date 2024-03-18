Сутки на Харьковщине: россияне утром атаковали Новоосиново, обстреляли Волчанск и села Чугуевского и Купянского районов, 6 человек получили ранения. ФОТОрепортаж

В течение суток россияне из артиллерии и минометов обстреляли около 15 населенных пунктов: Казачья Лопань, Гатище, Берестово, Синьковка и т.д. Авиаудары враг нанес по н.п. Волчанск, Гоптовка, Басовое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

18 марта, в 07:10, враг обстрелял с. Новоосиново Купянского района, 62-летний мужчина получил ранение, оказывается медпомощь.

17 марта в 23:30 враг нанес удар КАБ по пожарной части в с. Белый Колодец Чугуевского района.

"Повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля. Легкую травму получил 29-летний водитель автомобиля, без госпитализации", - говорится в сообщении.

Россияне днем 17 марта обстреляли Волчанск, 72-летний местный житель получил ранения, повреждены частный дом, гараж, хозяйственные постройки и два автомобиля.

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Утром под вражеским огнем оказались села Ковшаровка, Бугаевка и Золочев. В Ковшаровке в результате обстрела повреждено остекление окон в 5 жилых домах. Выбиты окна в двух учебных заведениях. Пострадала 60-летняя женщина: острая реакция на стресс без госпитализации. В Бугаевке ранения получили двое работников бригады экстренной медицинской помощи, мужчины в возрасте 26 и 56 лет. Госпитализированы в областной центр в состоянии средней тяжести. В Золочеве поврежден 1 частный дом.

















