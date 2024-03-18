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Правоохранители разоблачили женщину с инвалидностью, которая за деньги предлагала брак мужчинам призывного возраста для их выезда за границу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

52-летняя жительница Львовской области, имея группу инвалидности, организовала услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как установили правоохранители, 52-летняя жительница Львовской области, имея группу инвалидности, организовала услуги по незаконному трансферу для мужчин призывного возраста. Для реализации своей затеи злоумышленница за денежное вознаграждение в сумме 10 000 долларов США предлагала заключить брак со своим "клиентом". В дальнейшем псевдожених должен пересечь границу как лицо, осуществляющее сопровождение лица с инвалидностью.

Правоохранители задержали организатора незаконной схемы после получения ею части денежного транша.

Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Смотрите также: Тело 33-летнего украинца обнаружили румынские пограничники в Тисе. ВИДЕО

Жінка з інвалідністю укладала шлюб з чоловіками призовного віку для їх виїзду за кордон.

За свої послуги зловмисниця отримувала грошову винагороду в сумі 10 тисяч доларів США.

Смотрите также: ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6580) уклонисты (924) Львовская область (2933)


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Топ комментарии
+14
ТЦК та ВЛК за хабарі штраф і гуляй далі, а тут від 7 до 9. І з чого вони взяли що вона їх переправляла через кордон?
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18.03.2024 20:45 Ответить
+13
Не пойму откуда такой бред. Ведь проще найти знакомого человека с инвалидностью или родственника старше 80 лет и спокойно законно уехать. С другой стороны такие расценки указывают на степень нежелания оставаться в Украине. И вопрос не только в ухилянтах. У многих в Европе семьи.
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18.03.2024 20:46 Ответить
+13
незаконності нема.

причина репресій в тому, шо мимо каси влк і тцк
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18.03.2024 22:05 Ответить
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ТЦК та ВЛК за хабарі штраф і гуляй далі, а тут від 7 до 9. І з чого вони взяли що вона їх переправляла через кордон?
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18.03.2024 20:45 Ответить
...
... Г а н ь б а ! ! .. Ганьба Державі в якій інваліди змушені таким чином
..
здобувати собі кусок хліба...
...
А того чи тих нелюдів що спробують то розкрутити до кримінальної
.
справи щоб попіаритися гнати в три шиї з "Органів" ..за
..
" злочин проти людкості"...
...
Нехай покажуть свій чекіський хист на суддях та прокурорах..
...
Це ж яким покидьком слід бути , щоб підставити каліку під слідство..
...
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18.03.2024 23:03 Ответить
Наречена знає собі ціну і встановила розмір «калиму» за право укласти з нею шлюб. Ніякого криміналу. Кали́м - сплата викупу і сам викуп, який сплачує наречений та його сім'я за наречену її батькам або родичам..
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18.03.2024 23:47 Ответить
Мабудь "супружеский долг " крім грошової винагороди в сумі 10 000 $ ще потрібно було виконувати - подвійний "навар"
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19.03.2024 08:26 Ответить
Не пойму откуда такой бред. Ведь проще найти знакомого человека с инвалидностью или родственника старше 80 лет и спокойно законно уехать. С другой стороны такие расценки указывают на степень нежелания оставаться в Украине. И вопрос не только в ухилянтах. У многих в Европе семьи.
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18.03.2024 20:46 Ответить
дійсно, все так просто, проще не буває, особдиво коли немає мозгів але хочеться печатать.
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18.03.2024 22:16 Ответить
Ну тогда продолжайте печатать... Вас кроме цензуры ничто не сдерживает...
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18.03.2024 22:26 Ответить
перевести стрелку це все що змогла твоя тупа голова?, адже так, людина сиділа думала куди і кому йому 10к віддати і забула подумати, що у нього рідня є з якою офіційн оі безкоштовно міг, цирк плять. Я вже мовчу, що виїхати не з усіма можна і вже не зараз, алеж знаходяться такі советчики як ти, які ***** не знають і тому "не панімают" але руки чешуться напечатать. Пока.
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18.03.2024 22:44 Ответить
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19.03.2024 01:16 Ответить
Ну що, хоч поржали?
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18.03.2024 20:48 Ответить
Це вже як казав мій покійний родич "ні розумом ні серцем". Якийсь абсурд, а не новина.
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18.03.2024 20:49 Ответить
ну не знаю, для мене 52-літня - то ще молодиця
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18.03.2024 20:50 Ответить
Венера молодиця сміла,
Бо все з воєнними жила,
І бите з ними м'ясо їла,
І по трактирах пунш пила.

