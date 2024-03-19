РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8526 посетителей онлайн
Новости Фото
4 592 19

Полиция разоблачила мошенников, которые перепродавали турникеты и аптечки, полученные от волонтерских фондов. ФОТОрепортаж

шахраї

Сообщники обращались в различные фонды с запросами якобы от воинских частей, а полученную в дальнейшем помощь в виде тактического снаряжения, медицинского оборудования и аптечек перепродавали. Установлена причастность фигурантов к семи преступным эпизодам на сумму около 1,7 миллиона гривен. Делкам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Сотрудники Подольского управления полиции совместно с оперативниками уголовного розыска столичного главка полиции разоблачили двух жителей столицы, 1990 и 1992 годов рождения, в совершении мошеннических действий.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, фигуранты, не имея никакого отношения к Силам обороны страны, подделывали письма от воинских частей и посылали волонтерским фондам с запросом на получение помощи:

"Полученную номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали. Мы установили, что таким образом дельцы обманули по меньшей мере три организации на общую сумму около 1,7 миллиона гривен. Во время обысков по их местам проживания мы изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, фальшивые документы и печати, гуманитарную помощь, военную форму и другие доказательства".

Читайте также: Преступная группа, которая под видом правоохранителей и сотрудников ТЦК обманывала граждан, задержана в Киеве, - Нацполиция

Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении семи преступных эпизодов по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения и в больших размерах. Им суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації

Смотрите также: Псевдоволонтер выманила 1,2 млн грн якобы на помощь ВСУ, деньги тратила в онлайн-казино: ей сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж


Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації
Поліцейські столиці викрили шахраїв, які під приводом отримання гуманітарної допомоги ошукували благодійні організації

Автор: 

Киев (25673) мошенничество (1239) Нацполиция (16560)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+19
Таких треба без зайвого галасу живцем закопувати в якихось вигрібних ямах, де їм і місце. А от волонтерам слід уважніше бути і надавати допомогу лише після ретельної перевірки або тим, кого знають.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:03 Ответить
+14
чорти, совість спалена. таких вже ніщо не змінить.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:02 Ответить
+7
Спалити цю нечисть!!
показать весь комментарий
19.03.2024 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чорти, совість спалена. таких вже ніщо не змінить.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:02 Ответить
Таких треба без зайвого галасу живцем закопувати в якихось вигрібних ямах, де їм і місце. А от волонтерам слід уважніше бути і надавати допомогу лише після ретельної перевірки або тим, кого знають.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:03 Ответить
Оте чучело підробляло документи?
А взагалі, набридло оте розкладання грошей віялом. Напишіть - куди пішли ті гроші. Чи не до Єрмака в утробу?
показать весь комментарий
19.03.2024 20:03 Ответить
Зробіть надріз і дайте бракований турнікєт.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:16 Ответить
питання лиш одно
чому вони не зробили опору при затриманні з
трагічною кінцівкою для себе???
показать весь комментарий
19.03.2024 20:17 Ответить
Спалити цю нечисть!!
показать весь комментарий
19.03.2024 20:18 Ответить
Во все времена за мародёрство было только одно наказание
показать весь комментарий
19.03.2024 20:34 Ответить
вау! Доблестная полиция отвлеклась от борьбы с порносайтами и массажными салонами?
показать весь комментарий
19.03.2024 20:40 Ответить
фигуранты, не имея никакого отношения к Силам обороны страны, Источник:
Да, да. Верим.
Полученную номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали Источник:
И барыжили они самым ходовым товаром на гражданском рынке. Если не в теме, нахер нужны эти аптечки? Автомобилистам на авторынке продавать?
С поставками медикаментов ВСУ однозначно связаны.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:40 Ответить
кули. единая нация. все на победу капитализма. а в телемаррафоне - нация едина. одни за турникеты гребут. другие за справки от ТЦК. 3-е за переправу за кордон.
окуительно единая нация.
только пацаны погибают
показать весь комментарий
19.03.2024 20:52 Ответить
Карна система не працює, тому таких шахраїв валом. Покарайте показово, повісьте прилюдно на стовпі - ситуація сильно покращає.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:54 Ответить
Конкурирующая фирма, которая посмела перейти дорогу тем, у кого это дело "на потоке"? Помните "Это наша корова,и её должны доить только мы" Напомните мне: а на сколько лет заключения суд Резникова приговорил? А то я забыл:помню только как под бурные аплодисменты он покидал зеленую кормушку.
показать весь комментарий
19.03.2024 20:55 Ответить
нажаль, так!
показать весь комментарий
20.03.2024 07:51 Ответить
Тільки розстріляти.
показать весь комментарий
19.03.2024 21:31 Ответить
почерк в шахраїв дуже схожий на бізнес-план 5-ти найефективніших менеджерів.
показать весь комментарий
19.03.2024 21:33 Ответить
Вот таких тварей надо жестко наказывать, по законам военного времени, вплоть до расстрела, чтобы другим неповадно было..
показать весь комментарий
19.03.2024 22:23 Ответить
100% згідна!
показать весь комментарий
20.03.2024 07:50 Ответить
шахраї подумали що їм пройде як і рєзнікову та іншій шоблі,але вкрали замало...
показать весь комментарий
20.03.2024 00:36 Ответить
Яких вісім років, ****??????? Відправте їх на передрву і не відпускайте з полю зору, нехай перші йдуть захоплювати ворожі бліндажі!!!
показать весь комментарий
20.03.2024 07:48 Ответить
 
 