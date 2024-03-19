На границе с Венгрией задержан иностранец, который вывозил украинку в сексуальное рабство в страны Азии, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачили 41-летнего иностранца, гражданина Венгрии, который вербовал женщин и переправлял их в страны Азии с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ и полицию Закарпатья.

Правоохранители установили, что 41-летний иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи. Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться.







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"В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 41-летний уроженец Закарпатья, под легендой трудоустройства в иностранном "модельном агентстве", вербовал молодых девушек для сексуального рабства. Во время общения в соцсетях фигурант обещал "моделям" ежемесячно до 10 тысяч долларов США заработка. Однако для этой работы украинки сначала должны предоставить свои фотографии и личные данные для так называемого "кастинга", - рассказали в полиции.

Торговца и его жертву задержали после прохождения ими контроля на выезд из Украины в пункте пропуска "Косино". К мерам по задержанию были привлечены также оперативники Мукачевского отряда.

По адресу проживания фигуранта дела, проживающего в Украине, провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, банковские карточки, черновые записи и т.д. Также изъят автомобиль, который использовался как средство совершения преступления.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека". Продолжаются следственные действия.











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