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Задержана семья предателей, готовивших ракетные удары по Украине и хоронивших останки ликвидированных рашистов под Киевом, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, действовавших в Киевской области. Завербованные отец и сын готовили ракетные удары РФ по столичному региону.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, предатели "сливали" геолокации базирования Сил обороны, включая военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники.

По наведению фигурантов захватчики планировали нанести прицельные ракетные удары по украинским объектам.

Однако Служба безопасности сорвала вражеские намерения. В результате спецоперации на Киевщине оба агента были разоблачены, их преступные действия задокументированы, и сами они задержаны.

Викрито агентів ФСБ на Київщині
Викрито агентів ФСБ на Київщині
Викрито агентів ФСБ на Київщині

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Отмечается, что синхронно были проведены мероприятия по обеспечению подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическую задачу российской спецслужбы – искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

После этого они направляли в ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов.

Батько та син стали агентами ФСБ
Батько та син стали агентами ФСБ
Батько та син стали агентами ФСБ

Смотрите также: К 15 годам за решеткой приговорен агент ФСБ, который шпионил за дальнобойной артиллерией ВСУ на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который "обратил внимание" на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе.

На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

За отработанные задачи предатели получали денежное вознаграждение от захватчиков на свои банковские карты.

Также смотрите: Будут судить одесситку, "сливавшую" спецслужбам РФ данные о местах базирования подразделений терробороны и морской пехоты, - Офис генпрокурора. ФОТО

В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині
СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині
СБУ затримала сім'ю зрадників на Київщині

Автор: 

Киевская область (4197) СБУ (20042) государственная измена (1571)


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Топ комментарии
+48
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18.03.2024 10:20 Ответить
+30
Страчувати не пробували? Дуже вигідни позиції для зрадників в Україні.
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18.03.2024 10:21 Ответить
+25
Захоронити разом з тою падалью, що прикопав
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18.03.2024 10:22 Ответить
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18.03.2024 10:20 Ответить
Кнопку зробив, але натиснути не встиг по ходу . Безграмотні люди - в кожному другому слові помилки. Ось він - рівень кацапських посіпак.
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18.03.2024 11:15 Ответить
Страчувати не пробували? Дуже вигідни позиції для зрадників в Україні.
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18.03.2024 10:21 Ответить
В нас мораторій на смертну кару..вимога для вступу у ЄС. Хоча, на час дії воєнного стану погли б й відмінити..все одно ми не в ЄС. Але лепутати сцять - бо знають, будуть на ліхтарях вісіти.
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18.03.2024 10:32 Ответить
люди хворіть..падають...травмуються...
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18.03.2024 10:37 Ответить
А при спробі втечі така норма не діє…
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18.03.2024 10:39 Ответить
Мораторій у кацапів, у нас смертна кара виключена з ККУ щє у 2001 році.
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18.03.2024 10:49 Ответить
який мараторій ??? у нас насамперед війна, з остпаньою у світі нацистькою недоімперією зла та тюрмою народів паРашею )(уйло !!! тому на гіляку запроданців превселютно з показом по усіх телеканалох, насамперед по зебільному зе-телелохотроні !!!
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18.03.2024 11:02 Ответить
Так можуть і самоубиться…
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18.03.2024 11:35 Ответить
В мене сусід воює, на побивці був нещодавно, каже, що їх підрозділ ні як полоненого не може взяти, всі самовбиваються.
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18.03.2024 11:38 Ответить
🤔🤣
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18.03.2024 11:40 Ответить
Ніхто вже той мараторій не відмінить, та і практика, а точніше історія показує, що розстрілювали більше людей по сфальшованих справах. Я особисто вивчив архівну кримінальну справу сфальшовану проти мого діда по лінії тата. Йому у 1938 році приписали і польського шпіона і диверсанта і ще купу різних статей, по яким була найвища міра прокарання. А таких було тисячі. Всі розстріляні у 1938 році по справах, які залишилися в архівах, по яких звернулися іх родичі, були реабілітовані, проведені реальні слідчі дії військовими прокурорами і було доказано, що вони ніколи не займалися тим, що написано в справі. А відносно тих, за знищення яких нікому було вже звертатися, так і залишилися "ворогами народу".
То якщо сьогодні повернути смертну кару, то Червінського вже б давно розстріляли і таких як він. Чи Ви повірили у наше правосуддя?
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18.03.2024 11:37 Ответить
Поки що не вірю. А Червінського й без смертної кари можуть ухайдокать. Зе! приклад з пу бере у всьму.

