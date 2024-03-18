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Партия нелегальных сигарет на 5,4 млн грн изъята в Киевской области, - БЭБ. ФОТОрепортаж

Детективы Бюро экономической безопасности на Киевщине обнаружили партию нелегальных сигарет стоимостью 5,4 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, на Киевщине была разоблачена масштабная схема по продаже нелегально изготовленных подакцизных товаров. Из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 5,4 млн грн.

Ранее представители известного производителя табачных изделий обнаружили на рынке продукцию с поддельными торговыми марками и наименованием своей компании. После этого они обратились в БЭБ.

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Детективы БЭБ установили группу лиц, наладивших реализацию контрабандных табачных изделий на территории Киевщины. Фигуранты уголовного производства сбывали товар через пункты розничной торговли на территории Киевщины и по всей территории Украины доставляя по почте.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 63 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет ориентировочной стоимостью 5,4 млн грн. Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, посредством которых осуществлялась транспортировка продукции в пункты продажи", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения организатору схемы и его сообщникам.

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Нелегальні цигарки
Нелегальні цигарки
Нелегальні цигарки

Автор: 

Киевская область (4197) сигареты (867) табак (302) Бюро экономической безопасности (211)


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Топ комментарии
+5
А ви ще більше підніміть акциз.
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18.03.2024 15:42 Ответить
+3
Ізверги..
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18.03.2024 15:40 Ответить
+2
нелюди.....
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18.03.2024 15:43 Ответить
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Ізверги..
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18.03.2024 15:40 Ответить
А ви ще більше підніміть акциз.
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18.03.2024 15:42 Ответить
думаєш якщо акциз зробити нульовий виробництво контрафакту припиниться? Його взагалі для ринку ЄС роблять, український ринок то дрібнички
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18.03.2024 16:18 Ответить
нелюди.....
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18.03.2024 15:43 Ответить
То й добре. Хлопцям відправте відразу. Ще пошукайте контрабас кофеїну.
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18.03.2024 15:44 Ответить
Хлопцям... Ага, щаз. До АТБ!
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18.03.2024 17:06 Ответить
Блін, таки да..до нього..там вся гуманітарка(
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18.03.2024 18:45 Ответить
Але ж їх, якісь істоти виробляли у приміщенні, пакували, транспортували??? Точно, як бурштином, контрабасом, наркотою, проституцією … Співпадіння ?

Це ж не орки прутіна в Україні!?
Тому, і вішати треба цих істот, навпроти міських та селищних Рад!

Для наочності дій, приблудам95!!

Слава Україні!
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18.03.2024 15:48 Ответить
знайди у ФБ Плінського, він цю тему добре висвічую...Є три великі нелегальні фабрики. Одна з них дончанину Гельзіну належить( померлий ФК "Олімпік", будівництво доріг "Альтком") друга колишньому члену БПП Козловському( ФК "Рух")
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18.03.2024 16:17 Ответить
І тут брешуть гади 5.4млн\63тис=85.7пачка,вона в продажі 45грн без акциза як на фото.напевно собі на премію так рахують
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18.03.2024 16:23 Ответить
 
 