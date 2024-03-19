Две группы мужчин, заплативших за переправку в Румынию от 6 до 10 тыс. долл., задержаны на Закарпатье, - ГПСУ. ФОТО

На Закарпатье пограничники задержали две группы мужчин, пытавшихся через горы попасть в Румынию. За это они заплатили от 6 до 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГПСУ.

Четырех мужчин вчера днем обнаружил пограничный наряд, скрыто патрулировавший горный участок украинско-румынской границы. На Закарпатье трое из задержанных приехали из Харькова, их компаньон – из города Черкассы. Мужчины признались, что преследовали цель с помощью местного жителя незаконно пересечь границу. За услуги переправщиков каждый из задержанных заплатил от 6 до 8 тысяч долларов. Оперативники отряда уже установили и задержали мужчину, оказывавшего нарушителям услуги по сопровождению их к границе.

Еще одну группу из пяти мужчин пограничники задержали сегодня в половине четвертого утра. В ходе реализации информации, предоставленной сотрудниками оперативно-розыскного отдела, на окраине села Вышково наряд остановил двух жителей Киевщины, жителя Полтавщины, Кировоградщины и Херсонщины. Двое из задержанных повторно пытались пересечь границу вне пунктов пропуска. Первую свою попытку они предприняли на границе с Венгрией. Пока известно, что за свое "путешествие" в горы каждый из пяти мужчин оплатил от 7 до 10 тысяч долларов.

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В отношении задержанных составлены протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направлено в суд.