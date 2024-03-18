Задержана семья предателей, готовивших ракетные удары по Украине и хоронивших останки ликвидированных рашистов под Киевом, - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, действовавших в Киевской области. Завербованные отец и сын готовили ракетные удары РФ по столичному региону.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, предатели "сливали" геолокации базирования Сил обороны, включая военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.
По наведению фигурантов захватчики планировали нанести прицельные ракетные удары по украинским объектам.
Однако Служба безопасности сорвала вражеские намерения. В результате спецоперации на Киевщине оба агента были разоблачены, их преступные действия задокументированы, и сами они задержаны.
Отмечается, что синхронно были проведены мероприятия по обеспечению подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.
Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.
После этого они направляли в ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.
Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов.
После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который "обратил внимание" на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе.
На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".
За отработанные задачи предатели получали денежное вознаграждение от захватчиков на свои банковские карты.
В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.
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То якщо сьогодні повернути смертну кару, то Червінського вже б давно розстріляли і таких як він. Чи Ви повірили у наше правосуддя?
Без надії жити важко. При Зе! - то Ви праві, буде як при сталіні. В мене теж, прадіди були репресовані - кулаки. Вели хазяйство не по феншую, селянам роботу давали, школу побудували, фельдшерський пункт, лікаря найняли. Кулаки й вороги народу.
ЗСУ будуть покарані за знищення "мальчікофф ф трусіках"?
Звільнили Херсон,Харківську та Київські області - зняли з посади
Критикуєш bezмізку - зняли
Критикуєш найнай - йдеш з посади
І десь поруч суки сиділи.
Бувші мєнти 100%...
ось в Братиславі на заводі Фольксваген працівники підписують массу документів , З телефоном на заводі можно тількі з заклеєними камерами . І це в мирний час
а в Україні шоу клоунів мабудь про безпеку на П/с не знають
А зараз - хз що зелені поразвалювали.
От тільки "куратор" був від ФСБ(у).
НА ПАЛЮ ЦЮ ХУДОБУ!! Розвішувати як гірлянди по стовпах вздовж доріг, та ще й табличку чіпляти, "ПОСІБНИКИ ОКУПАНТІВ, за їх допомогою вбивали в Бучі, в Маріуполі, в Бахмуті в Харкові !!"