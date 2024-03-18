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К 9 годам приговорен самопровозглашенный глава Дымерской ОТГ на Киевщине за сотрудничество с оккупантами, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Суд признал жителя Киевщины, самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины в условиях военного положения.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал жителя Киевщины виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговором суда мужчине запрещено 15 лет занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также организациях, оказывающих публичные услуги", - говорится в сообщении.

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Самопроголошений голова Димерської ОТГ

Как отмечается, в суде прокуроры доказали, что мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Он помогал им ориентироваться на местности. В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами осужденный сообщил, что теперь он новоизбранный глава Дымерской ОТГ.

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Также он дал интервью российскому медиа, в котором рассказывал о лояльности окупантов и необходимости сотрудничества с ними. В административном здании поселкового совета осуществлял прием граждан, раздавал жителям населенного пункта газеты с пропагандой вооруженной агрессии РФ против Украины и поступавшую с территории страны-агрессора "гуманитарную помощь". Предатель подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их для выполнения работ в поселковом совете и на территории громады.

Кроме того, осужденный предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

В настоящее время мужчина находится под стражей.

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Автор: 

Киевская область (4194) приговор (1236) коллаборационизм (883) Офис Генпрокурора (2497)


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Топ комментарии
+20
Тобто, за державну зраду, співпрацю з окупантами та незаконну передачу даних учасників АТО, ТРО (що точно призвело до вбивств, полону та катувань останніх) ця мерзота отримала лише дев'ять років. Це значно менше, ніж, наприклад, ряд покарань військовослужбовцям та мобілізованим встановлених законом 8271, ще й без права оскарження. Дуже "справедливо" далі вже нікуди...
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18.03.2024 18:06 Ответить
+19
то воїну за відмову дають більше ніж зраднику???
заібісь закони...
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18.03.2024 18:04 Ответить
+15
9 років за зраду?
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Джерело:
Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
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18.03.2024 18:14 Ответить
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Пхе!
Ми бачимо, як дупи нагорі проголосили себе головами і їм за це нічо нема!
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18.03.2024 17:59 Ответить
Під цю ж статтю підпадає діяльність і бездіяльність зєрмачні. Їм скільки світить?
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18.03.2024 18:02 Ответить
то воїну за відмову дають більше ніж зраднику???
заібісь закони...
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18.03.2024 18:04 Ответить
Коли до нас влізли кацапи, перші хто втік були чинуши, менти і воєнкомат. Вранці вже нікого не було. Одні бумажки на вітру по площі літали.
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18.03.2024 18:06 Ответить
Тобто, за державну зраду, співпрацю з окупантами та незаконну передачу даних учасників АТО, ТРО (що точно призвело до вбивств, полону та катувань останніх) ця мерзота отримала лише дев'ять років. Це значно менше, ніж, наприклад, ряд покарань військовослужбовцям та мобілізованим встановлених законом 8271, ще й без права оскарження. Дуже "справедливо" далі вже нікуди...
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18.03.2024 18:06 Ответить
а чому не 30ть
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18.03.2024 18:11 Ответить
9 років за зраду?
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
Джерело:
Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
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18.03.2024 18:14 Ответить
За це пожиттєве мало бути, взагалі то
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18.03.2024 19:20 Ответить
Не переймайтеся. Він років через три вийде.
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18.03.2024 19:48 Ответить
Цій потворі - всього 9 років? А потім вийде й буде дулі загиблим та їхнім сім"ям крутити? Ви там нє ******?
Сподіваюсь, його причавлять у тюразі. Або опетушать.
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18.03.2024 18:16 Ответить
Розумієте, чому зрадникам, колаборантам, гвалтівникам, педофілам та убивцям дають строк по мінімуму?
Владі потрібно, щоб у країні був непорядок і смута. Щоб люди не могли жити спокійно. Тоді влада житиме й ловитиме золоту рибку у мутній воді, а пересічні будуть виживати серед отого кримінального шмаття.

До того ж, якщо влада-російський агент, то навіщо їм карати тим, хто прислужував рашці?
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18.03.2024 18:21 Ответить
щось прапор не кепці не скрепний, натівський
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18.03.2024 18:21 Ответить
Це що ж за міра така зраднику України??!!
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18.03.2024 18:25 Ответить
Носії сруськага ізика, дали йому можливість, знищувати Українців в Україні?? Яка влада приблуд95, такі й її наслідки!!

18.‎03.‎2024 754 доба війни

15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді, гроші виділені адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни, воно не має ніякого відношення.
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18.03.2024 19:16 Ответить
Рило навіщо замалювали?
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18.03.2024 19:19 Ответить
сторожа, що попередив жителів закритого жк про прихід тцк осудили на п'ять років!
зрадника держави, на дев'ять?
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18.03.2024 19:27 Ответить
Це падло ще ухмиляється, мабуть десь на зоні про теплий закуток "дабазарілся". У Франції в 44-му, після деокупації, за колаборацію просто розтрілювали - законно.
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19.03.2024 01:10 Ответить
 
 