На Львовщине мужчина предлагал пограничнику $9000 взятки за выезд за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Во Львовской области 29-летний мужчина вместе со своим другом планировали выехать за границу. За прохождение пограничного контроля без положенных документов он предложил пограничнику 9000 долларов США.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Документов, которые бы давали право выезда во время действия военного положения у обоих мужчин не было, поэтому реализовать свой замысел решили другим способом.
За прохождение пограничного контроля без надлежащих документов украинец предложил пограничнику отдела "Шегини" Львовского отряда неправомерную выгоду в размере 9000 долларов США, на что получил категорический отказ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения неотложных следственных действий в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК, факт предоставления неправомерной выгоды задокументирован общей межведомственной группой в составе офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Львовскому пограничному отряду, сотрудников Службы безопасности Украины во Львовской области, следователей ГУНП во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны.
Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.
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Нищеброд...
Це вже коштуэ 15...
Може не знав?...
Приложэниэ: бэз приложэний».
типу:
- привіт!
- привіт.
- ти, прикордонник?
- ну, є трохи.
- дивись, у мене дев'ять тис долярів. на бери. ми з товаришем, пішли на ту сторону.
хто і для кого вигадує ці байки?
- Папандос на роботі.
- У сенсі "папандос"?
- З людьми, як завжди, домовилися про проходження кордону. А тут облава: СБУ, Слідаки з поліції, УВБ… Ледве не ляснули. Добре, що шеф встиг попередити в останній момент.
- Ну... прикро звичайно, але добре, що добре закінчується.
- Так ще не закінчилося. Людям шиють 369 статтю. А там по 3 частині реальний термін світить.
- То не тобі ж світить. Тобі то що?
- Дурепа! З людьми було все домовлено. Тепер заспівають слідчім із СБУ: з ким, коли і як було домовлено.
- О Боже! То тебе можуть посадити?
- Та кому мене треба садити! Зроблять пропозицію від якої неможливо відмовитись.
- І скільки?
- Ну… думаю десь на соточку я влетів
- Як "на соточку"?! Чому на "соточку"?
- 50 - СБУшникам, а 50 - УВБшники з Нацполом поділять. Такса. Це ще добре, що не ГБРівці. Ті взагалі безпредельщики по грошах.
- ***, плакала наша покупка квартири у Варшаві...
- Ні, ну ти не перебільшуй. Квартиру купимо - завдаток уже дали. А ось ремонт та меблі доведеться трохи відкласти. Нічого, дай боже все вирішити. А там, пару місяців і все надолужимо...