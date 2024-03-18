В Киеве прошел Форум поддержки российских добровольцев, на котором выступил Буданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Форум поддержки российских добровольцев, воюющих за независимость Украины и свободу России, прошел в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

На форуме подписали меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима. Подписанты "призывают всех граждан России, выступающих против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима". Полный текст меморандума будет опубликован впоследствии.

К форуму также присоединился в онлайн-режиме начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В приветственном слове он отметил вклад российских добровольцев в дело защиты Украины агрессии РФ, а также приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут сейчас в Курской и Белгородской областях.

"Ваша обязанность перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в бездну. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново", - цитирует Буданова "Фонд 24.02".

По данным ASTRA, экоактивистка Евгения Чирикова сказала, что она надеется, что удастся "сформировать свою повстанческую антипутинскую армию".