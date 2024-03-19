Сутки на Донетчине: под огнем Очеретино, Селидово и Северск, есть жертвы. ФОТОрепортаж
Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Волновахский район
В Максимовке Угледарской громады повреждены 8 домов и заведение культуры.
Покровский район
В Очеретино 1 человек погиб и 1 ранен. В Гродовской громаде обстрелян Прогресс - без жертв. В Селидово ранены 4 человека, повреждены 24 частных дома.
Краматорский район
Под огнем Николаевка Константиновской громады и окрестности Лиманской громады.
Бахмутский район
В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске в зоне поражения две улицы.
Также сообщается, что с линии фронта эвакуированы 729 человек, в том числе 76 детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Maximus Maximus #132301
показать весь комментарий19.03.2024 10:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль