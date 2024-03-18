Правоохранители разоблачили женщину с инвалидностью, которая за деньги предлагала брак мужчинам призывного возраста для их выезда за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

52-летняя жительница Львовской области, имея группу инвалидности, организовала услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как установили правоохранители, 52-летняя жительница Львовской области, имея группу инвалидности, организовала услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста. Для реализации своей затеи злоумышленница за денежное вознаграждение в сумме 10 000 долларов США предлагала заключить брак со своим "клиентом". В дальнейшем псевдожених должен пересечь границу как лицо, осуществляющее сопровождение лица с инвалидностью.

Правоохранители задержали организатора незаконной схемы после получения ею части денежного транша.

Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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