На Львовщине мужчина предлагал пограничнику $9000 взятки за выезд за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской области 29-летний мужчина вместе со своим другом планировали выехать за границу. За прохождение пограничного контроля без положенных документов он предложил пограничнику 9000 долларов США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Документов, которые бы давали право выезда во время действия военного положения у обоих мужчин не было, поэтому реализовать свой замысел решили другим способом.

За прохождение пограничного контроля без надлежащих документов украинец предложил пограничнику отдела "Шегини" Львовского отряда неправомерную выгоду в размере 9000 долларов США, на что получил категорический отказ", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

Отмечается, что во время проведения неотложных следственных действий в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК, факт предоставления неправомерной выгоды задокументирован общей межведомственной группой в составе офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Львовскому пограничному отряду, сотрудников Службы безопасности Украины во Львовской области, следователей ГУНП во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Также смотрите: Разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу под видом командировки, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж







