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На границе с Венгрией задержан иностранец, который вывозил украинку в сексуальное рабство в страны Азии, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Закарпатье разоблачили 41-летнего иностранца, гражданина Венгрии, который вербовал женщин и переправлял их в страны Азии с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ и полицию Закарпатья.

Правоохранители установили, что 41-летний иностранец познакомился с девушкой через соцсети и, пользуясь ее уязвимым состоянием, склонил к работе в борделях Камбоджи. Из-за большой задолженности перед банком и наличия малолетнего ребенка она вынуждена была согласиться.

Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив українку в сексуальне рабство

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест четырем подозреваемым по делу о трудовом рабстве в Днепропетровской области

"В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские выяснили, что 41-летний уроженец Закарпатья, под легендой трудоустройства в иностранном "модельном агентстве", вербовал молодых девушек для сексуального рабства. Во время общения в соцсетях фигурант обещал "моделям" ежемесячно до 10 тысяч долларов США заработка. Однако для этой работы украинки сначала должны предоставить свои фотографии и личные данные для так называемого "кастинга", - рассказали в полиции.

Торговца и его жертву задержали после прохождения ими контроля на выезд из Украины в пункте пропуска "Косино". К мерам по задержанию были привлечены также оперативники Мукачевского отряда.

По адресу проживания фигуранта дела, проживающего в Украине, провели неотложные обыски, в ходе которых изъяли денежные средства, банковские карточки, черновые записи и т.д. Также изъят автомобиль, который использовался как средство совершения преступления.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 149 УКУ "Торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека". Продолжаются следственные действия.

Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство
Іноземець вивозив жінку в сексуальне рабство

Также смотрите: Четверо мужчин из Днепра удерживали в трудовом рабстве 50 человек. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6580) граница (5304) рабство (142) торговля людьми (274) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+13
41-річний уродженець Закарпаття

Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
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19.03.2024 14:40 Ответить
+11
Звертатися до Шмигаля, він точно знає.
«У кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей», - Шмигаль.
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19.03.2024 14:45 Ответить
+9
Та шо це таке: як не гімно, то обов'язково мадьяр!
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19.03.2024 14:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а реально - що робити дівчатам у яких заборгованість перед банком і наявність малої дитини????
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19.03.2024 14:37 Ответить
Справедливе питання. Але тут всім на такі дрібниці начхати. У нас же ж глобальніші набагато проблеми. Стандартна відповідь: "Руки-ноги має - нехай на роботу влаштовується".
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19.03.2024 14:42 Ответить
Ну... напевно, що це не найкращий вихід. Врешті можно реструктуризацію заборгованості зробити. Перекридитуватися. Є громадські та благодійні організації, які допоможуть з речами першої необхідності для дитини. Але свідомо їхати фіг куди із не великою долею вирогідності бути живим через пару років... цим ні собі, ні дитині не допоможеш.
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19.03.2024 14:44 Ответить
Звертатися до Шмигаля, він точно знає.
«У кожній сім'ї має бути не менше трьох дітей», - Шмигаль.
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19.03.2024 14:45 Ответить
Не брати кредити у банку в ідеалі. Якщо влипла, то нічого банк не зробить . Буде чекати .
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19.03.2024 15:02 Ответить
..думати головою і не набиратися боргів "на капелюшки" по-горло..
