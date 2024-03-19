Задержан вражеский шпион, который следил за Силами обороны и дежурил на российских блокпостах во время боев за Харьков, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили жителя Харьковщины на пособничестве РФ и предотвратили его побег на временно оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-центр СБУ.

Как отмечается, фигуранта задержали при попытке скрыться на временно оккупированные территории. Он пытался избежать правосудия, но СБУ помешала этим намерениям.

По материалам дела, злоумышленником оказался житель Харьковщины, который во время боев за областной центр сотрудничал с агрессором.

Тогда фигурант добровольно обходил фронтовую территорию области, где фиксировал места сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

Всю полученную информацию он передавал командованию оккупационных группировок России, которые воевали на Изюмском направлении", - говорится в сообщении.





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Кроме этого, после захвата части региона, захватчики привлекали своего приспешника к дежурству на российских блокпостах. Там он помогал агрессору выявлять участников движения сопротивления, действовавших на территории области.

Для этого фигуранту выдали автомат АК-74 с боеприпасами и военную форму российского образца.

Владея информацией об украинских патриотах-односельчанах, он "сдавал" их захватчикам во время остановки автомобилей на вражеских блокпостах.

На основании собранных доказательств злоумышленнику доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

– ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

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В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Комплексные меры проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры.