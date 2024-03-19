Запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, - Минветеранов отчитывается о месяце работы после перезагрузки. ИНФОГРАФИКА
Для ветеранов запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минветеранов.
В сообщении напоминается, что уже прошел месяц как Минветеранов заявило о перезагрузке, развитии и обновлении.
Как отмечает и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун, этот месяц показал, что политика может динамично и качественно меняться: возобновлены коммуникации, пересматриваются и обновляются подходы в формировании стратегических документов, определены ключевые направления работы и реализованы проекты, упростить путь возвращения от военной к гражданской жизни.
"Главное - мы хотим слышать и слышим ветеранов и ветеранок, членов их семей и семьи погибших Защитников и Защитниц. Ключевой смысл: брать ответственность и менять, но меняться и самим. Главный принцип: стать для ветеранов и ветеранок действенным, бескомпромиссным адвокатом. Важное понимание: возвращение из войны – это не вопрос завтра, он уже происходит" - добавил Александр Порхун.
По данным министерства, что сделано:
- начато наполнение Реестра субъектов предоставления услуг психологической помощи для ветеранов и их семей и открыт доступ к бесплатной психологической помощи по принципу трехуровневой системы организации и предоставления таких услуг. Это социально психологическая поддержка и сопровождение, психологическая помощь, комплексная медико-психологическая помощь. Услуги могут предоставляться стационарно, амбулаторно или дистанционно.
- увеличен размер государственной социальной помощи детям погибших защитников-добровольцев. С 1 апреля размер выплаты составит 7800 грн на одного несовершеннолетнего и до 6100 грн - на каждого, если в семье двое и более детей. Начисление производится автоматически.
- правительством принят единый подход по предоставлению административных услуг в ЦНАПах для ветеранов, членов их семей и семей погибших Защитников и Защитниц в режиме "единого окна". Админсервис "Ветеран" будет распространен по всей Украине. Ветеран или член его семьи будут автоматически обслуживаться только у администратора, который специализируется исключительно на ветеранских услугах и осведомлен о потребностях.
- обновлен пакет документов для перезапуска проекта "СТВОРЕНО ЗАХИСНИКАМИ", что упростит ветеранам-предпринимателям брендирование собственной продукции и быть узнаваемыми производителями качественной продукции.
- запущена программа финансирования ветеранского бизнеса "Варто почати власну справу" от Украинского ветеранского фонда. Увеличена стоимость заявки на развитие собственного предпринимательства до 1,5 млн грн.
- проведен анализ пилотного проекта "Помічник ветерана", проделана работа над ошибками. Будет произведена его полная перезагрузка. Продолжается публичное общественное обсуждение проекта профессионального стандарта "Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц". Специалист по сопровождению должен заменить помощника ветерана, изменятся и подходы.
- правительством принят порядок использования бюджетных средств для создания и функционирования Национального военного мемориального кладбища (НВМК). А также упрощена процедура удаления зеленых насаждений на территории будущего НВМК в Гатном под Киевом. Это первый этап для начала строительства I очереди.
- запущен экспериментальный проект по переходу от военной службы к гражданской жизни, предусматривающий создание адаптированной образовательной инфраструктуры, профпереподготовку и спортивную реабилитацию.
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а ветерани живуть в переходах, на звалищах, на теплотрасах.
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