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На Львовщине мужчина предлагал пограничнику $9000 взятки за выезд за границу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Во Львовской области 29-летний мужчина вместе со своим другом планировали выехать за границу. За прохождение пограничного контроля без положенных документов он предложил пограничнику 9000 долларов США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Документов, которые бы давали право выезда во время действия военного положения у обоих мужчин не было, поэтому реализовать свой замысел решили другим способом.

За прохождение пограничного контроля без надлежащих документов украинец предложил пограничнику отдела "Шегини" Львовского отряда неправомерную выгоду в размере 9000 долларов США, на что получил категорический отказ", - говорится в сообщении.

Смотрите также: ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

Отмечается, что во время проведения неотложных следственных действий в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 369 УК, факт предоставления неправомерной выгоды задокументирован общей межведомственной группой в составе офицеров отдела внутренней и собственной безопасности по Львовскому пограничному отряду, сотрудников Службы безопасности Украины во Львовской области, следователей ГУНП во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 ст. 369 "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет. Следственные действия продолжаются.

Также смотрите: Разоблачена схема незаконной переправки лиц за границу под видом командировки, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон
Хабар прикордоннику за виїзд за кордон

Автор: 

взятка (6185) Госпогранслужба (6580) мужчины (134) Львовская область (2935)


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Топ комментарии
+3
"Посмів з цього пекла виїхати на свободу" --- чого ухилянт не виїжджав з "пекла" на свободу коли була можливість? За 7 років війни міг сто раз виїхати, чи важко було зрозуміти,що рано чи пізно буде війна і мобілізація може бути уже масштабна? А перед початком війни так взагалі за декілька місяців усі уже говорили що війна от о почнеться, чому ухилянт не виїжджав? тоді до речі багато хто без проблем виїхав. Чи ухилянт думав собі що буде як при АТО,що хтось десь буде воювати,а він на дивані сидіти?
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18.03.2024 11:27 Ответить
+2
деньги взять оформить на ВСУ а давателя в ближайший ТЦКа
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18.03.2024 11:21 Ответить
+1
Мабуть мало запропонував
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18.03.2024 11:20 Ответить
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Мабуть мало запропонував
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18.03.2024 11:20 Ответить
деньги взять оформить на ВСУ а давателя в ближайший ТЦКа
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18.03.2024 11:21 Ответить
І на могилізацію засранця. Посмів з цього пекла виїхати на свободу, от нахаба.
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18.03.2024 11:24 Ответить
"Посмів з цього пекла виїхати на свободу" --- чого ухилянт не виїжджав з "пекла" на свободу коли була можливість? За 7 років війни міг сто раз виїхати, чи важко було зрозуміти,що рано чи пізно буде війна і мобілізація може бути уже масштабна? А перед початком війни так взагалі за декілька місяців усі уже говорили що війна от о почнеться, чому ухилянт не виїжджав? тоді до речі багато хто без проблем виїхав. Чи ухилянт думав собі що буде як при АТО,що хтось десь буде воювати,а він на дивані сидіти?
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18.03.2024 11:27 Ответить
Так він нікуди не посмів виїхати, він встиг тіко посміти хабаря запропонувати
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18.03.2024 11:44 Ответить
9 тисяч...
Пропонував...
Нищеброд...

Це вже коштуэ 15...

Може не знав?...
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18.03.2024 11:23 Ответить
«Отпуститэ податэлю сэго курьэру т. Паниковскому для Чэрноморского отдэлэния на 150 рублэй (сто пятьдэсят) канцпринадлежностэй в крэдит за счэт Правлэния в городэ Арбатовэ.
Приложэниэ: бэз приложэний».
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18.03.2024 11:45 Ответить
Ну це уже в любому випадку краще ніж платити 5000$ за мапу в інтернеті як пробратися за кордон і надувний човен на березі який буде чекати там втікачів
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18.03.2024 11:24 Ответить
цікаво, як це виглядало?
типу:
- привіт!
- привіт.
- ти, прикордонник?
- ну, є трохи.
- дивись, у мене дев'ять тис долярів. на бери. ми з товаришем, пішли на ту сторону.

хто і для кого вигадує ці байки?
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18.03.2024 11:28 Ответить
Це десь 350 000 мі "забронюватимся" аж бігом. Але мета досягнута - 4 роки колонії на всьму готовому.
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18.03.2024 11:29 Ответить
- Дорогий, ти чому такий похмурий?
- Папандос на роботі.
- У сенсі "папандос"?
- З людьми, як завжди, домовилися про проходження кордону. А тут облава: СБУ, Слідаки з поліції, УВБ… Ледве не ляснули. Добре, що шеф встиг попередити в останній момент.
- Ну... прикро звичайно, але добре, що добре закінчується.
- Так ще не закінчилося. Людям шиють 369 статтю. А там по 3 частині реальний термін світить.
- То не тобі ж світить. Тобі то що?
- Дурепа! З людьми було все домовлено. Тепер заспівають слідчім із СБУ: з ким, коли і як було домовлено.
- О Боже! То тебе можуть посадити?
- Та кому мене треба садити! Зроблять пропозицію від якої неможливо відмовитись.
- І скільки?
- Ну… думаю десь на соточку я влетів
- Як "на соточку"?! Чому на "соточку"?
- 50 - СБУшникам, а 50 - УВБшники з Нацполом поділять. Такса. Це ще добре, що не ГБРівці. Ті взагалі безпредельщики по грошах.
- ***, плакала наша покупка квартири у Варшаві...
- Ні, ну ти не перебільшуй. Квартиру купимо - завдаток уже дали. А ось ремонт та меблі доведеться трохи відкласти. Нічого, дай боже все вирішити. А там, пару місяців і все надолужимо...
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18.03.2024 11:54 Ответить
Конфісковані гроші до бюджету підуть. Дрібниця а приємно. То якби з ухилянтів так брати, то поповнимо трохи скарбницю. Їх у навчання, потім снаряди носити. А ТЦК менше роботи - не треба буде навіть когось відловлювати
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18.03.2024 11:56 Ответить
Дурень! На 9 тищ, купив би сухарів і до закінчення війни ховався в печерах Карпат, навідь з повією!!!😁
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18.03.2024 11:57 Ответить
 
 