якщо реально, по чесному, без понтів, в Україні можна жити дуже недорого, звісно, коли не треба пускати пилюку в очі, па-багатому... і мати мінімальну людську роботу, а не чекати посаду принцеси і принца до неї.. от один принц і "намалювався"..
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19.03.2024 15:09 Ответить
а якщо вже набралася?знаєте, я вже пенсіонерка і мені особисто ці поради не потрібгні, в моїй молодості ніяких кредитів не давали і спокус не було. Але радити дівчатам не брати кредитів - може й правильно, але якщо вже взяла і влипла? Що - тільки вішатись? Рівень зарплат поза межами Києва - тільки на поїсти, особливо для молодих шо дівчат шо хлопців
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19.03.2024 15:23 Ответить
.."чудові" поради і відмазки для молоді:
набирайте боргів, а якщо не вийде розрахуватися за одноразові айфони чи прикраси (які облізли чи вже не модні), потім, шоб не вішатися йдіть у хвойди чи у бандити.. а повіситися завжди встигнете, коли вже добряче начудите після усього...
ще раз кажу - треба спочатку думати, і думати головою (якщо така є)... і перед виборами по-приколу - також, бо буде те, що зараз усі маємо через наївних та дебілів..
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19.03.2024 15:36 Ответить
Хто про що,а вошивий про баню,оваль?Продаж у сексуальне рабство-при Кучмі,Ющенко,янику, Порошенку-не було?Вибрали по приколу-і почалося.Напевне цей іноземецї з Закарпаття-заносить Єрмаку і Зе?Ну по другому ніяк...Дуже жаль,що ніяка журна%люха не напише чим все закінчиться.Дівчина скаже що їхала на каву в Будапешт-і справа розвалиться сама?
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19.03.2024 18:37 Ответить
Что за странные вопросы. Это взрослая жизнь и человек ответственнен за свои решения и действия. Не может человек быть здравомыслящ и трезв а потом БАЦ и у него куча долгов и проблем, так не бывает. Это очень долгая и ужасная череда неверных поступков и действий в своей жизни, но в которых виноват сам человек, из за лени, глупости, неосмотрительности и прочего.
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19.03.2024 21:34 Ответить
я з вами наприклад абсолютно погоджуюсь. так і є - сам винен. ...а далі шо? дитину - в сиротинець, маму дурнувату - в петлю? я запитую: може є якісь інші виходи окрім проституції? чи державі все одно, як її громадяни виплутуються? нахєра тоді мільйони якщо не мільярди витрачаються на імітацію роботи з молоддю? допомогу молодим сім'ям? і такоє прочєє?
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19.03.2024 21:40 Ответить
бачив у пропозиціях до нового закону про мобілізацію списання всіх заборгованостей перед банками та подібне, якщо пішов до ЦТК
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19.03.2024 15:29 Ответить
ну можна поїхати як біженка до другої країни, забити х@й на борг, та там влаштовувати нормальне життя, а після повернутись з грошима погасити борг та жити собі далі, а цицьки можна і онлайн показувати, доречі за багато більші гроші з кращими умовами, нажаль державі начхати на дівчат, могли хоча б легалізувати той онлайн
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19.03.2024 15:42 Ответить
Ну если девчатам самим на себя начхать❗️- ехать в другую страну и работать проституткой , то по-любому державе фиолетово …
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19.03.2024 18:43 Ответить
можна ж спокойно проацювати повією у Києві, навщо у сраку миру їхати?
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19.03.2024 15:43 Ответить
капєц. а якихось більш пристойних виходів з ситуації не існує?
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19.03.2024 18:52 Ответить
я не знаю, спитайтесь до неї чого її понесло у камбоджу
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19.03.2024 19:43 Ответить
Відрізати голову і надіслати Орбану.
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19.03.2024 14:39 Ответить
краще продати кадірівцям у шатри-ані такоє любят...
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19.03.2024 14:49 Ответить
В горлянку вставити гранату без чеки. Рота зашити та проклеїти. А з другого боку в дірку від горла напхати доллярів. Щоб Орбан подумав що вся голова ними напхана.
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19.03.2024 15:03 Ответить
41-річний уродженець Закарпаття