Без надії жити важко. При Зе! - то Ви праві, буде як при сталіні. В мене теж, прадіди були репресовані - кулаки. Вели хазяйство не по феншую, селянам роботу давали, школу побудували, фельдшерський пункт, лікаря найняли. Кулаки й вороги народу.
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18.03.2024 11:46 Ответить
Це у рашки мораторій... А у нас смертна кара взагалі як вид покарання відсутній.
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18.03.2024 20:12 Ответить
Інтернет-страчуни такі клоуни.
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18.03.2024 10:43 Ответить
Нажаль таких ждунов повно...
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18.03.2024 10:22 Ответить
Захоронити разом з тою падалью, що прикопав
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18.03.2024 10:22 Ответить
А головного ОПівського крота коли за зад візьмете? Чи ''ета другоє"!
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18.03.2024 10:22 Ответить
Схоже, що скоро розстрільні списки портнова введуть в дію zeрьмаки(

ЗСУ будуть покарані за знищення "мальчікофф ф трусіках"?

Звільнили Херсон,Харківську та Київські області - зняли з посади
Критикуєш bezмізку - зняли
Критикуєш найнай - йдеш з посади
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18.03.2024 11:44 Ответить
ублюдки.
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18.03.2024 10:22 Ответить
Не "загиблих рашистів", а знищених, знешкоджених.
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18.03.2024 10:23 Ответить
скільки ще такого лайна в Україні
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18.03.2024 10:23 Ответить
Ублюдки народжені та виховані ублюдками можуть народжувати та виховувати тільки подібних до себе ублюдків-ета ублюдская сємєйная традіция пєрєдающаяяся із пакалєнія к пакалєнію...
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18.03.2024 10:24 Ответить
Оце підараси!!!
І десь поруч суки сиділи.
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18.03.2024 10:24 Ответить
Мєнти! Цим все сказано...
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18.03.2024 10:24 Ответить
До чого тут поліція? До визначення "правоохоронні органи" входять більше двадцяти структур, в тому числі навіть органи охорони рибного та лісного господарства. Не кажучи вже про всі суди, прокуратури, митниці.
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18.03.2024 10:38 Ответить
В методичці написано накидувати саме на поліцію.
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18.03.2024 10:45 Ответить
Та яке там нах рибне господарство. Рибне господарство у березні 2022 кацапів гарпунами іпашило.
Бувші мєнти 100%...
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18.03.2024 11:02 Ответить
В кожній структурі не без покидьків. Всіх одною мірою не можна міряти.
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18.03.2024 11:56 Ответить
Тільки чомусь зрадників сереж ментів, прокурорів, сбушніків та депутатів СН найбільше!
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18.03.2024 13:11 Ответить
Загиблі на фронті є й вище Вами зазначені. Так що не треба всіх вважати покидьками.
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18.03.2024 13:41 Ответить
поховав в банці, як аналізи якісь.
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18.03.2024 10:24 Ответить
В нас їх стільки таких активних зрадників, а скільки пасивних, тих які вважають, що з сруснею теба було дружити чи просто "какая разница"... чи ця війна до останнього українця і треба домовлятися...
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18.03.2024 10:25 Ответить
..і знову, зрадники - гниди зі "складу правоохоронних органів" (колишніх не буває), у яких завжди і влада і зброя - проти беззбройного (в усих сенсах) Українця
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18.03.2024 10:30 Ответить
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18.03.2024 10:32 Ответить
Цікаво, а є на всіх заводах служби безпеки?

ось в Братиславі на заводі Фольксваген працівники підписують массу документів , З телефоном на заводі можно тількі з заклеєними камерами . І це в мирний час
а в Україні шоу клоунів мабудь про безпеку на П/с не знають
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18.03.2024 10:35 Ответить
Раніше були. В 90-х від совка залишились так звані перші відділи. А у двохтисячних - всі, хто мав доступ до військової таємниці стояли на обліку в Укрспецекспорті. Тоді було замахатєльно. Перевіряли всіх родичів. Навіть при виїзді у відрядження до іншої області треба було у письмовому вигляді куратору надавати інфу про відрядження, або копію наказу. При поверненні - звітувати. Теж саме з відпустками, закордонний відпочинок їх кумарив)

