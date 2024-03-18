Оккупанты выпустили по Никополю три дрона-камикадзе и трижды атаковали из артиллерии район: поврежден инфраструктурный объект, дома, автомобили, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж
Россияне в течение дня били по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Из тяжелой артиллерии агрессор трижды за день обстреливал громады Никопольского района - Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.
Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. Изуродован инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же автомобилей. А еще – около шести десятков солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод.
Люди не пострадали.
Как отмечается, в настоящее время в области продолжается воздушная тревога.
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