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Оккупанты выпустили по Никополю три дрона-камикадзе и трижды атаковали из артиллерии район: поврежден инфраструктурный объект, дома, автомобили, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

Россияне в течение дня били по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из тяжелой артиллерии агрессор трижды за день обстреливал громады Никопольского района - Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.

Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. Изуродован инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

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Наслідки обстрілів Нікопольщини

Кроме того, повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же автомобилей. А еще – около шести десятков солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод.

Люди не пострадали.

Наслідки обстрілів Нікопольщини

Как отмечается, в настоящее время в области продолжается воздушная тревога.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

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Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

Автор: 

обстрел (27860) Никополь (1071) Днепропетровская область (4074)


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Касап гірший за чуму..
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18.03.2024 19:24 Ответить
Ти зрозуміло, тільки Київ взяли за три дні.. і по лагерях нас розкидали і Україна ніфіга не Незалежна, на третій рік війни... і взагалі, країна не живе. Дурик ти..
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18.03.2024 20:51 Ответить
Їди до лікаря, не дуже ти розумний, може тебе ще розгіпнотизують..
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18.03.2024 20:59 Ответить
Ще один із сруськага міра, «праведник без нації»!!

Сруськай мір, це не нація, це колоніальна спадщина вертухаїв з таборів ГУЛАГУ, часів совдепії! Убивство Немцова, Навального, приклад цьому…
Слава Україні!!
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18.03.2024 21:14 Ответить
Добре, що ти упоротий, але упоротість заважає бачити, що тут не краще, що це не те про що ти кричиш, особливо коли з іншої країни, тоді зовсім права не маєш.
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19.03.2024 05:30 Ответить
 
 