А зараз - хз що зелені поразвалювали.
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18.03.2024 10:45 Ответить
"...при виїзді у відрядження до іншої області треба було у письмовому вигляді куратору надавати інфу..."
От тільки "куратор" був від ФСБ(у).
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18.03.2024 11:47 Ответить
Якось не питала. Виконувала встановлений алгоритм. Я до виробництва, розробок не мала ніяких справ.
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18.03.2024 11:49 Ответить
Зрадника чи колоборанта лише смерть виправить його ,виявляєтся колишні правоохоронці ,що ж а чому колишні правоохронці яким від 45 до 60 і є пенсіонери не на фронті, чи вони так перетрудились що не спроможні ?
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18.03.2024 10:33 Ответить
засраний старий ковер на стіні.. Чому всі злидні, всі голодранці за рашу?? От з власного досвіду, жодна заможна або з середнього прошарку суспільства людина не хоче тут ніякої росії, це вже доведений факт з 2014-го року. От чесно кажу, принаймні з мого кола спілкування так і є, не знаю, може в когось по іншому. Натомість голодранаці всі вважають що на росії б їм краще жилося.(
НА ПАЛЮ ЦЮ ХУДОБУ!! Розвішувати як гірлянди по стовпах вздовж доріг, та ще й табличку чіпляти, "ПОСІБНИКИ ОКУПАНТІВ, за їх допомогою вбивали в Бучі, в Маріуполі, в Бахмуті в Харкові !!"
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18.03.2024 10:36 Ответить
То вони не жили на росії. Людина здорова там не виживе. Вони там всі хворі на голову. Зомбаки недобиті.
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18.03.2024 10:47 Ответить
Ти що - зовсім тупий підарас? Мєртвечук з янучаром - бідні люди? Коля котлета бідує? шарії-шуфричі-бойки-єрмаки-зєлєнські - бідують? Ти ще скажі, що всі багатії в окопах боронять Україну, підар ти безголовий!!! Поржал, мерзота, з кварталом? Щоб ти здох, підарюго!
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18.03.2024 11:59 Ответить
"тупий підарас" тут один - це ти.
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18.03.2024 12:11 Ответить
Старі беркутівці! А нових вже єрмаки з татаровими готовлять, забезпечують джипами та автозаками. Справа янука живе і процвітає...
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18.03.2024 10:37 Ответить
я реально цю кляту худобу ненавиджу більше ніж орків!!
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18.03.2024 10:37 Ответить
і, звісно, менти...
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18.03.2024 10:38 Ответить
Чому? Відгугліть які структури підпадають під визначення "правоохоронні органи".
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18.03.2024 10:48 Ответить
В таких випадках вироки мають бути летальними.
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18.03.2024 10:40 Ответить
Вважаю ,що потрібна зміна КК. Під час війни --розстріл для тих зрадників діяльність яких завдала загибель людей.
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18.03.2024 10:41 Ответить
Прикольно, самотужки назбирав останки від освабадітєлєй в одну банку в одному місті аж з під Харкова та Києва!!! - а так можна було? схоже він своїх пастухів мало кажучи дурить )))
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18.03.2024 10:41 Ответить
Йому скоріш за це гроші платили, тому і мотався, як гівно в ополонці
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18.03.2024 10:48 Ответить
бабло точно давали, але це ж якому ********** треба бути ))
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18.03.2024 10:49 Ответить
Там щось до кришки примотано. Можливо взривчатка. Може так шуткують?
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18.03.2024 10:51 Ответить
Кожен поліцай - Іуда. Тварина, не бажаюча ні працювати, ні воювати.
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18.03.2024 11:06 Ответить
Пожиттєва тяжка праця на державу Україну в колонії суворого режиму без права апеляції.
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18.03.2024 11:11 Ответить
Ну так що там утнуть проросійські *****-судді - на падпіску о невиєздє?
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18.03.2024 11:14 Ответить
Це ж не розвідник Червінський - це "соціально близька" тварина(
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18.03.2024 11:48 Ответить
Більша якщо не всі менти потенційні зрадники у гіркіна всі перейшли у Криму теж у Дніпрі відмовились воювать усіх цих особин і пенсіонерів і теперішніх копати окопи бліндажі зброю не давать
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18.03.2024 11:49 Ответить
Робити не хочу, а красти боюся. Поїду у Київ, в поліцаї наймуся.
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18.03.2024 12:58 Ответить
Пля, якої мерзоти тільки немає в Україні... І це під Києвом...
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18.03.2024 14:00 Ответить
Може і не гуманно,але кокнуть треба було,толку зних ноль цілих,х...й десятих
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18.03.2024 21:29 Ответить
 
 