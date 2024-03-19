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Запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, - Минветеранов отчитывается о месяце работы после перезагрузки. ИНФОГРАФИКА

ветеран

Для ветеранов запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минветеранов.

В сообщении напоминается, что уже прошел месяц как Минветеранов заявило о перезагрузке, развитии и обновлении.

Как отмечает и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун, этот месяц показал, что политика может динамично и качественно меняться: возобновлены коммуникации, пересматриваются и обновляются подходы в формировании стратегических документов, определены ключевые направления работы и реализованы проекты, упростить путь возвращения от военной к гражданской жизни.

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"Главное - мы хотим слышать и слышим ветеранов и ветеранок, членов их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц. Ключевой смысл: брать ответственность и менять, но меняться и самим. Главный принцип: стать для ветеранов и ветеранок действенным, бескомпромиссным адвокатом. Важное понимание: возвращение из войны – это не вопрос завтра, он уже происходит" - добавил Александр Порхун.

По данным министерства, что сделано:

  • начато наполнение Реестра субъектов предоставления услуг психологической помощи для ветеранов и их семей и открыт доступ к бесплатной психологической помощи по принципу трехуровневой системы организации и предоставления таких услуг. Это социально психологическая поддержка и сопровождение, психологическая помощь, комплексная медико-психологическая помощь. Услуги могут предоставляться стационарно, амбулаторно или дистанционно.
  • увеличен размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. С 1 апреля размер выплаты составит 7800 грн на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн - на каждого, если в семье двое и более детей. Начисление производится автоматически.
  • правительством принят единый подход по предоставлению административных услуг в ЦНАПах для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц в режиме "единого окна". Админсервис "Ветеран" будет распространен по всей Украине. Ветеран или член его семьи будут автоматически обслуживаться только у администратора, который специализируется исключительно на ветеранских услугах и осведомлен о потребностях.
  • обновлен пакет документов для перезапуска проекта "СТВОРЕНО ЗАХИСНИКАМИ", что упростит ветеранам-предпринимателям брендирование собственной продукции и быть узнаваемыми производителями качественной продукции.
  • запущена программа финансирования ветеранского бизнеса "Варто почати власну справу" от Украинского ветеранского фонда. Увеличена стоимость заявки на развитие собственного предпринимательства до 1,5 млн грн.
  • проведен анализ пилотного проекта "Помічник ветерана", проделана работа над ошибками. Будет произведена его полная перезагрузка. Продолжается публичное общественное обсуждение проекта профессионального стандарта "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Специалист по сопровождению должен заменить помощника ветерана, изменятся и подходы.
  • правительством принят порядок использования бюджетных средств для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК). А также упрощена процедура удаления зеленых насаждений на территории будущего НВМК в Гатном под Киевом. Это первый этап для начала строительства I очереди.
  • запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, предусматривающий создание адаптированной образовательной инфраструктуры, профпереподготовку и спортивную реабилитацию.

Также читайте: Правительство запустило пилотный проект по бесплатному зубопротезированию ветеранов, - Шмыгаль

Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка
Мінветеранів інфографіка

Автор: 

ветераны (1119) Министерство по делам ветеранов (232) Александр Порхун (17)


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Топ комментарии
+6
Тут є шалені успіхи - команда професіоналів за дві години - позбавить паперової тяганини, транспортних витрат , довгого проходження ВЛК - і доставить від дверей вашого дому до палатки на полігоні ...
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19.03.2024 12:07 Ответить
+4
головне "презентація"! картинки, графіки, обговорення і все таке....
а ветерани живуть в переходах, на звалищах, на теплотрасах.
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19.03.2024 11:59 Ответить
+3
Вместо того что бы дать целевые деньги совбесу и соцслужба бы оказала реальную помощь ветеранам придумали кормушку в виде целого министерства и его работа сразу началась с скандала и увольнения Лапутиной.
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19.03.2024 12:14 Ответить
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головне "презентація"! картинки, графіки, обговорення і все таке....
а ветерани живуть в переходах, на звалищах, на теплотрасах.
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19.03.2024 11:59 Ответить
Головне на цьому відмити бабло а на ветеранів пох..якби цих підарів справді цікавила доля ветеранів
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19.03.2024 12:10 Ответить
Головне - картинки і графіки красиві. Ну і звісно по телеку фотогенічна ведуча взахльоб прокоментує.
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19.03.2024 12:17 Ответить
ще б із цивільного життя до військової служби
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19.03.2024 12:04 Ответить
Тут є шалені успіхи - команда професіоналів за дві години - позбавить паперової тяганини, транспортних витрат , довгого проходження ВЛК - і доставить від дверей вашого дому до палатки на полігоні ...
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19.03.2024 12:07 Ответить
такий собі " навязчивый сервис"
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19.03.2024 12:12 Ответить
І яку власну справу може відкрити ветеран без руки чи ноги з декількома контузіями і з подачкою в 700 гр/місяць ?
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19.03.2024 12:14 Ответить
Всі ці програми зведуться до того , що деякі бариги отримаютьці гроші, давши відкат ветерану за його документи
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19.03.2024 12:22 Ответить
Вместо того что бы дать целевые деньги совбесу и соцслужба бы оказала реальную помощь ветеранам придумали кормушку в виде целого министерства и его работа сразу началась с скандала и увольнения Лапутиной.
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19.03.2024 12:14 Ответить
Тупа показуха. По суті десятки тисяч ветеранів, навіть не мають офіційного статуса ветерана, учасника війни, не говорячи вже про інші пільги
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19.03.2024 12:43 Ответить
"дітям загиблих захисників-добровольців. 1 квітня розмір виплати становитиме 7800 грн на одного неповнолітнього та до 6100 грн - на кожного, якщо в сім'ї двоє і більше дітей."

"Мінімальна зарплата суддів - це в середньому 130 тис. гривень у судді місцевого суду. Якщо це питання підіймається зараз, то виходить так, що судді не можуть прожити на такий розмір заробітної плати"
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19.03.2024 12:44 Ответить
Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, - час.

А ми живі, нам треба поспішати...

Сьогодні, відомій українській письменниці Ліні Костенко виповнюється 94 роки.

КОЖНЕ ЇЇ СЛОВО МАЄ ПОТУЖНУ ЕНЕРГЕТИКУ!

Її вірші завжди актаульні та торкаються душі.

Ліна Костенко - беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців, адже за свій вік не заплямувала себе компромісами з жодною владою. У неї завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі й казати категоричне «ні» підлості, брехні, зрадництву.
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19.03.2024 12:51 Ответить
 
 