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Отслеживал места базирования украинской ПВО с помощью дронов: СБУ задержала информатора РФ на Николаевщине. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала информатора военной разведки РФ, действовавшего на Николаевщине. Злоумышленник пытался выявить боевые позиции комплексов противовоздушной обороны ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы отследить места базирования украинской ПВО, фигурант запускал беспилотные летательные аппараты, которые были оборудованы камерами видеофиксации. Полученную информацию он мессенджером передавал "связному" российской спецслужбы. Им оказался бывший сотрудник расформированного спецподразделения милиции "Беркут", который сейчас находится в Крыму и сотрудничает с оккупантами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты планировали использовать полученные сведения для подготовки диверсий и ракетных ударов по региону, в частности для огневого поражения украинских комплексов ПВО.

СБУ викрила російського інформатора на Миколаївщині
СБУ викрила російського інформатора на Миколаївщині

Читайте: Задержана рецидивистка, пытавшаяся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки, - СБУ

Служба безопасности разоблачила российского информатора в начале его разведывательной активности. Это позволило пошагово задокументировать фигуранта и заблаговременно обезопасить места дислокации подразделений ВСУ. На финальном этапе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в собственном доме.

Во время обыска в его доме изъяты дроны-разведчики, которые он применял для сбора разведданных. Также у задержанного обнаружены вещества, которые используются для кустарного производства взрывчатки.

По имеющимся данным, вражеский приспешник мог готовить подрыв на объектах Сил обороны, попадавших на камеры его беспилотников.

В ходе расследования установлено, что злоумышленником является бывший сотрудник местного оборонного завода.

СБУ викрила російського інформатора на Миколаївщині
СБУ викрила російського інформатора на Миколаївщині

Также читайте: Задержана рецидивистка, пытавшаяся выследить локации украинского ПВО вблизи Авдеевки, - СБУ

В поле зрения оккупантов он попал из-за публикации собственных комментариев в российских Телеграмм-каналах, где он поддерживал агрессивную войну против Украины.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
  • чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

СБУ викрила російського інформатора на Миколаївщині

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпигував за кораблями ЗСУ поблизу Одеського морпорту: СБУ затримала у Запоріжжі агента воєнної розвідки РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Николаевская область (2145) СБУ (20038)


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Чому не засунули оту петарду в сраку під...ру, та не підпалили? Зекономили б кошти платникам податків на розслідування і утримання в СІЗО цього злочинця!🤬
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19.03.2024 10:23 Ответить
Спочатку допитати, а потім зробити це.
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19.03.2024 10:32 Ответить
Корабел мабуть. За авіаносцями ностальгує.
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19.03.2024 10:54 Ответить
на гіляку запроданця !!!
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19.03.2024 10:55 Ответить
буде як завжди - не вирок, а насмішка над українцами. Потім ще Золкін буде з цією мерзотою спілкуватися та цигарками пригощать
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19.03.2024 11:08 Ответить
На палю підора і ділу кінець!
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19.03.2024 11:17 Ответить
Вибухівку в задницю і дозволити поспостерігати політ яєць в рашку.
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19.03.2024 12:20 Ответить
 
 