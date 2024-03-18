Еще три семьи вместе с детьми выехали из оккупированных РФ территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж

На подконтрольную Украине территорию приехали семьи из Запорожской и Донецкой областей. Сегодня они были встречены в Центре защиты прав ребенка.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Одна семья вместе с трехлетним малышом проживала в Энергодаре, работали на ЗАЭС, а когда отказались сотрудничать с оккупационными властями, сразу почувствовала на себе "российскую любезность": обыски, угрозы, запугивание, принуждение, физическое насилие, задержание, допросы. …К счастью, семье удалось уехать и сейчас она в безопасности.

Смотрите также: Пятеро украинских детей вернулись из ВОТ Херсонщины, - Лубинец. ФОТОрепортаж

Другой случай — мама с 8-летним сыном прятались у дедушки и бабушки. Ребенок учился онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли россияне. К счастью, в комнату, где школьник занимался и имел разложенные книги на украинском языке, россияне не вошли. Сейчас ребенок в Украине и сможет получать образование на родном языке, не скрываясь.

А вот 9-летний мальчик с Донетчины вынужден был учиться на русском. Однако по собственному желанию онлайн учился в украинской школе. Маме школьника принудительно предлагали отправить ребенка "на отдых" в Татарстан. Однако женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных "отпусков". К счастью, эта семья сейчас тоже на подконтрольной Украине территории", - рассказал Лубинец.

Читайте также: Катар помог вернуть в Украину 11 детей, похищенных россиянами

Он также отметил, что в настоящее время Офис омбудсмана вместе с партнерами и другими государственными структурами будут заботиться о том, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку. С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем возвращенным предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь.

Читайте также: Выявлены дополнительные доказательства незаконного перемещения детей из Украины и новые случаи сексуального насилия со стороны представителей РФ, - доклад ООН