Понабирали паспортів угорських свого часу і тепер вони "іноземні громадяни". І от що з цією тварюкою тепер зроблять? Насварять і відпустять?
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19.03.2024 14:40 Ответить
Треба щоб він згадав про українське громадянство, тай відправити його на передок . Ми же толерантне суспільство хай там допомогає хлопцям з іншої орієнтації. Щоб було все як у Європі.
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19.03.2024 15:12 Ответить
хххммм.....
одну рабиню, на цілому бусику, де таких тридцять влізе?
а 600 ойро чиї?
мєнти, продовжують насипати, про свою тяжку долю?
а як мєнти діляться, хто наступного разу порушник, а хто оперативний розшуковач?
сірники тягнуть?
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19.03.2024 14:41 Ответить
Та шо це таке: як не гімно, то обов'язково мадьяр!
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19.03.2024 14:42 Ответить
Читаємо уважно:

"У ході проведення оперативних заходів поліцейські з'ясували, що 41-річний уродженець Закарпаття, під легендою працевлаштування в іноземній "модельній агенції", вербував молодих дівчат для сексуального рабства".
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19.03.2024 14:44 Ответить
бачив ще в українському криму 2010р дівчину, яка була в сексуальному рабстві десь в арабів майже 10 років. На її 30+ років вона виглядала за 50+. Завжди сиділа сама за столиком в літньому кафе, місцеві говорили, що в неї снід. Так що нічого доброго тих дівчат там не чека.
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19.03.2024 14:44 Ответить
рабство є рабство. Ще в Оман можна поїхати і найнятися в домашню прислугу, а по факту потрапити в рабство, там таке поширене. Цікаво, скільки подібних 'роботодавців' зараз швендяє Україною і за кордоном, полюючи на українок?
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19.03.2024 14:59 Ответить
в Європі вже відкрито говорять, що українки заселили всі борделі. докерувались Україною.
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19.03.2024 15:11 Ответить
це їх право ким працювати
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19.03.2024 15:44 Ответить
я б погодивсь з тобою, якби ти це сказав про свою доньку, сестру, або матір
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19.03.2024 16:56 Ответить
не переходь те на особистості
це їх право вибирати як заробляти, це дорослі люди
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19.03.2024 19:42 Ответить
Ой, вей. Разве для того что бы заниматься проституцией нужно переться аж в Камбоджу?
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19.03.2024 14:46 Ответить
здалась їм та Камбоджа - вони там тільки отримають візу а потім опиняються у сусідньому Тайланді на набережній у Патаййї там их кличуть freelancers
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19.03.2024 18:40 Ответить
Це дурість, це не торгівля людьми, це лише спроба перетину кордону з метою надання інтимних послуг на території іншої країни, і це нормальна практика, зовсім не потребує обмежень, при цьому "жертва" чітко усвідомлювала власну роль. Тому тут немає нічого протизаконного, навпаки, поліція перевищила власні повноваження. Не розумію, людина вирішила підзаробити, так це ризиковано, але то її вибір, навіщо заважати?
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19.03.2024 14:52 Ответить
Жертва цілком усвідомлює який ******* іі очікує в борделях камбоджі? Я бтаких як ти кастрував разом з тим 41 річним *********.а потім дивуються чому Україна вимирає
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19.03.2024 14:57 Ответить
Борделі Камбоджі - це хороша назва для метал гурту. ))
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19.03.2024 14:52 Ответить
...склонил к работе в борделях Камбоджи. Видно курица тупая на всю голову.
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19.03.2024 15:02 Ответить
А може ті жінки самі хотіли їхати махонькою торгувати?
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19.03.2024 15:06 Ответить
Без роботи десь в провінції, а ще й з дитиною, тут можна тільки здохнути, і так було завжди. Можу порадити їй тільки тікати кудись де ще є соціалка біженцям.
Спустошення продовжується, є торгаші зерном які проводять мільйони за тиждень, а тут матір одиначка їде в борделі Камбоджі. Люблю цю країну. І що найголовніше, усім завжди було по*рать.
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19.03.2024 15:10 Ответить
рашкобот, до чого ти до України? Здихай собі на здоров'я на парашці
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19.03.2024 18:46 Ответить
Навіщо пертися рабинею у борделі Камбоджі, якщо аналогічним чином можна заробляти і в Україні? Замість рабства трохи трохи платила б за "дах" поліції та й працювала б - на подібні послуги у нас теж постійний попит.
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19.03.2024 15:21 Ответить
Видать дурочка совсем, из села. Раз на такое готова была подписаться, после чего вся жизнь под откос.
Могла бы пойти в вебкам и виртуально радовать дрочунов, и только. А для кого Onlyfans?

Да вообще, имея достаточно привлекательное женское тело, в сегодняшнем мире уже точно не пропадёшь, варианты как извлекать из этого деньги сегодня полно, никому не отдаваясь.
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19.03.2024 15:48 Ответить
6 двухметровых жлобов держат одну бабу... молодцы !!
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19.03.2024 15:53 Ответить
****** Зєля!! Всі катастрофи що зараз відбуваються в Україні це пряма провина президента недоумка.
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19.03.2024 16:14 Ответить
Замість того, щоб піти санітаркою на фронт чи хоча б кухаркою борщ варити хлопцям із цієї лярви, що дитину кидає зробили ледве не героїню.
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19.03.2024 16:31 Ответить
Найкращий комент !
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19.03.2024 17:34 Ответить
До сих пор находятся дурочки верящие в модельные агентства?
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19.03.2024 16:51 Ответить
Не судіть,і не судимі будете.Істина,а не ваші коментарі.Ви знаєте ту жінку,бачили?Якщо життя довело її до такого стану-то хоч поспівчувайте,і будьте людьми,будь ласка.
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19.03.2024 18:45 Ответить
Кредити , це рабство .
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19.03.2024 17:35 Ответить
"...41-річний іноземець познайомився з дівчиною через соцмережі та, користуючись її уразливим станом, схилив до роботи в борделях Камбоджі. " Он-лайн схиляв? А та курка маючи інтернет не поцікавилася де та Камбоджа зразу "схилилася"? Таких разводов інтернеті море. Скрізь пишуть про це, щоб не ловилися на туфту. Що вже таке в тебе є що коштує 10 тис. долярів?
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19.03.2024 18:00 Ответить
... забрати мадярський паспорт і копати окопи.
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19.03.2024 21:47 Ответить
Може, все-таки, в трудове рабство?
- Томатові плантації коло Везувію ... 14-годинний робочий день під
наглядом місцевих мафіозо ... З двома вихідними (Паска та Різдво) ...
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Чим не сценарій для фільму? Робоча назва "Рабиня Ізаура" ...
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20.03.2024 09:13 Ответить
 
 