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Офицер ВСУ и журналист Станислав Ясинский стал спикером Командования Медицинских сил. ФОТО

Журналист и офицер ВСУ Станислав Ясинский вступил в должность спикера Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ясинский сообщил в фейсбуке.

"На прошлой неделе получил форму. Офицерского удостоверения еще нет, потому что из-за таких, как я, - нехватка бланков. Я привыкаю просыпаться очень рано, говорить "бажаю здоров'я" и чувствовать причастность. Моя новая работа, то есть служба - в тех же словах, что и старая, на 1 + 1. Я - спикер Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, и теперь буду делать все возможное, чтобы восстановить определенное потерянное равновесие. Равновесие между культом смерти врагов, невероятно мощным, и культом жизни наших. Страх стать в строй, отсутствие дискурса делают беду. Встретиться взгядом с раненым на костылях так больно, что лучше посмотреть, как дрон врезается в очередного россиянина", - отметил он.

По словам офицера ВСУ, его служба - "делать известной работу военных врачей".

"Их несколько десятков тысяч, они реальные киборги, которые колют, режут, шьют и мотают. Спасая тысячи наших с вами. Я рад быть здесь", - резюмировал он.

Станіслав Ясиньский

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В комментарии Детектор медіа Ясинский рассказал, что в этой должности он находится с 4 марта, но до сих пор входит в курс дел.

"Это сложная отрасль, но сверхважная. Поэтому я приобретаю дополнительные знания. Я все время общаюсь с отраслевыми специалистами в Командовании Медицинских сил и с медицинскими работниками", - рассказал он.

Ясинский отметил, что занять именно этот пост было его сознательным решением.

"Я вижу, как не хватает новостей в этом направлении - при том, что медики работают героически. Мне импонирует работать для утверждения уважения к жизни и здоровью каждого нашего воина", - добавил новый спикер Командования Медицинских сил ВСУ.

Он также сообщил, что механизм коммуникации с обществом о работе боевых медиков, информирование о сложности условий, в которых они оказывают помощь нашим защитникам на фронте, налажен, "но будем прилагать все возможные усилия, чтобы его улучшить".

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Що відомо про нового речника Командування Медичних сил ЗСУ

Станислав Ясинский - журналист ТСН и обладатель премии "Честь профессии".

Автор и ведущий документального проекта "Історія питання", выходившего в 2023 году в эфире "Единого марафона".

Автор: 

журналистика (3317) ВСУ (6694) Командование медицинских сил (18)


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Топ комментарии
+15
Ага він з Г+Г. Це вже говорить само за себе.
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18.03.2024 09:19 Ответить
+13
Єдиномарафетчик - далі можна не читати
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18.03.2024 09:20 Ответить
+10
Чому не поставити професіонала ?
Він ні до медиків, ні до військових стосунку не має.
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18.03.2024 09:25 Ответить
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1+1 - отличная карьера!
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18.03.2024 09:17 Ответить
Ага він з Г+Г. Це вже говорить само за себе.
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18.03.2024 09:19 Ответить
Речник - по - украінськи мабуть правильно буде мовник - рашське слово - речь
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18.03.2024 09:19 Ответить
Ну тепер, медичне забезпечення на Фронті, стане краще!
Це суттєво допоможе … Але якийсь сморід від 1+1..
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18.03.2024 09:20 Ответить
Єдиномарафетчик - далі можна не читати
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18.03.2024 09:20 Ответить
журнашлюха коломойського.
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18.03.2024 09:20 Ответить
Журнашлюхи від бєніого Г+Г! Ахвицери пропагандонського фронта.
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18.03.2024 09:24 Ответить
Чому не поставити професіонала ?
Він ні до медиків, ні до військових стосунку не має.
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18.03.2024 09:25 Ответить
і як він став офіцером ? як бакланов ?
капець
оце таких новостворених зеля ставить у ЗСУ командувати
перемога все ближче
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18.03.2024 09:26 Ответить
Це щоб в ЗСУ не служити Типова маніпуляція банди бені
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18.03.2024 09:31 Ответить
Саме цього "Бєніного птєнца" ЗСУ не вистачало... Оральний мальфар дегенеративного камлання. Як уже дістала оці "квартально-марафонна чортівня". Вже мабуть дірку для ордєна на френчі продер - бо теж "не втік"...
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18.03.2024 09:25 Ответить
Поки що умовним речником була ОКСАНА КОРЧИНСЬКА
Це вона постійно підіймає важливі питання військової медиціни .
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?locale=uk_UA

ВОНА МЕДІК ‼️ Вона і про турнікети неякісні писала .

А про що буде цей речник говорити? Пристроїли хлопця поодаль від окопів
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18.03.2024 09:27 Ответить
Оксана Корчинська - голова опікунської ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B8%D1%82 «Охматдит» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-3 [3] , була координатором волонтерських медслужб спецбатальйонів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB «Азов» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%C2%BB «Шахтарськ» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-4 [4] . Тривалий час є координатором цивільного штабу АТО з медицини, багато часу проводить в зоні бойових дій на сході України.
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18.03.2024 09:29 Ответить
Він буде розповідати про те, шо шоночі при відбіття повітроної атакі було збито 27 шахедів з 25, і оті 3 збів особисто Владимир Александрович ЗЕ, як найвЯлічайшАй ППОшник у світі.
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18.03.2024 10:12 Ответить
Зрозуміло.Речник-*******,цілий ахфіцер .
Коротше,черговому миколі-роботязі,та тарасу-селянину приготуватися.Посадки самі себе штурмувати не будуть.
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18.03.2024 10:03 Ответить
Може була б більша користь десь на фронті (підучившись).а не займатись одним базіканням в галузі де ти просто баран. Ну в на же і кухарка може бути міністром Результати ми бачимо.
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18.03.2024 10:04 Ответить
Воно іншего робити не в змозі, крім базікання та восхвалення ЗЕ. Це смердюче пташеня з обісраного курника Г+Г.
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18.03.2024 10:14 Ответить
Без речників воювати ніяк, а командувати взагалі неможливо, особливо цінні вояки з підготовкою на Г+Г.
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18.03.2024 10:22 Ответить
З нього офіцер як згі.на пуля.
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18.03.2024 10:32 Ответить
Диванні дристуни під коментарями в своєму дусі, прийшли, накидали гівна на вентилятор, змішали усе і усіх з гівном і пішли і дальше волочити своє жалюгідне життя де кругом зрада,усі мерзотники і дебіли, а вони одні промінчики світла в цьому гівні
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18.03.2024 10:34 Ответить
Альтернатива: мовчки їсти це гівно, як ти?
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18.03.2024 20:07 Ответить
 
 