Оккупанты выпустили по Никополю три дрона-камикадзе и трижды атаковали из артиллерии район: поврежден инфраструктурный объект, дома, автомобили, ЛЭП и газопровод. ФОТОрепортаж

Россияне в течение дня били по Никопольскому району Днепропетровской области из артиллерии и дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Из тяжелой артиллерии агрессор трижды за день обстреливал громады Никопольского района - Мировскую, Красногригорьевскую и Марганецкую. И три дрона-камикадзе направил на сам Никополь.

Повреждена АЗС. Там произошел пожар, который спасатели ликвидировали. Изуродован инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

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Кроме того, повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же автомобилей. А еще – около шести десятков солнечных панелей, линии электропередачи и газопровод.

Люди не пострадали.

Как отмечается, в настоящее время в области продолжается воздушная тревога.







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