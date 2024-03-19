Общие боевые потери РФ с начала войны – около 432 390 человек (+840 за сутки), 6819 танков, 10 698 артсистем, 13 049 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 432 390 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 432390 (+840) человек,
- танков - 6819 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 13049 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 10698 (+30) ед,
- РСЗО - 1017 (+0) ед,
- средства ПВО - 721 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8318 (+10),
- крылатые ракеты – 1922 (+0),
- корабли /катера - 26 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14191 (+50) ед,
- специальная техника - 1735 (+4)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
Топ комментарии
+15 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий19.03.2024 09:20 Ответить Ссылка
+14 частный сектор
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+11 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий19.03.2024 09:13 Ответить Ссылка
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Хто по твойому із цих свіжих трьох двісті, а хто триста, скільки тримати над ними дрона спостерігача для підтверження сортування.
А я тобі відповім буде те саме що і з попередніми п'ятьма (два в лівому верхньому кутку, два знизу у вирві і один біля бетера).
Звернув увагу що на дорозі нема слідів від техніки, два згорівших остова є, але після цього ніхто там не їздить навіть уночі. Можлива з тих п'яти когось можна було врятувати, але евакуації не було, не буде її і для цих трьох, їх послали на позицію вже дохлими.
как эти эксперды ******* попытками трахать мозги...
Отримання целюлози
необхідні такі речовини:
Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 азотна кислота (не менше 60 %)
Концентрована https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 сірчана кислота (92 %)
Бавовняна вата
Кислоти необхідно охолодити та змішати у пропорції 1(азотна кислота):3(сірчана кислота). Після цього посудину з сумішшю заповняють ватою. Нітруючої суміші має бути приблизно в 20 разів більше ніж вати. Реакцію проводять при пониженій температурі, так як висока температура розкладає тринітрат целюлози. Для повного закінчення реакції потрібно близько 10 годин. Утворену нітроцелюлозу промивають водою, потім в гарячому розчині лугу, а потім знову водою і висушують при кімнатній температурі.
РСЗВ шоста доба по нулям, чи то установки закінчились, чи ракети до них, чи все разом (якби ж то було так).
Чумардоси схаменіться, через ваше "униніє" нам ще чотири доби в Твері шаритись.
😁😆😅🤣👍🙏🙏🙏
в утреннем отчете секретарю Совета Безопасности РФ Николаю Патрушеву
безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 428720 человек.
Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины,
вторник 1 августа это 76192 погибших.
Большинство российских ЧВК перешли под контроль министерства обороны РФ и их потери теперь есть неотъемлемой частью общих потерь, с 1 августа отдельный подсчёт не ведётся.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали
429 580 безповоротні військово-оперативні втрати живої сили
Розбіжність у 860 тушок.
То це означає що наш ГШ вагнерівців також не враховував, лише помилково 860 зеків записав до чумардосів.
яке повернення через місяць?
130! одиниць техніки та 840! чумардосів.
Арта 30!, броня 45, логістика 50!.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 432 000!!! це більше, ніж таке місто як Твєрь.
Список тварєй з Твєрі https://vesti-tver.ru/search/?tags=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Тварі
Вот она тверь Украинской мечты
ТВЕЕЕРЬЬ - большая дохлая ТВЕЕЕРЬЬ