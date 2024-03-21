Семья главы АМКУ Кириленко за 4 года приобрела имущества на 70 млн грн, - СМИ. ФОТО

Семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен. Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах в Ужгороде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как исследовали журналисты "Схем", это имущество в большинстве своем оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую ОГА и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество, говорится в расследовании.

В апреле 2020 года – когда Павел Кириленко уже около 9 месяцев возглавлял Донецкую ОГА – его тесть Александр Матиенко приобрел в коттеджном городке на Киевщине 25 соток земли и дом в 228 квадратных метров. Согласно договору купли-продажи, который удалось достать "Схемам", эта недвижимость обошлась Матиенко совокупно в 4 миллиона гривен.

Но согласно архивному объявлению о продаже упомянутого дома на одном из профильных сайтов, которое нашли "Схемы", это имущество в 2020 году стоило дороже. Его стоимость была 430 тысяч долларов (в то время – 10 миллионов гривен).

В апреле 2021 тесть Кириленко приобрел еще 25 соток в том же коттеджном городке за 1,8 миллиона гривен, как указано в договоре купли-продажи. Сейчас на территории можно рассмотреть фундамент будущего здания.

Журналисты выяснили, что семья Кириленко продолжила обзаводиться имуществом и после начала полномасштабного вторжения России.

Так, в августе 2022 года Матиенко приобрел имущественные права на апартаменты в премиальном жилом комплексе Residents Park в Ужгороде. К тому времени Кириленко уже возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, переехав на восток именно из Ужгорода, где до этого два года возглавлял военную прокуратуру.

По данным договоров купли-продажи, которые есть в распоряжении "Схем", тесть Кириленко приобрел имущественные права на квартиры в этом ЖК площадью 90 и 74 квадратных метра за 800 и 640 тысяч гривен соответственно. Как установили журналисты, на момент приобретения этой недвижимости рыночные цены на нее были существенно выше – 7 и 6 миллионов гривен.

В апреле 2023 года тесть Кириленко купил в ужгородском ЖК имущественные права на еще одну квартиру – площадью 77 квадратных метров почти за 670 тысяч гривен. Согласно данным сайта по недвижимости, их рыночная стоимость – около 6 миллионов гривен.

Теща Кириленко Наталья Матиенко в тот же период приобрела имущественные права на квартиру в комплексе Residents Park на 80 квадратных метров, заплатив более 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость апартаментов в тот момент составляла около 6 миллионов гривен.

Кроме квартир, супруги Матиенко в период с 2022 по 2023 год стали владельцами четырех паркоместей в ужгородском ЖК, совокупной рыночной стоимостью более двух с половиной миллионов гривен.

Таким образом, общая рыночная стоимость имущества, которым владеют супруги Матиенко в Ужгороде, составляет 27 миллионов гривен.

В марте 2023 года теща Кириленко стала владелицей двух квартир в Киеве в жилом комплексе Obolon Plaza, каждая площадью почти 90 квадратных метров. Совокупная стоимость этого имущества, согласно договорам купли-продажи, имеющимся в распоряжении "Схем", составила 9,5 миллиона гривен. Средства за эти апартаменты были внесены в 2021 году.

В том же месяце тесть Кириленко приобрел у Obolon Plaza два паркоместа – на общую сумму, согласно рыночным ценам, от 80 до 100 тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, в этом же столичном ЖК в мае 2023 года мать жены Кириленко Наталья Матиенко стала владелицей офисного помещения почти в 200 квадратных метров. Она в свою очередь получила его в подарок от своей матери Альбины Винниковой. Винникова (прабабушка детей Кириленко) внесла почти 12 миллионов гривен за эту недвижимость в 2021 году, о чем свидетельствует договор купли-продажи.

Также тесть Кириленко владеет Volkswagen Tiguan 2020 выпуска, а теща – люксовым кроссовером BMW X3, на котором, как установили "Схемы", передвигается сама жена главы АМКУ Алла Кириленко.

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В комментарии "Схемам" Кириленко заявил, что источник состояния – это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось. Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальные подтверждения этой версии происхождения состояния семьи, заявляя, что "все осталось в оккупированной Горловке".

Наличие у семьи главы АМКУ имущества, несопоставимого с официальными доходами, может трактоваться как незаконное обогащение, считают юристы.

Напомним, Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета в сентябре 2023 года. С 2019 по осень 2023 года Кириленко возглавлял Донецкую ОГА. Начал Кириленко карьеру как прокурор – сначала в Донецкой области, затем в Генеральной прокуратуре в Киеве, а позже работал военным прокурором на Закарпатье – возглавлял военную прокуратуру Ужгородского гарнизона.