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Две группы мужчин, заплативших за переправку в Румынию от 6 до 10 тыс. долл., задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали две группы мужчин, пытавшихся через горы попасть в Румынию. За это они заплатили от 6 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.

ухилянти

Четырех мужчин вчера днем обнаружил пограничный наряд, скрыто патрулировавший горный участок украинско-румынской границы. На Закарпатье трое из задержанных приехали из Харькова, их компаньон – из города Черкассы. Мужчины признались, что преследовали цель с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из задержанных заплатил от 6 до 8 тысяч долларов. Оперативники отряда уже установили и задержали мужчину, оказывавшего нарушителям услуги по сопровождению их к границе.

Затримані на кордоні ухилянти

Еще одну группу из пяти мужчин пограничники задержали сегодня в половине четвертого утра. В ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками оперативно-розыскного отдела, на окраине села Вышково наряд остановил двух жителей Киевщины, жителя Полтавщины, Кировоградщины и Херсонщины. Двое из задержанных повторно пытались пересечь границу вне пунктов пропуска. Первую свою попытку они предприняли на границе с Венгрией. Пока известно, что за свое "путешествие" в горы каждый из пяти мужчин оплатил от 7 до 10 тысяч долларов.

Смотрите также: ГПСУ задержала уклонистов, которые планировали пересечь Тису с детскими спасательными жилетами. ФОТОрепортаж

В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6580) Карпаты (306) уклонисты (924) Закарпатская область (2608)


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Топ комментарии
+16
вони заплатили за свободу ...кулі ви викручуєте мораль і лірику ..Мотивація давно пропала після яєць по 17 грн
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19.03.2024 16:50 Ответить
+14
Це тільки початок. Хай лишень нормально потепліє та приймуть новий мобілізаційний закон. Ніяких прикордонників не вистачить.
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19.03.2024 16:55 Ответить
+14
Колишній начальник скандально відомого ТЦК у місті Самбір Сергій Бабич виявився мільйонером. Його дружина володіє великою кількістю нерухомості, а на доньку переписані два будинки та земельні ділянки.
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua

Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
=======

Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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19.03.2024 17:08 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пішли косяками
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19.03.2024 16:46 Ответить
Це тільки початок. Хай лишень нормально потепліє та приймуть новий мобілізаційний закон. Ніяких прикордонників не вистачить.
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19.03.2024 16:55 Ответить
+10000%
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19.03.2024 16:57 Ответить
Як тільки поступить команда стріляти в порушників кордону, то моментально зупиниться ця вакханалія на кордонах України.
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19.03.2024 19:16 Ответить
Ага. І що буде далі? Громадянська війна. На радість куйлу.
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19.03.2024 19:25 Ответить
Только отстрел на границе. первый -предупреждение , второй - на поражение . По у ставу караульной службы в мирное время можно стрелять а почему в военное время нельзя?
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26.03.2024 09:23 Ответить
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19.03.2024 17:11 Ответить
Хто тобі ,ТВАРЮКО, дав право ділити людей на гній і не гній?! Мо вони навпаки бояться стати перегноєм в степах!
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19.03.2024 18:48 Ответить
Та ти що , сам ТВАРЮКО ! Вони батьків покинули , от цікаво хто їх захищати біде ? До речі ,бачили як стареньких з Сумської обл евакуюють , де їх діти , онуки ?
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19.03.2024 19:00 Ответить
Ти справді бажаєш, щоб твої діти загинули або стали інвалідами на все життя замість того, щоб пожити по-людськи десь в нормальній країні? Тоді я мовчу...
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19.03.2024 19:37 Ответить
Це не тільки гній,це кончені сцикливі середньостатистичні мужні чоловіки,гідні тільки щоб пиво пити.З таким чоловічим потенціалом ми державу просремо однозначно.
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19.03.2024 18:58 Ответить
Не можна просрати просране, та ще й з такими як ти.
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19.03.2024 19:11 Ответить
Це ти гній, раз хватило дебілізму писати цю срань.
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19.03.2024 19:08 Ответить
народ платить тим,хто їх буде затримувати(оплачує своє затримання )
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19.03.2024 16:47 Ответить
+100000%
Ось стаття за сьогодні на сайті ВВС.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків

У селі Маків Хмельницької області, розташованому за 70 км від кордонів Румунії та Молдови, практично не залишилося чоловіків призовного віку. А ті, хто залишився, побоюються, що їх можуть призвати будь-якої миті. Американське видання https://www.washingtonpost.com/world/2024/03/15/ukraine-village-mobilized-men-war/ Washington Post поспілкувалося з його мешканцями.

Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.

"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
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19.03.2024 16:59 Ответить
"Не лишилось чоловіків". Одні баби жіночої і чоловічої статі
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19.03.2024 17:14 Ответить
Незрозуміло, як після першої спроби порушення кордону злочинці вчиняють такі спроби повторно, що, вони не за гратами і не на фронті після першого затримання?
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
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19.03.2024 19:07 Ответить
Злочинці- це ті, хто краде мільйони у держави, у ВСУ, а в тюрмі не сидять, їх випускають. І кордон спокійно вони перетинають а не пливуть через Тису
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19.03.2024 23:15 Ответить
На окупованих територіях чоловіків немає зовсім, бо там орки всіх відправили на фронт вже давно, коли вони прийдуть у Хмельницьку область, то проведуть геноцид всім незалежно від віку і статі і ти це знєш, бо ти кремлівський бот.
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19.03.2024 19:11 Ответить
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:24 Ответить
Прочитай уважно ще раз всі прізвища в тій новині і вникни в суть.
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19.03.2024 19:39 Ответить
Чому ця дівчина сама пішла на захист Батьківщини, а тих ухилянтів "як собак" потрібно відловлювати?
Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.

Захищаючи Україну, загинула медик 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Настя Троя.

Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=7245205175606496&id=100003512569608&mibextid=WC7FNe повідомив Андрій Боднар-Чернівський, інформує .

https://images.cnscdn.com/images/c/1/8/b/c18b4b3c111af6d1f9283b964aca540f/original.jpg

"Подруга "Троя" по повномасштабці безоглядно пішла вювати за Україну в ДУК ПС, пізніше стала медиком 1 стрілецького бату 67 ОМБр ДУК. Сьогодні вона загинула, евакуюючи поранених, від ворожого вогню"
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19.03.2024 20:03 Ответить
Задайте таке запитання самим ухилянтам. І не тільки тим, кого ловлять на кордоні при спробі втекти, а наприклад в офіцера Баканова, в Рєзнікова, в офіцера Арестовича, в Гройсмана, Яценюка і таких тисячі.
Я не привів в приклад ще людей, які знаходяться на державній службі - Татаров, Єрмак і знову тисячі інших.
А коли деяких воєначальників відлучають від кормушки - вони на протязі кількох днів після звільнення відразу стають непридатними до служби.
Залужний, Шаптала....Чому ці непридатні до служби ( морди які наїли ), а ця хрупка дівчина придатна і загинула ?
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19.03.2024 22:08 Ответить
Народ на фронті захищає БАТЬКІВЩИНУ від вбивць окупрантів, а це злочинці ухилянти посібники окупантів.
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19.03.2024 18:54 Ответить
злочинці ухилянти посібники окупантів- розкажи кого маєш на увазі і як розумієш "ухилянт"???
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19.03.2024 19:23 Ответить
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:25 Ответить
Розкажи, що значить Батьківщина у твоєму понятті? Чому я, маючи лише стареньку батьківську хату в глухому селі, повинен її захищати, а чиновник, який має дві квартири в Києві, двоповерховий котедж в Кончі, три автомобілі і ресторан на Хрещатику - не повинен? Чому мої діти повинні загинути, а його - жирувати?
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19.03.2024 19:46 Ответить
+100000%
Приклад є такий мер Львова Садовий - патріот України, як його всюди подають і т.д.
У Садового є двоє повнолітніх синів, які під час війни виїхали невідомо як за кордон і проживають за кордоном.
І таких тисячі...
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19.03.2024 22:10 Ответить
І так ясно, що провідники затриманих груп зливають інформацію для статистики.
А є ще групи за межами статистики, які успішно пройшли по зеленому коридору, але там двозначні цифри, як мінімум
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19.03.2024 19:42 Ответить
Може треба тим погранцям платити а не місцевим жителям?
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19.03.2024 16:49 Ответить
вони заплатили за свободу ...кулі ви викручуєте мораль і лірику ..Мотивація давно пропала після яєць по 17 грн
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19.03.2024 16:50 Ответить
Мотивацію тобі в задній прохід запихнуть орки, коли прийдуть до тебе додому, тоді їм у підвалі розкажеш про яйця, які вони тобі видалять.
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19.03.2024 19:00 Ответить
Піди в який-небудь елітний ресторан і там відвідувачам розкажи свої страшилки.
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19.03.2024 19:48 Ответить
Там не гидрокостюмы надо было выдавать, а броники с калашами, тогда был бы толк.
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19.03.2024 16:54 Ответить
Колишній начальник скандально відомого ТЦК у місті Самбір Сергій Бабич виявився мільйонером. Його дружина володіє великою кількістю нерухомості, а на доньку переписані два будинки та земельні ділянки.
В екс-начальника ТЦК Самбора знайшли мільйони гривень і безліч квартир - today.ua

