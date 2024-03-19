Защищая Украину, на фронте погиб ультрас киевского "Динамо", мастер спорта по кикбоксингу Иван Фесенюк. ФОТО

Выполняя боевое задание, на фронте погиб украинский воин Иван "Бонус" Фесенюк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "Ультрас Динамо".

Как говорится, Иван был фанатом "Динамо" и представителем фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи, в частности был мастером спорта по кикбоксингу.

"С началом новой фазы российско-украинской войны он присоединился к защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода "Бонус" погиб.

Выражаем искренние соболезнования родственникам и близким Ивана. Украина потеряла одного из лучших своих сыновей. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге, это большая потеря для бело-синего движения", - говорится в сообщении.

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