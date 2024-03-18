Офицер ВСУ и журналист Станислав Ясинский стал спикером Командования Медицинских сил. ФОТО

Журналист и офицер ВСУ Станислав Ясинский вступил в должность спикера Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ясинский сообщил в фейсбуке.

"На прошлой неделе получил форму. Офицерского удостоверения еще нет, потому что из-за таких, как я, - нехватка бланков. Я привыкаю просыпаться очень рано, говорить "бажаю здоров'я" и чувствовать причастность. Моя новая работа, то есть служба - в тех же словах, что и старая, на 1 + 1. Я - спикер Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, и теперь буду делать все возможное, чтобы восстановить определенное потерянное равновесие. Равновесие между культом смерти врагов, невероятно мощным, и культом жизни наших. Страх стать в строй, отсутствие дискурса делают беду. Встретиться взгядом с раненым на костылях так больно, что лучше посмотреть, как дрон врезается в очередного россиянина", - отметил он.

По словам офицера ВСУ, его служба - "делать известной работу военных врачей".

"Их несколько десятков тысяч, они реальные киборги, которые колют, режут, шьют и мотают. Спасая тысячи наших с вами. Я рад быть здесь", - резюмировал он.

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В комментарии Детектор медіа Ясинский рассказал, что в этой должности он находится с 4 марта, но до сих пор входит в курс дел.

"Это сложная отрасль, но сверхважная. Поэтому я приобретаю дополнительные знания. Я все время общаюсь с отраслевыми специалистами в Командовании Медицинских сил и с медицинскими работниками", - рассказал он.

Ясинский отметил, что занять именно этот пост было его сознательным решением.

"Я вижу, как не хватает новостей в этом направлении - при том, что медики работают героически. Мне импонирует работать для утверждения уважения к жизни и здоровью каждого нашего воина", - добавил новый спикер Командования Медицинских сил ВСУ.

Он также сообщил, что механизм коммуникации с обществом о работе боевых медиков, информирование о сложности условий, в которых они оказывают помощь нашим защитникам на фронте, налажен, "но будем прилагать все возможные усилия, чтобы его улучшить".

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Що відомо про нового речника Командування Медичних сил ЗСУ

Станислав Ясинский - журналист ТСН и обладатель премии "Честь профессии".

Автор и ведущий документального проекта "Історія питання", выходившего в 2023 году в эфире "Единого марафона".