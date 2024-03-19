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Сутки на Донетчине: под огнем Очеретино, Селидово и Северск, есть жертвы. ФОТОрепортаж

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Донетчины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

В Максимовке Угледарской громады повреждены 8 домов и заведение культуры.

Покровский район

В Очеретино 1 человек погиб и 1 ранен. В Гродовской громаде обстрелян Прогресс - без жертв. В Селидово ранены 4 человека, повреждены 24 частных дома.

Краматорский район

Под огнем Николаевка Константиновской громады и окрестности Лиманской громады.

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки. В Северске в зоне поражения две улицы.

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Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини
Наслідки обстрілів Донеччини

Также сообщается, что с линии фронта эвакуированы 729 человек, в том числе 76 детей.

Автор: 

обстрел (27860) Донецкая область (9984)


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На все ответ: эвакуируйтесь голожопые в е бе ня. Киеву срочно дорогу на Троещину построить надо. Все бабло от меценатов мы попилим, а вы тихонько в одиночестве умирайте.
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19.03.2024 10:57 Ответить
 
 