(І. Котляревський)
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19.03.2024 08:51 Ответить
Жінкам з інвалідністю неможна виходити заміж! Zакон...
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18.03.2024 20:50 Ответить
Це у кацапії таке?
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18.03.2024 23:39 Ответить
Яка жорстокість та цинізм з боку правоохоронців. Людині просто хотілося кохання, а велика кількість чоловіків - це просто результати невдалих спроб віднайти свою другу половинку. Гроші це для "медового місяця", бо готелі дуже не дешеві та й кавалери хотіли побалувати даму серця. Весна, любов, романтика...
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18.03.2024 20:50 Ответить
Скільки чоловікив ви нарахували?
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18.03.2024 21:01 Ответить
Я з нею не знайомий і не в курсі особистого життя, але з статті йдеться явно не про разовий шлюб, отже, кілька невдалих спроб налагодити особисте життя пані встигла.
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18.03.2024 21:09 Ответить
просто вєтрєнная, як і всі баби
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18.03.2024 21:34 Ответить
А хіба виходити заміж кілька разів це вже в нас вважається злочином?
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18.03.2024 21:40 Ответить
Звісно, що ні. Відтак, пані мала повне право розлучатися та повторно одружуватися стільки, скільки хотіла.
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18.03.2024 21:45 Ответить
Тоді зовсім не зрозуміло, в чому саме полягає НЕЗАКОННИЙ перетин кордону, який їй шиють. Свідотство про шлюб є? Є. Закон про вільний перетин кордону особою, що супроводжує інваліда є? Є. То в чому незаконність?
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18.03.2024 21:52 Ответить
незаконності нема.

причина репресій в тому, шо мимо каси влк і тцк
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18.03.2024 22:05 Ответить
Переманює клієнтів у хабарників з погонами.
Тобто, маємо незаконну конкуренцію з використанням своєї статевої приналежності.
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18.03.2024 22:09 Ответить
Звичайно злочин. Бо тільки держава ткц, влк мають право заробляти на таких людях. А часний бізнес, як ця жінка, вони душать.
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18.03.2024 21:47 Ответить
дядьку, ви так собі піхвознавець ...
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18.03.2024 21:50 Ответить
зате пальці все життя в теплі
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18.03.2024 21:58 Ответить
В цій країні кілька здорових бугаїв з поліції місяцями можуть видивлятися, як якась дівка крутить голою дупою на камеру у власній квартирі і відкрити за це кримінальне провадження. А тут жіночка ще й у колег-прикордонників потенційних клієнтів відбивала своєю романтичною натурою.
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18.03.2024 22:07 Ответить
То ось звідки батальйон Монако взявся !
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18.03.2024 20:52 Ответить
Мільярдер Віктор Поліщук, власник "Ельдорадо", під час повномасштабної війни виїжджав за кордон як волонтер та водій вантажівки, хоча жодного вантажу не привіз із собою.

Мільярдеру 47 років, тому він призовного віку.

Керівник компанії «Транс-Соджус» підтвердив, що Поліщук працевлаштувався в його компанію водієм вантажівки.

