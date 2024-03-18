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Защищая Украину, погиб бывший редактор СТБ и ведущий Петр Цурукин, он более полугода считался пропавшим без вести. ФОТО

В боях за Украину погиб бывший редактор СТБ и ведущий телеканала Kyiv Live Петр Цурукин.

Об этом сообщает Институт массовой информации со ссылкой на Трускавецкий городской совет, откуда родом был Цурукин, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, самые плохие опасения подтвердились - воин-Герой действительно погиб. Выражаем искренние соболезнования маме Лесе Васильевне, семье, друзьям и всем, кто знал покойного Петра", - говорится в сообщении городского совета.

Более полугода журналиста считали пропавшим без вести.

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Загинув Петро Цурукін

Петро Цурукін

Цурукин работал на телеканале СТБ главным редактором проекта "Один за всех", а также являлся ведущим телеканала Kyiv Live.

По данным ИМИ, он стал 74-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии против Украины.

Автор: 

ИМИ (23) потери (4430)


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Топ комментарии
+26
Героям слава!
Тим, що у Тисі ризикують боягузливо потонути, лиш би не мобілізували - ганьба.
А Героям - слава!
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18.03.2024 15:19 Ответить
+25
Спочивай з Богом, герою.
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18.03.2024 15:21 Ответить
+24
жах і відчай, мої співчуття рідним та близьким...
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18.03.2024 15:18 Ответить
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жах і відчай, мої співчуття рідним та близьким...
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18.03.2024 15:18 Ответить
Героям слава!
Тим, що у Тисі ризикують боягузливо потонути, лиш би не мобілізували - ганьба.
А Героям - слава!
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18.03.2024 15:19 Ответить
голосував чи голосувала за зеленського - пиз ДУЙ в ЗСУ.хватить тут умнічать.
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18.03.2024 18:53 Ответить
Ні вуйку, я за голосував за Пороха. А перемогу зебілів сприйняв як особисту трагедію. Хоча сам Зе мене приємно здивував, бо я був 100% впевнений, що воно здасть Україну. Але ж ні - бореться як лев. Тому і Порох його підтримує. Хоча всі думаючі люди очікують на формування Уряду Народної Згоди, де Порох буде прем'єром.
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18.03.2024 19:13 Ответить
Спочивай з Богом, герою.
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18.03.2024 15:21 Ответить
Сонечко (((. Як же ж боляче.. Молодий хлопчина такий. До землі уклін, шана і поглинаючий сум..
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18.03.2024 15:32 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу загиблого воїна Петра до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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18.03.2024 15:36 Ответить
Царство небесне сину України
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18.03.2024 17:51 Ответить
Спочивай з миром, синку....
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглому за Батьківщину Герою....
🙏Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
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18.03.2024 17:53 Ответить
Непоправні втрати України...Вічна Пам'ять герою і Царство Небесне. Щирі співчуття родині 💔
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19.03.2024 09:40 Ответить
 
 