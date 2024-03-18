В Киеве прошел Форум поддержки российских добровольцев, на котором выступил Буданов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Форум поддержки российских добровольцев, воюющих за независимость Украины и свободу России, прошел в Киеве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер легиона "Свобода России" Алексей Барановский.
На форуме подписали меморандум о поддержке российских добровольцев, воюющих против путинского режима. Подписанты "призывают всех граждан России, выступающих против политики Кремля, против агрессивной войны РФ с Украиной, против всех войн и политических репрессий, развязанных преступной российской властью, поддерживать силы российских добровольцев, воюющих против путинского режима". Полный текст меморандума будет опубликован впоследствии.
К форуму также присоединился в онлайн-режиме начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В приветственном слове он отметил вклад российских добровольцев в дело защиты Украины агрессии РФ, а также приветствовал "специальную освободительную операцию", которую антипутинские повстанцы ведут сейчас в Курской и Белгородской областях.
"Ваша обязанность перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здоровые оппозиционные силы в один сильный кулак и спасти страну от падения в бездну. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново", - цитирует Буданова "Фонд 24.02".
По данным ASTRA, экоактивистка Евгения Чирикова сказала, что она надеется, что удастся "сформировать свою повстанческую антипутинскую армию".
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На мероприятии также онлайн появился и глава украинской разведки Буданов.
також я думаю, що путіна грає "васіліч" і патрушєв чекає моменту реставрації ссср
в росії є дві ідеології : ідеологія російської імперії для еліт і ідеологія ссср для всіх решти
така собі піраміда маслова, в варіанті матрьошкі, або два-в-одном, чисто по-русскі
це придумав путін, і покійник досі має 88% підтримки
носії цих, здавалось би опозиційних ідеологій, ніяк не опонують один одному, бо звиклись з їснуванням государства-в-государствє, в них всюди попаданці і машини часу, еліта живе в своїй геополітичній історії, народ в своїй, навєрху бєлогвардєйци, внізу красноармєйци, і рубль їх всіх помирив
але військовим цих формувань хочу побажати міцного здоров'я, успіхів та Божої допомоги
в історії росії бувало кілька років, де проблискувало щось можливе-нормальне, може цього разу і спрацює !