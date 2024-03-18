Еще три семьи вместе с детьми выехали из оккупированных РФ территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж
На подконтрольную Украине территорию приехали семьи из Запорожской и Донецкой областей. Сегодня они были встречены в Центре защиты прав ребенка.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.
"Одна семья вместе с трехлетним малышом проживала в Энергодаре, работали на ЗАЭС, а когда отказались сотрудничать с оккупационными властями, сразу почувствовала на себе "российскую любезность": обыски, угрозы, запугивание, принуждение, физическое насилие, задержание, допросы. …К счастью, семье удалось уехать и сейчас она в безопасности.
Другой случай — мама с 8-летним сыном прятались у дедушки и бабушки. Ребенок учился онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли россияне. К счастью, в комнату, где школьник занимался и имел разложенные книги на украинском языке, россияне не вошли. Сейчас ребенок в Украине и сможет получать образование на родном языке, не скрываясь.
А вот 9-летний мальчик с Донетчины вынужден был учиться на русском. Однако по собственному желанию онлайн учился в украинской школе. Маме школьника принудительно предлагали отправить ребенка "на отдых" в Татарстан. Однако женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных "отпусков". К счастью, эта семья сейчас тоже на подконтрольной Украине территории", - рассказал Лубинец.
Он также отметил, что в настоящее время Офис омбудсмана вместе с партнерами и другими государственными структурами будут заботиться о том, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку. С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем возвращенным предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь.
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Счастливцы!
Ось із українським громадянством, тільки в одному місці в'їхати можна.
- в Україні Українці кажуть: Україна - понад усЕ...
понабирали, блін, по оголошенню...
вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, як оце ти знущаєся з української мови у кожному коменті..
прощавай, потЄрпЄвший.. то капець
Та й навіщо закордон, можна поїхати на Закарпаття і там немало місцевих кадрів які розкажуть свіжі наративи рашиського тб, а також як їм круто жилось за яника