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Семья главы АМКУ Кириленко за 4 года приобрела имущества на 70 млн грн, - СМИ. ФОТО

кириленко,схеми

Семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей стоимостью более 70 миллионов гривен. Речь идет о большом имении и двух земельных участках под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, двух кроссоверах, трех квартирах с паркоместами в элитных жилых комплексах Киева и четырех апартаментах в Ужгороде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как исследовали журналисты "Схем", это имущество в большинстве своем оформлено на родственников жены Кириленко (родителей-пенсионеров и бабушку), семья приобрела в период, когда он возглавлял Донецкую ОГА и до его перевода в Киев на должность главы АМКУ в 2023 году. При этом никто из родственников не имеет бизнеса, а официальных доходов семье не хватило бы, чтобы приобрести все это имущество, говорится в расследовании.

В апреле 2020 года – когда Павел Кириленко уже около 9 месяцев возглавлял Донецкую ОГА – его тесть Александр Матиенко приобрел в коттеджном городке на Киевщине 25 соток земли и дом в 228 квадратных метров. Согласно договору купли-продажи, который удалось достать "Схемам", эта недвижимость обошлась Матиенко совокупно в 4 миллиона гривен.

маєток тестя Кириленка

Но согласно архивному объявлению о продаже упомянутого дома на одном из профильных сайтов, которое нашли "Схемы", это имущество в 2020 году стоило дороже. Его стоимость была 430 тысяч долларов (в то время – 10 миллионов гривен).

В апреле 2021 тесть Кириленко приобрел еще 25 соток в том же коттеджном городке за 1,8 миллиона гривен, как указано в договоре купли-продажи. Сейчас на территории можно рассмотреть фундамент будущего здания.

земельна ділянка тестя Кириленка

Журналисты выяснили, что семья Кириленко продолжила обзаводиться имуществом и после начала полномасштабного вторжения России.

Так, в августе 2022 года Матиенко приобрел имущественные права на апартаменты в премиальном жилом комплексе Residents Park в Ужгороде. К тому времени Кириленко уже возглавил Донецкую областную военно-гражданскую администрацию, переехав на восток именно из Ужгорода, где до этого два года возглавлял военную прокуратуру.

ЖК Residents Park в Ужгороді

По данным договоров купли-продажи, которые есть в распоряжении "Схем", тесть Кириленко приобрел имущественные права на квартиры в этом ЖК площадью 90 и 74 квадратных метра за 800 и 640 тысяч гривен соответственно. Как установили журналисты, на момент приобретения этой недвижимости рыночные цены на нее были существенно выше – 7 и 6 миллионов гривен.

В апреле 2023 года тесть Кириленко купил в ужгородском ЖК имущественные права на еще одну квартиру – площадью 77 квадратных метров почти за 670 тысяч гривен. Согласно данным сайта по недвижимости, их рыночная стоимость – около 6 миллионов гривен.

Теща Кириленко Наталья Матиенко в тот же период приобрела имущественные права на квартиру в комплексе Residents Park на 80 квадратных метров, заплатив более 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость апартаментов в тот момент составляла около 6 миллионов гривен.

ЖК Residents Park в Ужгороді

Кроме квартир, супруги Матиенко в период с 2022 по 2023 год стали владельцами четырех паркоместей в ужгородском ЖК, совокупной рыночной стоимостью более двух с половиной миллионов гривен.

Таким образом, общая рыночная стоимость имущества, которым владеют супруги Матиенко в Ужгороде, составляет 27 миллионов гривен.

В марте 2023 года теща Кириленко стала владелицей двух квартир в Киеве в жилом комплексе Obolon Plaza, каждая площадью почти 90 квадратных метров. Совокупная стоимость этого имущества, согласно договорам купли-продажи, имеющимся в распоряжении "Схем", составила 9,5 миллиона гривен. Средства за эти апартаменты были внесены в 2021 году.

ЖК Obolon Plaza

В том же месяце тесть Кириленко приобрел у Obolon Plaza два паркоместа – на общую сумму, согласно рыночным ценам, от 80 до 100 тысяч долларов.

Как выяснили журналисты, в этом же столичном ЖК в мае 2023 года мать жены Кириленко Наталья Матиенко стала владелицей офисного помещения почти в 200 квадратных метров. Она в свою очередь получила его в подарок от своей матери Альбины Винниковой. Винникова (прабабушка детей Кириленко) внесла почти 12 миллионов гривен за эту недвижимость в 2021 году, о чем свидетельствует договор купли-продажи.

Также тесть Кириленко владеет Volkswagen Tiguan 2020 выпуска, а теща – люксовым кроссовером BMW X3, на котором, как установили "Схемы", передвигается сама жена главы АМКУ Алла Кириленко.

