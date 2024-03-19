Отслеживал места базирования украинской ПВО с помощью дронов: СБУ задержала информатора РФ на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала информатора военной разведки РФ, действовавшего на Николаевщине. Злоумышленник пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы отследить места базирования украинской ПВО, фигурант запускал беспилотные летательные аппараты, которые были оборудованы камерами видеофиксации. Полученную информацию он мессенджером передавал "связному" российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который сейчас находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты планировали использовать полученные сведения для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в частности для огневого поражения украинских комплексов ПВО.





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Служба безопасности разоблачила российского информатора в начале его разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать фигуранта и заблаговременно обезопасить места дислокации подразделений ВСУ. На финальном этапе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в собственном доме.

Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки.

По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, попадавших на камеры его беспилотников.

В ходе расследования установлено, что злоумышленником является бывший сотрудник местного оборонного завода.





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В поле зрения оккупантов он попал из-за публикации собственных комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал агрессивную войну против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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