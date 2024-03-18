К 9 годам приговорен самопровозглашенный глава Дымерской ОТГ на Киевщине за сотрудничество с оккупантами, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Суд признал жителя Киевщины, самопровозглашенного главу Дымерской ОТГ, виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины в условиях военного положения.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской областной прокуратуры суд признал жителя Киевщины виновным в коллаборационной деятельности и несанкционированном распространении информации о Вооруженных силах Украины в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК Украины). Он приговорен к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговором суда мужчине запрещено 15 лет занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также организациях, оказывающих публичные услуги", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в суде прокуроры доказали, что мужчина после оккупации пгт Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Он помогал им ориентироваться на местности. В начале марта 2022 года оккупанты принудительно собрали местное население. Во время выступления перед гражданами осужденный сообщил, что теперь он новоизбранный глава Дымерской ОТГ.
Также он дал интервью российскому медиа, в котором рассказывал о лояльности окупантов и необходимости сотрудничества с ними. В административном здании поселкового совета осуществлял прием граждан, раздавал жителям населенного пункта газеты с пропагандой вооруженной агрессии РФ против Украины и поступавшую с территории страны-агрессора "гуманитарную помощь". Предатель подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их для выполнения работ в поселковом совете и на территории громады.
Кроме того, осужденный предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.
В настоящее время мужчина находится под стражей.
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Ми бачимо, як дупи нагорі проголосили себе головами і їм за це нічо нема!
заібісь закони...
Крім того, засуджений надавав російським військовослужбовцям відомості про учасників АТО, територіальної оборони та депутатів серед місцевих жителів.
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Тільки за це треба давати 15 років сурового режиму
Сподіваюсь, його причавлять у тюразі. Або опетушать.
Владі потрібно, щоб у країні був непорядок і смута. Щоб люди не могли жити спокійно. Тоді влада житиме й ловитиме золоту рибку у мутній воді, а пересічні будуть виживати серед отого кримінального шмаття.
До того ж, якщо влада-російський агент, то навіщо їм карати тим, хто прислужував рашці?
18.03.2024 754 доба війни
15 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
" Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення додаткових 5 млрд грн на закупівлю дронів для Сил оборони України." - чиста брехня для широкого загалу. Насправді, гроші виділені адміністрації Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації для встановлення обладнання спеціального призначення французського виробництва. До дронів і війни, воно не має ніякого відношення.
зрадника держави, на дев'ять?