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Обломки четырех сбитых "шахедов" обнаружили на Виннитчине: Один из них не сдетонировал. ФОТОрепортаж

Правоохранители обнаружили обломки четырех "шахедов" на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Винницкой области.

"17-18 марта в полицию поступило четыре сообщения об обнаружении обломков БПЛА на территории Винницкого, Гайсинского и Жмеринского районов", - говорится в сообщении.

Один из обнаруженных дронов, который был найден в лесу, был в недетонированном состоянии. Обломки трех "Шахедов", разлетевшихся в радиусе 200 м от места падения, нашли в полях.

Пострадавших или повреждения имущества не было. Полицейские взрывотехники обследовали места падения беспилотников. После документирования событий части дронов будут изъяты и уничтожены.

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Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині
Шахеди на Вінниччині

Автор: 

Винницкая область (1042) Нацполиция (16560) дроны (4104)


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19.03.2024 09:24 Ответить
 
 