Читайте также: Рада назначила экс-главу Донецкой ОГА Кириленко главой Антимонопольного комитета

В комментарии "Схемам" Кириленко заявил, что источник состояния – это стартовый капитал семьи, который был сформирован в 90-е годы, когда бабушка его будущей жены выгодно продала акции завода "Стирол" в Горловке, полученные ею как работницей завода. Найти официальное подтверждение этим операциям журналистам не удалось. Родственники Кириленко также не смогли предоставить документальные подтверждения этой версии происхождения состояния семьи, заявляя, что "все осталось в оккупированной Горловке".

Наличие у семьи главы АМКУ имущества, несопоставимого с официальными доходами, может трактоваться как незаконное обогащение, считают юристы.

Напомним, Верховная Рада назначила Павла Кириленко главой Антимонопольного комитета в сентябре 2023 года. С 2019 по осень 2023 года Кириленко возглавлял Донецкую ОГА. Начал Кириленко карьеру как прокурор – сначала в Донецкой области, затем в Генеральной прокуратуре в Киеве, а позже работал военным прокурором на Закарпатье – возглавлял военную прокуратуру Ужгородского гарнизона.

Автор: 

имущество (350) Антимонопольный комитет (483) Кириленко Павел (640)


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Топ комментарии
+32
Десь тихо плаче суддя зварич
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21.03.2024 21:52 Ответить
+30
От вам і воювати мають всі
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21.03.2024 21:54 Ответить
+30
Продала акції, видані працівниці)))) Ссуть в очі і навіть не переймаються. По нормальному родина цих фінансових геніїв уже давно повинна була сидіти в тюрмі, а майно конфісковане. Це ж стосується і "продавців нерухомості" за заниженими в 10 разів цінами...
Але... Країна мрій...
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21.03.2024 21:54 Ответить
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Десь тихо плаче суддя зварич
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21.03.2024 21:52 Ответить
Зварич - не той приклад. Бо він хоч і корупціонер, але не зрадник, бо джерело його капіталу - це лише подаяння вдячних щедріїв за "коляду".

А статки цього Паші (як його Зеленський кличе) - це все, вочевидь, гроші від ворога. За зраду і організацію системного саботажу при перебуванні на посаді керівника Донецької ОДА-ОВА з липня 2019 року, що мало цілком конкретний результат: ні однієї оборонної споруди, не кажучи про обладнані рубежі в Донецькій області, за час його каденції так і не було зведено. Що і стало однією із основних причин падіння Авдіївки, а також просування ворожих військ на Бахмутському напрямку та по всьому Донецькому фронту.
Але Паша вже давно тю-тю - якраз перед початком наступу рашистських військ на Авдіївку він передбачливо здриснув в Київ на свою теперішню посаду голови АМКУ. Та ще і свого заступника Сандигу туди .

Цитата з https://www.epravda.com.ua/news/2023/09/6/704001/#_blank допису :

