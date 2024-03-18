Партия нелегальных сигарет на 5,4 млн грн изъята в Киевской области, - БЭБ. ФОТОрепортаж

Детективы Бюро экономической безопасности на Киевщине обнаружили партию нелегальных сигарет стоимостью 5,4 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Бюро.

Так, на Киевщине была разоблачена масштабная схема по продаже нелегально изготовленных подакцизных товаров. Из незаконного оборота изъяты сигареты стоимостью 5,4 млн грн.

Ранее представители известного производителя табачных изделий обнаружили на рынке продукцию с поддельными торговыми марками и наименованием своей компании. После этого они обратились в БЭБ.

Смотрите также: В Украине работают три производителя контрафактных сигарет, что вредит легальным фабрикам, - эксперт

Детективы БЭБ установили группу лиц, наладивших реализацию контрабандных табачных изделий на территории Киевщины. Фигуранты уголовного производства сбывали товар через пункты розничной торговли на территории Киевщины и по всей территории Украины доставляя по почте.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 63 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет ориентировочной стоимостью 5,4 млн грн. Кроме того, изъято 15 тыс. долларов наличными и два автомобиля, посредством которых осуществлялась транспортировка продукции в пункты продажи", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Решается вопрос об объявлении подозрения организатору схемы и его сообщникам.

Также читайте: Из-за нелегального табака бюджет потерял 20 млрд грн, половина рынка это "Винники" (обновлено)





