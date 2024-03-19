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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 432 390 человек (+840 за сутки), 6819 танков, 10 698 артсистем, 13 049 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 432 390 российских захватчиков.

Об  этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 432390 (+840) человек,
  • танков - 6819 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 10698 (+30) ед,
  • РСЗО - 1017 (+0) ед,
  • средства ПВО - 721 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
  • крылатые ракеты – 1922 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
  • специальная техника - 1735 (+4)

втрати військ РФ в Україні

Также читайте: 14 884 единицы боевой техники РФ уничтожили и захватили украинские воины за 2 года войны, - Oryx

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3693) уничтожение (7245) техника (1750)


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Топ комментарии
+15
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19.03.2024 09:20 Ответить
+14
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19.03.2024 08:26 Ответить
+11
Минув 3677 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 30!, броня 45, логістика 50!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 432 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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19.03.2024 09:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Добре,
Хто по твойому із цих свіжих трьох двісті, а хто триста, скільки тримати над ними дрона спостерігача для підтверження сортування.
А я тобі відповім буде те саме що і з попередніми п'ятьма (два в лівому верхньому кутку, два знизу у вирві і один біля бетера).
Звернув увагу що на дорозі нема слідів від техніки, два згорівших остова є, але після цього ніхто там не їздить навіть уночі. Можлива з тих п'яти когось можна було врятувати, але евакуації не було, не буде її і для цих трьох, їх послали на позицію вже дохлими.
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19.03.2024 08:38 Ответить
Не хотів встрягати у Ваші сперечання, але не так. У втрати вносяться вбиті та тяжкопоранені, які з великою імовірністю не стануть до строю, тобто будуть комісовані і вже не будуть виконувати свої функції як військові. Легкі поранення тут не враховуються, бо в/с повернуться до строю і продовжать виконувати свої функції. В радянському союзі особовий склад ділили на купу категорій 100-600, і ці данні вводились в розрахунки. На заході прийнята інша формула (вже після другої світової, а точніше здається після В'єтнаму), в яку закладаються для розрахунків 2 основні категорії, це безповоротні втрати (вбиті, тяжкопоранені, тяжкохворі, полонені, зниклі безвісті, дезертири) і в строю (реально в строю, легкохворі і легкопоранені). Це набагато полегшує розрахунки і спрощує бачення реальності. Випереджу питання про методику розрахунку втрат противника. Данні з передової це мінімальний відсоток інформації, який використовується як допоміжний. Основна інформація отримується різноманітними розвідками (військова розвідка, радіорозвідка через радіоперехоплення, зовнішня розвідки - кроти в лавах ворога і в верхніх ешелонах влади, кіберрозвідка і т.д.), а в ********* світі і косвенно підтверджується спеціалістами ОСІНТ з різноманітних відкритих джерел. При цьому над цим працює не тільки наші спецслужби, а і спецслужби партнерів. І тільки на основі усіх цих узагальнених даних можно найбільш точно визначити втрати ворога.
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19.03.2024 09:43 Ответить
Це Ваше право так думати. Але навіщо щодня сюди флудити?
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19.03.2024 10:14 Ответить
этот чел передёргивает фактаж - там совершенно разговор был о другом...!!!
как эти эксперды ******* попытками трахать мозги...
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19.03.2024 11:52 Ответить
где это можно посмотреть - офіційну інформацію Генштабу...?
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19.03.2024 12:44 Ответить
передёргиваешь...?
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19.03.2024 11:54 Ответить
Тільки не Твєрь!!!
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19.03.2024 08:16 Ответить
Якщо вірити даним на початок цього року, то Калінінград. Кількість населення складає 431 491 особин.
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19.03.2024 08:21 Ответить
"Казлининград казлов"? Також непогано. Так само, як і Курвськ курв.
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19.03.2024 08:54 Ответить
Цікава штука: Якось скромненько (по краю) проскочило повідомлення про удар нашою "укрофанерою" по Щокінському хімзаводу (Тульська область) А це одне з ведучих підприємств РФ по виробництву сірчаної кислоти А сірчана кислота - основна складова по виготовленню вибухових речовин (бездимних порохів - у першу чергу)! За це теж варто порадіть Патрони снаряди і ракети теж чимось начинять треба Бо стрілять та літать не будуть
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19.03.2024 08:46 Ответить
Завжди вважав, що азотна (нітрати-нітрити). Та то таке... Може відстав від технологій.
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19.03.2024 08:58 Ответить
Ні́троцелюло́за (трині́троцелюло́за, піроксилі́н, нітроклітковина) - за виглядом нагадує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0 вату . Нерозчинна у воді, але розчинна в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD ацетоні . Використовується у виробництві https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85 бездимного пороху . При підпалюванні швидко згорає світним полум'ям з виділенням великої кількості тепла. Може використовуватися як окрема сполука, проте нею добре пластифікувати інші вибухові речовини (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81_%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%83 перекис ацетону , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%A2%D0%9C%D0%94&action=edit&redlink=1 ГТМД )
Отримання целюлози
необхідні такі речовини:
Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 азотна кислота (не менше 60 %)
Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота (92 %)
Бавовняна вата

