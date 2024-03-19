На границе с Венгрией задержан иностранец, который вывозил украинку в сексуальное рабство в страны Азии, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На Закарпатье разоблачили 41-летнего иностранца, гражданина Венгрии, который вербовал женщин и переправлял их в страны Азии с целью сексуальной эксплуатации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ и полицию Закарпатья.
Правоохранители установили, что 41-летний иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи. Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться.
"В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 41-летний уроженец Закарпатья, под легендой трудоустройства в иностранном "модельном агентстве", вербовал молодых девушек для сексуального рабства. Во время общения в соцсетях фигурант обещал "моделям" ежемесячно до 10 тысяч долларов США заработка. Однако для этой работы украинки сначала должны предоставить свои фотографии и личные данные для так называемого "кастинга", - рассказали в полиции.
Торговца и его жертву задержали после прохождения ими контроля на выезд из Украины в пункте пропуска "Косино". К мерам по задержанию были привлечены также оперативники Мукачевского отряда.
По адресу проживания фигуранта дела, проживающего в Украине, провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, банковские карточки, черновые записи и т.д. Также изъят автомобиль, который использовался как средство совершения преступления.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека". Продолжаются следственные действия.
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«У кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей», - Шмигаль.
якщо реально, по чесному, без понтів, в Україні можна жити дуже недорого, звісно, коли не треба пускати пилюку в очі, па-багатому... і мати мінімальну людську роботу, а не чекати посаду принцеси і принца до неї.. от один принц і "намалювався"..
набирайте боргів, а якщо не вийде розрахуватися за одноразові айфони чи прикраси (які облізли чи вже не модні), потім, шоб не вішатися йдіть у хвойди чи у бандити.. а повіситися завжди встигнете, коли вже добряче начудите після усього...
ще раз кажу - треба спочатку думати, і думати головою (якщо така є)... і перед виборами по-приколу - також, бо буде те, що зараз усі маємо через наївних та дебілів..
Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
одну рабиню, на цілому бусику, де таких тридцять влізе?
а 600 ойро чиї?
мєнти, продовжують насипати, про свою тяжку долю?
а як мєнти діляться, хто наступного разу порушник, а хто оперативний розшуковач?
сірники тягнуть?
"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з'ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства".
це їх право вибирати як заробляти, це дорослі люди
Спустошення продовжується, є торгаші зерном які проводять мільйони за тиждень, а тут матір одиначка їде в борделі Камбоджі. Люблю цю країну. І що найголовніше, усім завжди було по*рать.
Могла бы пойти в вебкам и виртуально радовать дрочунов, и только. А для кого Onlyfans?
Да вообще, имея достаточно привлекательное женское тело, в сегодняшнем мире уже точно не пропадёшь, варианты как извлекать из этого деньги сегодня полно, никому не отдаваясь.
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