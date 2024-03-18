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Еще три семьи вместе с детьми выехали из оккупированных РФ территорий, - Лубинец. ФОТОрепортаж

На подконтрольную Украине территорию приехали семьи из Запорожской и Донецкой областей. Сегодня они были встречены в Центре защиты прав ребенка.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

"Одна семья вместе с трехлетним малышом проживала в Энергодаре, работали на ЗАЭС, а когда отказались сотрудничать с оккупационными властями, сразу почувствовала на себе "российскую любезность": обыски, угрозы, запугивание, принуждение, физическое насилие, задержание, допросы. …К счастью, семье удалось уехать и сейчас она в безопасности.

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Повернення дітей з окупації

Другой случай — мама с 8-летним сыном прятались у дедушки и бабушки. Ребенок учился онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли россияне. К счастью, в комнату, где школьник занимался и имел разложенные книги на украинском языке, россияне не вошли. Сейчас ребенок в Украине и сможет получать образование на родном языке, не скрываясь.

Повернення дітей з окупації

А вот 9-летний мальчик с Донетчины вынужден был учиться на русском. Однако по собственному желанию онлайн учился в украинской школе. Маме школьника принудительно предлагали отправить ребенка "на отдых" в Татарстан. Однако женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных "отпусков". К счастью, эта семья сейчас тоже на подконтрольной Украине территории", - рассказал Лубинец.

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Повернення дітей з окупації

Он также отметил, что в настоящее время Офис омбудсмана вместе с партнерами и другими государственными структурами будут заботиться о том, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку. С семьями уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты. Также всем возвращенным предложили бесплатную психологическую и медицинскую помощь.

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Повернення дітей з окупації

Автор: 

дети (6574) возврат (228) Лубинец Дмитрий (482)


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Топ комментарии
+4
Зєлєнський, як тобі, Великаму асфальтоукладнику-шашличнику-милотворцю, спиться?
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18.03.2024 20:07 Ответить
+3
А навіщо сьогодні про це писати, щоб більше кацапи нікого не випустили? Піар Лубінця зарховано, а далі що? Тут є його чи його офісу заслуга? Дерєжава позітивних відосів. Це все, що вони вміють добре робити!
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18.03.2024 20:05 Ответить
+2
Представляете - вырваться из концлагеря?
Счастливцы!
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18.03.2024 19:56 Ответить
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Представляете - вырваться из концлагеря?
Счастливцы!
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18.03.2024 19:56 Ответить
Виїзд вільний
Ось із українським громадянством, тільки в одному місці в'їхати можна.
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18.03.2024 20:42 Ответить
Бути касапом??? Та ну нах...
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18.03.2024 19:56 Ответить
А навіщо сьогодні про це писати, щоб більше кацапи нікого не випустили? Піар Лубінця зарховано, а далі що? Тут є його чи його офісу заслуга? Дерєжава позітивних відосів. Це все, що вони вміють добре робити!
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18.03.2024 20:05 Ответить
Так, піаряться. Бо повний твітер скарг від волонтерів з окупованих територій, які пишуть що не можуть просити українські відповідні органи про допомогу про виїзд бо їх номери тупо заблокували- менше скарг- значить в зеленому королівстві все добре, надої ростуть
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19.03.2024 00:05 Ответить
Зєлєнський, як тобі, Великаму асфальтоукладнику-шашличнику-милотворцю, спиться?
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18.03.2024 20:07 Ответить
А тобі?? Пистящому в ім'я тільки двох істот.. і до речі обидві на "п"починаються.. і до речі обидві - на зло Україні..
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18.03.2024 20:09 Ответить
....жоден Українець в слові ***** не побачить літери "п" - тільки кацап чи малорос "какаразніца"... це ж палєво, Наці її
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18.03.2024 21:35 Ответить
Жоден Українець не зможе так косити під дурака, як це робиш ти. Тихіше себе поводь і менше до людей чипляйся...Україна понад усіх..
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18.03.2024 22:15 Ответить
....то пздць - знову палєво...
- в Україні Українці кажуть: Україна - понад усЕ...
понабирали, блін, по оголошенню...
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18.03.2024 23:13 Ответить
Йолопе, в Україні кажуть так як вважають за потрібне...і точно не слухають таких оголошень як ти.. а ти краще прислуховуйся ,а не скигли дурниці у відповідь.. все буде Україна..
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18.03.2024 23:18 Ответить
Вонюша, знову - штанга.. з гугл-перекладачем?
вже немає сечі терпіти ці пекельні борошна, як оце ти знущаєся з української мови у кожному коменті..
прощавай, потЄрпЄвший.. то капець
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18.03.2024 23:31 Ответить
Треба боротись за кожного українця
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18.03.2024 20:27 Ответить
В ФРН навалом і розсипом отих з лугандонії. Всі хто хоче їдуть через Прибалтику москалі нікого не тримають. Почули б ви що ті "українці" говорять про Україну та ще й вперто московською говіркою - за голову б взялися. Один плюс - зараз ця навала пішла на спад. Але по цих істотах в ЄС складається враження про всіх українців. ПС. До цих пір працює один прикордонний перехід з Московії до України тож хто хоче той з того світу дістанеться пішки вільної країни. А хто не хоче знайде купу причин. Але пенсію йому і регрес подай вчасно.
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18.03.2024 20:36 Ответить
Почули б ви що за кордоном кажуть і деякі україномовні- знаю особисто пару таких роботяг і таксиста що за скаргу на російський шансон, слали накуй і казали що раз такий патріот то що ти робиш закордоном.
Та й навіщо закордон, можна поїхати на Закарпаття і там немало місцевих кадрів які розкажуть свіжі наративи рашиського тб, а також як їм круто жилось за яника
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19.03.2024 00:11 Ответить
 
 