Кислоти необхідно охолодити та змішати у пропорції 1(азотна кислота):3(сірчана кислота). Після цього посудину з сумішшю заповняють ватою. Нітруючої суміші має бути приблизно в 20 разів більше ніж вати. Реакцію проводять при пониженій температурі, так як висока температура розкладає тринітрат целюлози. Для повного закінчення реакції потрібно близько 10 годин. Утворену нітроцелюлозу промивають водою, потім в гарячому розчині лугу, а потім знову водою і висушують при кімнатній температурі.
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19.03.2024 09:09 Ответить
Логістика - місячний рекорд 985 од. і вподальшрму буде підкріплювати статус рекордсмена. Танки закрили другу сотню з початку місяця.
РСЗВ шоста доба по нулям, чи то установки закінчились, чи ракети до них, чи все разом (якби ж то було так).
Чумардоси схаменіться, через ваше "униніє" нам ще чотири доби в Твері шаритись.
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19.03.2024 08:17 Ответить
Автомобили и автоцистерны! Когда нет БМП или танков, они на китайских машинках для гольфа ездят. https://index.minfin.com.ua/russian-invading/casualties/
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19.03.2024 08:52 Ответить
Про тверь, ви гарно сказали!
😁😆😅🤣👍🙏🙏🙏
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19.03.2024 10:17 Ответить
Суббота 16 марта 2024г.,
в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву

безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 428720 человек.

Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины,
вторник 1 августа это 76192 погибших.

Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
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19.03.2024 08:18 Ответить
Субота 16 березня 2024 р.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали
429 580 безповоротні військово-оперативні втрати живої сили
Розбіжність у 860 тушок.
То це означає що наш ГШ вагнерівців також не враховував, лише помилково 860 зеків записав до чумардосів.
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19.03.2024 08:53 Ответить
Поранення бувають різні легкі та важкі чим більше важких поранень з калітством тим краще легкі поранення через місяць може бути знов на фронті а це погано
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19.03.2024 08:21 Ответить
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы
яке повернення через місяць?
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19.03.2024 08:42 Ответить
За статистикою (яка відома на цей час) - 80% поранень у цій війні - вибухово-осколочні Це поранення від вибухів мін, снарядів, ракет чи інших вибухових пристроїв Тому значна частина цих поранень або відриває кінцівки, або призводить до їх ампутації чи втрати працездатності Тому більшість тих поранених вже не повертається в стрій
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19.03.2024 09:03 Ответить
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19.03.2024 08:26 Ответить
Які у на болотах особи?
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19.03.2024 08:29 Ответить
Тут мені дорікнули позавчора (коли я запропонував включить у зведення пункт: "нафтопереробні заводи") Мотивували тим що вони можуть буть відремонтовані Учора прочитав "слізливий" висновок російського спеціаліста з нафтопереробки стосовно Сизранського НПЗ А він пише що знищену там вакуумну колону нафтопереробки можна відновить лише за півтора-два роки роботи Хтось вважає що УСІ танки та ББМ вражаються нами остаточно? Чи деякі відновленню підлягають? І відновлюються вони за набагато коротший термін та за менші затрати Те ж саме - з пораненими окупантами То про танки та поранених пишемо - а чому не можна писать про НПЗ? Питання спірне Тим більше що один удар по пальному спиняє цілі танкові армії! У березні 2022 року на Чернігівщині удар ОДНОГО "Байрактара" по ешелону з пальним спинив наступ північного-східного угрупування агресора на Київ Кацапня з каністрами гасала по селах та соляру збирала І потім покотилися назад кидаючи купу ББМ та іншої техніки яка заглохла без пального!
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19.03.2024 08:30 Ответить
Пан має рацію,бо техніка без палива купа металу.
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19.03.2024 08:36 Ответить
"Пан" у "правильних" навчальник закладах учився А там учили мислить "широко" І трохи тямить у логістиці
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19.03.2024 09:20 Ответить
Минув 3677 день москальсько-української війни.
130! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 30!, броня 45, логістика 50!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 432 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
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19.03.2024 09:13 Ответить
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19.03.2024 09:24 Ответить
ТВЕЕЕРЬЬЬ!!!
Вот она тверь Украинской мечты
ТВЕЕЕРЬЬ - большая дохлая ТВЕЕЕРЬЬ
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19.03.2024 12:43 Ответить
Коли вже ця тверь передасть пальму першості!?
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19.03.2024 10:19 Ответить
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19.03.2024 09:20 Ответить
Було б дотепно, якщо б не меншовартісно. В українській мові нема "ужасу".
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19.03.2024 10:03 Ответить
 
 