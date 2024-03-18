РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9174 посетителя онлайн
Новости Фото
6 457 19

В Киеве прошел Форум поддержки российских добровольцев, на котором выступил Буданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Форум поддержки российских добровольцев, воюющих за независимость Украины и свободу России, прошел в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил  спикер легиона "Свобода России" Алексей Барановский.

Добровольці

На форуме подписали меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима. Подписанты "призывают всех граждан России, выступающих против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима". Полный текст меморандума будет опубликован впоследствии.

Добровольці

К форуму также присоединился в онлайн-режиме начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Добровольці

В приветственном слове он отметил вклад российских добровольцев в дело защиты Украины агрессии РФ, а также приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут сейчас в Курской и Белгородской областях.

"Ваша обязанность перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в бездну. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново", - цитирует Буданова "Фонд 24.02".

По данным ASTRA, экоактивистка Евгения Чирикова сказала, что она надеется, что удастся "сформировать свою повстанческую антипутинскую армию".

Автор: 

россия (96184) добровольцы (1183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Якщо хто не в курсі, то всі ці російські підрозділи входять до складу ЗСУ.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:06 Ответить
+4
На мероприятии выступали Марк Фейгин, Евгения Чирикова, Андрей Волна, Гарри Каспаров, Илья Пономарев и участники батальонов, в которых за Украину воюют граждане РФ - «Легиона Свобода России» и «Сибирского батальна».

На мероприятии также онлайн появился и глава украинской разведки Буданов.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:00 Ответить
+3
Це Фейгін на третьому фото?
показать весь комментарий
18.03.2024 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щоками мірялись?
показать весь комментарий
18.03.2024 12:32 Ответить
Це Фейгін на третьому фото?
показать весь комментарий
18.03.2024 12:36 Ответить
Ja ja , ist ehr , das Feikin 😁
показать весь комментарий
18.03.2024 12:57 Ответить
На мероприятии выступали Марк Фейгин, Евгения Чирикова, Андрей Волна, Гарри Каспаров, Илья Пономарев и участники батальонов, в которых за Украину воюют граждане РФ - «Легиона Свобода России» и «Сибирского батальна».

На мероприятии также онлайн появился и глава украинской разведки Буданов.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:00 Ответить
показать весь комментарий
18.03.2024 13:19 Ответить
Існування за застосування цих російських батальйонів погоджено з нашими західними партнерами?
показать весь комментарий
18.03.2024 12:39 Ответить
Так , їх сформували з добровольців легендарного ДУК . Вони воюють з 2014 за Україну.
показать весь комментарий
18.03.2024 14:22 Ответить
хароших рускіх неіснує!
показать весь комментарий
18.03.2024 12:49 Ответить
Circus EL Schapito 🤦 svaboda razii , i Feikin v kampashku ....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
18.03.2024 12:56 Ответить
Якщо хто не в курсі, то всі ці російські підрозділи входять до складу ЗСУ.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:06 Ответить
Знов ,,хаароших" кацапів пропагують!
показать весь комментарий
18.03.2024 13:15 Ответить
ну,по крайній мірі,хоч зі зброєю в руках,а не "пастаять на виборчих дільницях" ,і "я нє прізіваю к рєвалюції".Так, як звучать виступи "харошіх рускіх"лібералів.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:22 Ответить
якщо воюють зі зброєю в руках проти кгбістів і путіністів, то вже для нас добре, це реальні союзники, без них путінський режим не перемогти, путін при владі тільки завдяки росіянам,які мовчать або бачать в нас ворогів, чим більше їх перейде на сторону України, тим швидше закінчиться війна. Не треба забувати, що багато ж українців платять тисячі доларів, щоб уникнути мобілізації.
показать весь комментарий
18.03.2024 13:57 Ответить
Дожилися...кацапи самі придумали, самі реалізували. А наївний українець як завжди бив свого. Панування кацапів певно тут ніколи не скінчиться.
показать весь комментарий
18.03.2024 14:21 Ответить
Буданов пропіарився ...
показать весь комментарий
18.03.2024 14:24 Ответить
Вітаю!
показать весь комментарий
18.03.2024 15:04 Ответить
Буданов то сила! Форуми, конференції, виступи, прогнози! А працює він напевно по ночах, ніц його не бере! Отто чоловік має здоров'я!
показать весь комментарий
18.03.2024 14:30 Ответить
я думаю, підтримка путіна в росії аж на 88% не є придуманою

також я думаю, що путіна грає "васіліч" і патрушєв чекає моменту реставрації ссср

в росії є дві ідеології : ідеологія російської імперії для еліт і ідеологія ссср для всіх решти

така собі піраміда маслова, в варіанті матрьошкі, або два-в-одном, чисто по-русскі

це придумав путін, і покійник досі має 88% підтримки

носії цих, здавалось би опозиційних ідеологій, ніяк не опонують один одному, бо звиклись з їснуванням государства-в-государствє, в них всюди попаданці і машини часу, еліта живе в своїй геополітичній історії, народ в своїй, навєрху бєлогвардєйци, внізу красноармєйци, і рубль їх всіх помирив

але військовим цих формувань хочу побажати міцного здоров'я, успіхів та Божої допомоги

в історії росії бувало кілька років, де проблискувало щось можливе-нормальне, може цього разу і спрацює !
показать весь комментарий
18.03.2024 15:05 Ответить
 
 