Декларація доходів воєнкома за минулий рік вказує, що на своїй посаді голови ТЦК Самбора він заробив 1,8 млн грн. Якщо розділити цю суму на 12, вийде - по 150 тисяч гривень на місяць. Тобто, перебуваючи в глибокому тилу, він заробляв на 50% більше, ніж ті українські військові, які б'ються з ворогом на лінії зіткнення.
=======

Зараз отримають люлей від ТЦК - чому платили не їм, а якимось незнайомим дядям
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19.03.2024 17:08 Ответить
Наразі відомо, що за свою "мандрівку" у гори кожен із п'яти чоловіків сплатив від 7 до 10 тисяч доларів.
=============
І за що вони платили? За роздруківку супутникової карти гугл? Або за те, щоб приїхати на місце і їм невизначено махнули рукою на захід - "пі*туйте воооооон до тих гір"
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19.03.2024 17:04 Ответить
утопічне. влада може роздуплиться накінець чого так народ втікає
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19.03.2024 17:10 Ответить
Вона справжня українська патріотка
Їй дуже повезло бо в неї є пілотка
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19.03.2024 18:26 Ответить
у колі катлєти конвеєр. всьо, чьотко.
отримав грошики від одних, отримав грошики від других.
дядьки і доляри втратили і на влк потрапили.
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19.03.2024 17:11 Ответить
Бідні люди.
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19.03.2024 17:13 Ответить
Якщо 10 тис. за якусь дурню платять, то не бідні вони, а дурні
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19.03.2024 17:15 Ответить
Це не дурня.Це ціна житя для когось зараз.
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19.03.2024 17:27 Ответить
А яка ціна життя того, хто зараз сидить в окопі і замінити його немає ким?
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19.03.2024 18:03 Ответить
700 тисяч в тилу,десятки тисяч тцк.І не кажіть,що тцк то інваліди з війни.Це не так.
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19.03.2024 19:37 Ответить
А куди зникло 700 тис?Хай замініють прокурори податківці депутати.
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19.03.2024 19:48 Ответить
От що роблять рашисти з тими, хто не став на захист Батьківщини і опинився під окупацією!!!
"Рашисти розстріляли трьох цивільних в окупованому селі Кохани на Херсонщині, - росЗМІ
Трупи трьох жителів села Кохани виявили після звуків стрілянини 15 березня. Тіла чоловіків із вогнепальними пораненнями голови знайшли сусіди в передпокої одного з будинків. Загиблі - чоловіки з прізвищами Карпусь, Голенков і Вознов"
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19.03.2024 19:27 Ответить
Дайте кожній людині зробити свій вибір.Миж не рашка .
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19.03.2024 19:42 Ответить
виборці ЗеКакаяРазніца
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19.03.2024 17:36 Ответить
Трясця, куди держава дивиться. Ну, негайно потрібен Закон, щоб люди заспокоїлись, платили вп'ятеро менше у бюджет країни і мали відстрочку. ТА КРАЩЕ ВОНИ Б ЗАПЛАТИЛИ ТЦК чи ВЛК в кінці кінців, аби гроші негідникам не дістались. Хоча ...
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19.03.2024 18:18 Ответить
Начинаю я подозревать, что эти "туры" продают сами погранчники. По крайней мере они являются частью схемы.
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19.03.2024 18:42 Ответить
"Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
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19.03.2024 18:52 Ответить
Незрозуміло, як після першої спроби порушення кордону злочинці вчиняють такі спроби повторно, що, вони не за гратами і не на фронті після першого затримання?
ЦЕ ПРОСТО ЯКАСЬ ВАКХАНАЛІЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ, ДЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ???
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19.03.2024 19:05 Ответить
Дайте уже возможность этим патриотам свалить за официальные 10к баксов в Повернись Живым...
Давно это надо было сделать.
И бабки пошли бы на войну, а не в карманы аферистов.
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19.03.2024 20:28 Ответить
 
 