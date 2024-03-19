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Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими в Херсонской области: два человека пострадали. ФОТО

херсонщина

На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской громады Херсонской области российские войска атаковали автомобиль с гражданскими. Супружеская пара получила травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской громады российские войска атаковали автомобиль с гражданскими. На транспортное средство оккупанты сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого пострадала супружеская пара", - написал Прокудин.

У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

На вʼїзді до села Осокорівка Херсонської області російські війська атакували автівку

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авто (4219) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4890)


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3.14дори смердючі! Цих швайнехунде потрібно утилізовувати всюди і завжди.
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19.03.2024 16:06 Ответить
А тепер цім потерпівшим потрібно купити авто .

питання ДЕ? У АВТОБАРИГ, для котрих війна- мати рідна. Вони зробили закон про евро бляхи, щоб українці не могли купити себе у Европі недорогі авто без АВТОБАРИЖЬЕЙ НАКРУТКИ 3-5 тис евро.

ППривіт южаніной Васадзе ГЕТЬМАНЦЕВУ Найему. Ви вже на гиляку заробили
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19.03.2024 16:07 Ответить
 
 