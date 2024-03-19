Две группы мужчин, заплативших за переправку в Румынию от 6 до 10 тыс. долл., задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО
На Закарпатье пограничники задержали две группы мужчин, пытавшихся через горы попасть в Румынию. За это они заплатили от 6 до 10 тысяч долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.
Четырех мужчин вчера днем обнаружил пограничный наряд, скрыто патрулировавший горный участок украинско-румынской границы. На Закарпатье трое из задержанных приехали из Харькова, их компаньон – из города Черкассы. Мужчины признались, что преследовали цель с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из задержанных заплатил от 6 до 8 тысяч долларов. Оперативники отряда уже установили и задержали мужчину, оказывавшего нарушителям услуги по сопровождению их к границе.
Еще одну группу из пяти мужчин пограничники задержали сегодня в половине четвертого утра. В ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками оперативно-розыскного отдела, на окраине села Вышково наряд остановил двух жителей Киевщины, жителя Полтавщины, Кировоградщины и Херсонщины. Двое из задержанных повторно пытались пересечь границу вне пунктов пропуска. Первую свою попытку они предприняли на границе с Венгрией. Пока известно, что за свое "путешествие" в горы каждый из пяти мужчин оплатил от 7 до 10 тысяч долларов.
В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.
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Ось стаття за сьогодні на сайті ВВС.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків
У селі Маків Хмельницької області, розташованому за 70 км від кордонів Румунії та Молдови, практично не залишилося чоловіків призовного віку. А ті, хто залишився, побоюються, що їх можуть призвати будь-якої миті. Американське видання https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/15/ukraine-village-mobilized-men-war/ Washington Post поспілкувалося з його мешканцями.
Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.
"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.
Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7245205175606496&id=100003512569608&mibextid=WC7FNe повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує .
https://images.cnscdn.com/images/c/1/8/b/c18b4b3c111af6d1f9283b964aca540f/original.jpg
"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню"
Я не привів в приклад ще людей, які знаходяться на державній службі - Татаров, Єрмак і знову тисячі інших.
А коли деяких воєначальників відлучають від кормушки - вони на протязі кількох днів після звільнення відразу стають непридатними до служби.
Залужний, Шаптала....Чому ці непридатні до служби ( морди які наїли ), а ця хрупка дівчина придатна і загинула ?
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Приклад є такий мер Львова Садовий - патріот України, як його всюди подають і т.д.
У Садового є двоє повнолітніх синів, які під час війни виїхали невідомо як за кордон і проживають за кордоном.
І таких тисячі...
А є ще групи за межами статистики, які успішно пройшли по зеленому коридору, але там двозначні цифри, як мінімум
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua
Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
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Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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І за що вони платили? За роздруківку супутникової карти гугл? Або за те, щоб приїхати на місце і їм невизначено махнули рукою на захід - "пі*туйте воооооон до тих гір"
Їй дуже повезло бо в неї є пілотка
отримав грошики від одних, отримав грошики від других.
дядьки і доляри втратили і на влк потрапили.
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
Давно это надо было сделать.
И бабки пошли бы на войну, а не в карманы аферистов.