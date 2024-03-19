Россияне сбросили взрывчатку на авто с гражданскими в Херсонской области: два человека пострадали. ФОТО

На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской громады Херсонской области российские войска атаковали автомобиль с гражданскими. Супружеская пара получила травмы.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"На въезде в село Осокоровка Нововоронцовской громады российские войска атаковали автомобиль с гражданскими. На транспортное средство оккупанты сбросили взрывной предмет с беспилотника. Из-за этого пострадала супружеская пара", - написал Прокудин.

У 57-летней женщины и 58-летнего мужчины врачи диагностировали контузии и острую реакцию на стресс. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.