Це було влаштовано. Був випробувальний термін, але він не впорався з роботою, тому його звільнили.
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18.03.2024 20:54 Ответить
Бідний Поліщук, прийшлось звільнитися, залишився без заробітку.
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18.03.2024 23:45 Ответить
Може влюбчива людина, чого ви до...сь?
У нас є люди, яким можна все, в є повністю безправні, з забороною на одруження?
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18.03.2024 20:55 Ответить
Просто забороніть людям з інвалідністю вступати в шлюб, раз таке.
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18.03.2024 20:56 Ответить
Залишилось одне здорове місце (без інвалідності), а ви і тут заздрите
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18.03.2024 21:25 Ответить
Так умисел в чому? Люди законно одружилися. Законно перетнули кордон. І... далі як доводити ч. 3 ст. 332? Ну ок, браві поліцейські "внєдрілі" агента в її схему Ну збуджується жінка від шелесту купюр, ну шлюбні ігри в неї такі... ну в пориві пристрасті наговорила різного, хотіла погратися в рольові ігри, вона мафіозі, яка організовує незаконний перетин кордону, а він її клієнт... Коротше, справа ще до суду розвалиться і навіть помічник адвоката її виграє.
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18.03.2024 20:58 Ответить
Так умисел в чому? Люди законно одружилися.
***********
Ні. Вони ще навіть не одружилися. Баба дала об'яву в інтернеті, що бажає вийти заміж. Якийсь підставний чорт приїхав, і по своїй добрій волі насипав їй тугриків у пелену. І тут бабу беруть за манду. Оце ше мені бісова кримінальниця!
Цілковита туфта. Нічого їй не буде.
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18.03.2024 21:05 Ответить
Можливо, що вони усю схему проговорили, а розмова на диктофон акуратно записана. Але цей запис- по суті все, що є у слідства.
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18.03.2024 21:17 Ответить
1). Склад злочину відсутній.
2). Постраждалих немає.

Що вони їй можуть інкримінувати? Що якийсь лєвий Кєша заніхєра подарував їй свої гроші? Ну, і шо з того? )))
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18.03.2024 21:44 Ответить
Не зрозуміло у чому Незаконні Дії. Все абсолютно легально, одруження, виїзд. Правоохоронці теж працюють у шапіто?! Що вони їй можуть пред'явити?!
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18.03.2024 21:06 Ответить
Вся країна шапіто. Є й головний клоун. І конферансьє. І навіть Карабас-Барабас.....
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18.03.2024 22:03 Ответить
прєступний умисєл доведен у суді?
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18.03.2024 21:08 Ответить
А що, класна схема. Виїжджає з черговим "супровідником" за кордон, там з ним розлучається і повертається в Україну за черговим.
Не уявляю, як будуть у суді провину доводити. Скаже, що їх ніколи в особистому житті не щастило, тож і поміняла 10 чоловіків за 2 роки. А що вони потім в Україну не поверталися, так то їх проблеми.
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18.03.2024 21:15 Ответить
не романтичні ви їй просто хотілось молодого тіла
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18.03.2024 21:11 Ответить
Вона ще й з пенсіонерок бабки діставала. За молодих чоловіків.
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18.03.2024 21:17 Ответить
"Правоохоронцi" нехай виявляють тих , хто продав тисячи украiнських ракет та лiакiв.
А люди правильно роблять, що звалюють. З такими п"дорами, яки i зараз i ранiше
знаходяться при владi ловити тут нех#й👈
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18.03.2024 21:19 Ответить
Інвалід має також право на добре життя (велика пенсія в Уа??) ще якщо і жінка. То її приватна справа.
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18.03.2024 21:25 Ответить
Ось дивіться. Нещодавно була така сама історія, тільки на Одещині.
Погранці в селі взяли тьотку з долярами, тіпа зводила ухилянтів з інвалідками, щоб ті женилися з ними для легального виїзду за кордон.
Тут же на державному сайті Прикордонної служби нам показують ці вічнозені папіці. Але, - о майн гот! - всі папірці мають один і той же номер! Тобто, погранці надули дурну бабу, та ше й за це статтю їй малювали.
Ну, я знав, шо наша держава всіх нас вважає долбойобами, але ж не настільки, щоб за фантіки садити бідолашну тьотку до цюпи.
Гляньте, - фальшак, який прикордонники вважають платою за "фіктивний шлюб з метою здійснення злочинної схеми з виїзду за кордон" (с) Які бабки (фальшиві), - такий і шлюб.
https://dpsu.gov.ua/ua/news/*********-agent-za-4500-prikordonniki-vikrili-zlochinnu-shemu-viizdu-za-kordon/

