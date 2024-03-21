Семья главы АМКУ Кириленко за 4 года приобрела имущества на 70 млн грн, - СМИ. ФОТО
Семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен. Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах в Ужгороде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как исследовали журналисты "Схем", это имущество в большинстве своем оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую ОГА и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество, говорится в расследовании.
В апреле 2020 года – когда Павел Кириленко уже около 9 месяцев возглавлял Донецкую ОГА – его тесть Александр Матиенко приобрел в коттеджном городке на Киевщине 25 соток земли и дом в 228 квадратных метров. Согласно договору купли-продажи, который удалось достать "Схемам", эта недвижимость обошлась Матиенко совокупно в 4 миллиона гривен.
Но согласно архивному объявлению о продаже упомянутого дома на одном из профильных сайтов, которое нашли "Схемы", это имущество в 2020 году стоило дороже. Его стоимость была 430 тысяч долларов (в то время – 10 миллионов гривен).
В апреле 2021 тесть Кириленко приобрел еще 25 соток в том же коттеджном городке за 1,8 миллиона гривен, как указано в договоре купли-продажи. Сейчас на территории можно рассмотреть фундамент будущего здания.
Журналисты выяснили, что семья Кириленко продолжила обзаводиться имуществом и после начала полномасштабного вторжения России.
Так, в августе 2022 года Матиенко приобрел имущественные права на апартаменты в премиальном жилом комплексе Residents Park в Ужгороде. К тому времени Кириленко уже возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, переехав на восток именно из Ужгорода, где до этого два года возглавлял военную прокуратуру.
По данным договоров купли-продажи, которые есть в распоряжении "Схем", тесть Кириленко приобрел имущественные права на квартиры в этом ЖК площадью 90 и 74 квадратных метра за 800 и 640 тысяч гривен соответственно. Как установили журналисты, на момент приобретения этой недвижимости рыночные цены на нее были существенно выше – 7 и 6 миллионов гривен.
В апреле 2023 года тесть Кириленко купил в ужгородском ЖК имущественные права на еще одну квартиру – площадью 77 квадратных метров почти за 670 тысяч гривен. Согласно данным сайта по недвижимости, их рыночная стоимость – около 6 миллионов гривен.
Теща Кириленко Наталья Матиенко в тот же период приобрела имущественные права на квартиру в комплексе Residents Park на 80 квадратных метров, заплатив более 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость апартаментов в тот момент составляла около 6 миллионов гривен.
Кроме квартир, супруги Матиенко в период с 2022 по 2023 год стали владельцами четырех паркоместей в ужгородском ЖК, совокупной рыночной стоимостью более двух с половиной миллионов гривен.
Таким образом, общая рыночная стоимость имущества, которым владеют супруги Матиенко в Ужгороде, составляет 27 миллионов гривен.
В марте 2023 года теща Кириленко стала владелицей двух квартир в Киеве в жилом комплексе Obolon Plaza, каждая площадью почти 90 квадратных метров. Совокупная стоимость этого имущества, согласно договорам купли-продажи, имеющимся в распоряжении "Схем", составила 9,5 миллиона гривен. Средства за эти апартаменты были внесены в 2021 году.
В том же месяце тесть Кириленко приобрел у Obolon Plaza два паркоместа – на общую сумму, согласно рыночным ценам, от 80 до 100 тысяч долларов.
Как выяснили журналисты, в этом же столичном ЖК в мае 2023 года мать жены Кириленко Наталья Матиенко стала владелицей офисного помещения почти в 200 квадратных метров. Она в свою очередь получила его в подарок от своей матери Альбины Винниковой. Винникова (прабабушка детей Кириленко) внесла почти 12 миллионов гривен за эту недвижимость в 2021 году, о чем свидетельствует договор купли-продажи.
Также тесть Кириленко владеет Volkswagen Tiguan 2020 выпуска, а теща – люксовым кроссовером BMW X3, на котором, как установили "Схемы", передвигается сама жена главы АМКУ Алла Кириленко.
В комментарии "Схемам" Кириленко заявил, что источник состояния – это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось. Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальные подтверждения этой версии происхождения состояния семьи, заявляя, что "все осталось в оккупированной Горловке".
