Полиция разоблачила мошенников, которые перепродавали турникеты и аптечки, полученные от волонтерских фондов. ФОТОрепортаж

Сообщники обращались в различные фонды с запросами якобы от воинских частей, а полученную в дальнейшем помощь в виде тактического снаряжения, медицинского оборудования и аптечек перепродавали. Установлена причастность фигурантов к семи преступным эпизодам на сумму около 1,7 миллиона гривен. Делкам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Национальной полиции Украины.

Сотрудники Подольского управления полиции совместно с оперативниками уголовного розыска столичного главка полиции разоблачили двух жителей столицы, 1990 и 1992 годов рождения, в совершении мошеннических действий.

По информации главы полиции Киева Дмитрия Шумейко, фигуранты, не имея никакого отношения к Силам обороны страны, подделывали письма от воинских частей и посылали волонтерским фондам с запросом на получение помощи:

"Полученную номенклатуру в виде кровоостанавливающих бинтов, турникетов, рюкзаков боевого медика и других товаров злоумышленники в дальнейшем перепродавали. Мы установили, что таким образом дельцы обманули по меньшей мере три организации на общую сумму около 1,7 миллиона гривен. Во время обысков по их местам проживания мы изъяли около полумиллиона гривен, мобильные телефоны, компьютерную технику, фальшивые документы и печати, гуманитарную помощь, военную форму и другие доказательства".

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Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении семи преступных эпизодов по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения и в больших размерах. Им суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция инкриминируемых статей предусматривает до восьми лет лишения свободы.





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