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18.03.2024 21:28 Ответить
я не розумію цих тупих мєнтовських вкидів!
поясніть мені, скільки разів, жінка інвалід, може вийти заміж, та розвестись?
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18.03.2024 21:58 Ответить
Схоже, за новими зеленими "понятіями", без дозволу ТЦК - жодного.
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18.03.2024 22:03 Ответить
Це з розряду, як вони полюють за дівчатами в інтернеті, які фотки свої продають. Працюють цілодобово, показують свою цінність))
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18.03.2024 22:04 Ответить
Ну не воювати ж їм, інакше країна потоне в розпусті та економічних злочинах - дівки на кожному кроці торгуватимуть еротичними фотками, а поряд з ними злісні пенсіонери продаватимуть яблука, картоплю, моркву і т.п. Тільки мужня поліція стоїть на заваді цьому апокаліпсису.
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18.03.2024 22:13 Ответить
рівно стільки ж,скільки й ти,тиловий друже з липовою довідкою про геморой ускладнений плоскостопієм!
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18.03.2024 22:11 Ответить
то, геморой легко перевірити. коли тебе чекати?
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18.03.2024 22:17 Ответить
як добре, що я заховався.
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18.03.2024 23:44 Ответить
Можливо, вона і Зеленському, допомагала ухилятися від Захисту України впродовж 2014-25 років?!?
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18.03.2024 22:03 Ответить
Тупі мусора не розуміють, що все законно. Я б на її місці на суді вимагав моральну компенсацію в 1 млн. доларів.
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18.03.2024 22:04 Ответить
Тоже мне новость у нас одна сотрудница ТЦК своего сынка тоже из ТЦК выдала замуж за инвалидку на 20 лет его старше и не придерешься с точки зрения закона.
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18.03.2024 22:05 Ответить
Ну и скольких она могла провезти ? Одного максимум. А роздули шо *** аж целая схема !! Какая нафіг схема ! Дебіли ***
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18.03.2024 22:05 Ответить
А ви думали, що вигідні криві оборудки є правом виключно "білої кістки", а "смердючим мужикам" - зась?
Расстраіваєтєсь?
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18.03.2024 22:06 Ответить
яким чином, якщо зараз супровід не працює, всеодно треба через ТЦК бумажки отримувати бо не пропустять на пункті пропуску, якийсь бредор.
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18.03.2024 22:19 Ответить
Це вже реально не театр, а цирк абсурду! Жінка все робила в межах закону, тож звинувачують її в абсолютно законних діях!
Єдине, що можна припустити, так це те, що подібні історії розкручують задля залякування тупенького населення, паралельно привчаючи його до повного бєспрєдєла з боку влади.
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18.03.2024 22:29 Ответить
Це наречений бабло слюнявить? Це кошмар, чим займається правохоронна система під час війни.
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18.03.2024 22:33 Ответить
І де люди такі шалені гроші беруть? Хоч би раз в житті вживу побачити.
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18.03.2024 23:51 Ответить
Мій колишній колега продав авто та дачний будиночок аби втекти, що й успішно зробив. А для когось такі суми взагалі не гроші, але вони точно не користуються подібними послугами, а вирішують питання на іншому рівні.
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19.03.2024 00:41 Ответить
Як взагалі можна називати правоохоронцями ту падлу, яка прийшла твоє життя зруйнувати і витерти чоботи об твої права? Від ментів треба захист у вигляді антиментів.
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19.03.2024 02:11 Ответить
Оце найшли злодійку! Яка дурня, немає тут ніякого злочину.
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19.03.2024 05:23 Ответить
 
 