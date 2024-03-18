Защищая Украину, погиб бывший редактор СТБ и ведущий Петр Цурукин, он более полугода считался пропавшим без вести. ФОТО

В боях за Украину погиб бывший редактор СТБ и ведущий телеканала Kyiv Live Петр Цурукин.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на Трускавецкий городской совет, откуда родом был Цурукин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, самые плохие опасения подтвердились - воин-Герой действительно погиб. Выражаем искренние соболезнования маме Лесе Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", - говорится в сообщении городского совета.

Более полугода журналиста считали пропавшим без вести.

Читайте также: Защищая Украину, погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук. ФОТО

Цурукин работал на телеканале СТБ главным редактором проекта "Один за всех", а также являлся ведущим телеканала Kyiv Live.

По данным ИМИ, он стал 74-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.