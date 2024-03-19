Запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, - Минветеранов отчитывается о месяце работы после перезагрузки. ИНФОГРАФИКА

Для ветеранов запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минветеранов.

В сообщении напоминается, что уже прошел месяц как Минветеранов заявило о перезагрузке, развитии и обновлении.

Как отмечает и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун, этот месяц показал, что политика может динамично и качественно меняться: возобновлены коммуникации, пересматриваются и обновляются подходы в формировании стратегических документов, определены ключевые направления работы и реализованы проекты, упростить путь возвращения от военной к гражданской жизни.

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"Главное - мы хотим слышать и слышим ветеранов и ветеранок, членов их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц. Ключевой смысл: брать ответственность и менять, но меняться и самим. Главный принцип: стать для ветеранов и ветеранок действенным, бескомпромиссным адвокатом. Важное понимание: возвращение из войны – это не вопрос завтра, он уже происходит" - добавил Александр Порхун.

По данным министерства, что сделано:

начато наполнение Реестра субъектов предоставления услуг психологической помощи для ветеранов и их семей и открыт доступ к бесплатной психологической помощи по принципу трехуровневой системы организации и предоставления таких услуг. Это социально психологическая поддержка и сопровождение, психологическая помощь, комплексная медико-психологическая помощь. Услуги могут предоставляться стационарно, амбулаторно или дистанционно.

увеличен размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. С 1 апреля размер выплаты составит 7800 грн на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн - на каждого, если в семье двое и более детей. Начисление производится автоматически.

правительством принят единый подход по предоставлению административных услуг в ЦНАПах для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц в режиме "единого окна". Админсервис "Ветеран" будет распространен по всей Украине. Ветеран или член его семьи будут автоматически обслуживаться только у администратора, который специализируется исключительно на ветеранских услугах и осведомлен о потребностях.

обновлен пакет документов для перезапуска проекта "СТВОРЕНО ЗАХИСНИКАМИ", что упростит ветеранам-предпринимателям брендирование собственной продукции и быть узнаваемыми производителями качественной продукции.

запущена программа финансирования ветеранского бизнеса "Варто почати власну справу" от Украинского ветеранского фонда. Увеличена стоимость заявки на развитие собственного предпринимательства до 1,5 млн грн.

проведен анализ пилотного проекта "Помічник ветерана", проделана работа над ошибками. Будет произведена его полная перезагрузка. Продолжается публичное общественное обсуждение проекта профессионального стандарта "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Специалист по сопровождению должен заменить помощника ветерана, изменятся и подходы.

правительством принят порядок использования бюджетных средств для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК). А также упрощена процедура удаления зеленых насаждений на территории будущего НВМК в Гатном под Киевом. Это первый этап для начала строительства I очереди.

запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, предусматривающий создание адаптированной образовательной инфраструктуры, профпереподготовку и спортивную реабилитацию.

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