Наличие у семьи главы АМКУ имущества, несопоставимого с официальными доходами, может трактоваться как незаконное обогащение, считают юристы.
Напомним, Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета в сентябре 2023 года. С 2019 по осень 2023 года Кириленко возглавлял Донецкую ОГА. Начал Кириленко карьеру как прокурор – сначала в Донецкой области, затем в Генеральной прокуратуре в Киеве, а позже работал военным прокурором на Закарпатье – возглавлял военную прокуратуру Ужгородского гарнизона.
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А статки цього Паші (як його Зеленський кличе) - це все, вочевидь, гроші від ворога. За зраду і організацію системного саботажу при перебуванні на посаді керівника Донецької ОДА-ОВА з липня 2019 року, що мало цілком конкретний результат: ні однієї оборонної споруди, не кажучи про обладнані рубежі в Донецькій області, за час його каденції так і не було зведено. Що і стало однією із основних причин падіння Авдіївки, а також просування ворожих військ на Бахмутському напрямку та по всьому Донецькому фронту.
Але Паша вже давно тю-тю - якраз перед початком наступу рашистських військ на Авдіївку він передбачливо здриснув в Київ на свою теперішню посаду голови АМКУ. Та ще і свого заступника Сандигу туди .
Цитата з https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/6/704001/#_blank допису :
"Павло Кириленко має брата, старшого брата Євгена, який у 2014 році перейшов на бік так званої ДНР. Зараз брат працює оперативником у "міністерстві державної безпеки ДНР".
У липні 2019 року президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, зазначив з цього приводу: "Я знаю, що для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом людина не розмовляє у зв'язку з політичними розбіжностями. Сам Паша покинув ту територію, перебуває і працює в Україні з перших днів окупації", - сказав Зеленський.
У грудні 2019 року Кириленко заявив, що не підтримує з братом жодних зв'язків "через політичні відмінності, зокрема". Розповів, що батьки його проживають у Горлівці та приїжджають до Києва "час від часу до онуків. Але переїжджати не хочуть, бо немолоді.".
Мені дуже шкода, що ці потвори не потрапили в руки асвабадітєлєй...
Але... Країна мрій...
Зе-шобла своїм кєнтам дає державні посади, де крадуть мільйони, а тим хто не має грошей повістки, чи взагалі без повісток пакують в буси.
Пишуть що в ТЦК служать бувші бійці з фронту. Чомусь ні разу я не бачав в інтернеті, щоб вони зупинили дорогу іномарку і запакували з цієї іномарки водія, чи навіть пасажирів в бус. А от як дальнобійщиків витягують з машин я бачив.
А в цей час в Україні... Навіть не думаю що цьому хлопцю щось загрожує.
У вересні 2017 року Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону Джерело: https://biz.censor.net/r3441898
І тут, 73%-го лохА почали стригти під ржачку поцоватого "95-го кварталу" - дружно і...до голА!
Еще немного и образчик чести будет гулять по Монако или Вене
А там за ним будет ходить не прокуратура ,а одинокий Михайло Ткач
Со своими нескромными вопросами
Может ,сделаем Ткача Генеральным прокурором?
А то он без ордера нескромные вопросы задает
Мешает жить украинской элите
Доречі? реагувати на петицію про відміну поправок Лозового, Зеленський не квапиться,
мабуть у них зараз "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
Протекція і прикриття на самому верху УКРАЇНИ є .
Тому американці можливо і не поспішають з допомогою, бо ці аферисти, антикорупціонери і є загрозою для існування української держави.
Дивним було б якщо з чим прийшов у владу з тим і пішов з нею.
В нас у владу йдуть аби накрастися і відчувати себе божком, якщо не «богом».
Мразота вже не відчуває присмаку крові яку смокче з України щодня😡😡😡
Але в нас стільки антикорупційних органів, що за ними вже неба не видно.
І все це міражи, не більше.
Та нічого!
Вже завтра про це ніхто не згадає, ні нарід, ні «правоохоронці».
Бо неначасі, бо це розхитування, бо «після війни розберемось».
Терпіти, терпіти і терпіти?
"...всі корупціонери виїхали за кордон..."
"...закордонних військ нам не треба..."
"...нам треба гроші, багато грошей..."
Владімір Олєксандровічь Зеленскій