"Павло Кириленко має брата, старшого брата Євгена, який у 2014 році перейшов на бік так званої ДНР. Зараз брат працює оперативником у "міністерстві державної безпеки ДНР".
У липні 2019 року президент Володимир Зеленський, представляючи нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, зазначив з цього приводу: "Я знаю, що для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість про це сказати. З братом людина не розмовляє у зв'язку з політичними розбіжностями. Сам Паша покинув ту територію, перебуває і працює в Україні з перших днів окупації", - сказав Зеленський.
У грудні 2019 року Кириленко заявив, що не підтримує з братом жодних зв'язків "через політичні відмінності, зокрема". Розповів, що батьки його проживають у Горлівці та приїжджають до Києва "час від часу до онуків. Але переїжджати не хочуть, бо немолоді.".
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21.03.2024 23:15 Ответить
від зєлєнского до путіна - три рукостискання.
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21.03.2024 23:31 Ответить
Нєнуахулі?😀
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21.03.2024 21:52 Ответить
От вам і воювати мають всі
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21.03.2024 21:54 Ответить
Виродки народу, ім'я їх легіон....
Мені дуже шкода, що ці потвори не потрапили в руки асвабадітєлєй...
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21.03.2024 21:54 Ответить
Вони їм відчинили двері
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21.03.2024 22:44 Ответить
Продала акції, видані працівниці)))) Ссуть в очі і навіть не переймаються. По нормальному родина цих фінансових геніїв уже давно повинна була сидіти в тюрмі, а майно конфісковане. Це ж стосується і "продавців нерухомості" за заниженими в 10 разів цінами...
Але... Країна мрій...
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21.03.2024 21:54 Ответить
мафія
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21.03.2024 23:23 Ответить
та це якесь прокляття. Україні пороблено. Пора проводить розстріли, інші дії безсилі.
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21.03.2024 21:55 Ответить
Ті що вибрали це бидло до влади вже порозбігалися з України хто куди...
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21.03.2024 21:59 Ответить
Себе ти вважаєш за гіганта мислі і аристократа
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21.03.2024 22:01 Ответить
Не потрібно бути гігантом мИслі, щоб під час війни скориститись інстинктом самозбереження і не голосува пАпріколу за "кота у мішку", який буде навчатися на вас і ваших дітях.
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21.03.2024 22:22 Ответить
Так. Повністю погоджуюсь. Я був в шоці, коли із ними поспілкувався. Тепер не знаєм як позбутись.
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22.03.2024 09:43 Ответить
Ну если украинцы выбирают на выборах воров, а тех кто не ворует обсирают, то получают все больших воров.
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21.03.2024 22:20 Ответить
Вони ж не лохи якісь - лохи це ми
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21.03.2024 21:55 Ответить
Ось тому немає ні оборонних споруд на фронті,ні укриттів в містах,ні снарядів ,ні техніки.Бо разворували все,сволота.Хоч хтось сидить?
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21.03.2024 21:56 Ответить
Так всі вони сидять - ось у таких маєтках за високими парканами. ******* феодали, у яких розкішне життя триває, лише більше стали красти і ніколи нічого по них не прилітає. А тут пів життя власними силами потроху будуєш малесенький будиночок на дві кімнатки і ще остаточно не доробив - отримай приліт і руїни.
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21.03.2024 22:07 Ответить
За зільонського чесних людей у керівництві не буде ніколи!!!!
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21.03.2024 21:58 Ответить
А вони колись були в українській владі чесні та порядні
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21.03.2024 22:03 Ответить
А вони народу не потрібні - гляньте рейтинги довіри - там як не черговий шоумен , то Арєстовіч ....
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21.03.2024 22:07 Ответить
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21.03.2024 21:58 Ответить
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21.03.2024 22:01 Ответить
Таких як цей ублюдок тисячі. Чим дальше - тим гірше.
Зе-шобла своїм кєнтам дає державні посади, де крадуть мільйони, а тим хто не має грошей повістки, чи взагалі без повісток пакують в буси.

Пишуть що в ТЦК служать бувші бійці з фронту. Чомусь ні разу я не бачав в інтернеті, щоб вони зупинили дорогу іномарку і запакували з цієї іномарки водія, чи навіть пасажирів в бус. А от як дальнобійщиків витягують з машин я бачив.
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21.03.2024 22:03 Ответить
Тримай цукерку, курва!
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22.03.2024 09:54 Ответить
Просто зацініть для порівняння. В Німеччині якщо поклала людина на рахунок більше 10000 євро і не сказала звідки є шанс отримати реальний строк на зоні за "відмивання коштів". Шугають простих людей тільки так.

А в цей час в Україні... Навіть не думаю що цьому хлопцю щось загрожує.
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21.03.2024 22:04 Ответить
В окремих випадках у нового клієнта спитати можуть вже з 2500 євро. За всі великі покупки за готівку навіть банального авто повинні звітувати продавці записуючі адресу і ПІБ покупця. А в Україні гуляй поле для таких людей як герой статті.
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21.03.2024 22:08 Ответить
Да в Европе за взятку минимальную сожрут и карьера закончена. А у нас воруют и потом дают новые должности.
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21.03.2024 22:23 Ответить
Піди це Шредерам, Фіцам, Орбанам розкажи, Берлусконі чого вартий був. Такі прямо всі чесні у ЄС.
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22.03.2024 00:11 Ответить
И где они брали взятки?
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22.03.2024 01:06 Ответить
Та ж Італія дуже корумпована країна. Не треба нікого ідеалізувати.
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22.03.2024 05:03 Ответить
орбан на євро грошах виростив місцевих олігархів і це за час перебування ******** у ЄС
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22.03.2024 05:07 Ответить
Всі ці люди обрані політики. Це зовсім інша справа. Мова іде про бюрократів-призначенців. Навчіться вже розбиратись в різниці.
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22.03.2024 09:53 Ответить
Теперь можно просить у буданова разрешение на выезд или учиться на адвоката,потому что после победы можно попасть под суд.
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21.03.2024 22:04 Ответить
Такі талановиті світового рівня інвестори -Тесть та Теща -Українські Уорени Баффети ...Як би не вони - бомжував би бідося - Падло Кіриєнко...
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21.03.2024 22:05 Ответить
Антимонопольный комитет возглалять не доверят кому попало, только проверенным коррупционерам. Чтобы умел воровать и делиться
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21.03.2024 22:09 Ответить
гундос понаставляв кругом підарів-злодюг - ну не падлюка?
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21.03.2024 22:09 Ответить
Павло Кириленко народився 5 травня 1986 року в Макіївці (Донецька область). З 2008 року, після закінчення Юридичної академії ім. Ярослава Мудрого, почав працювати в органах прокуратури. Він обіймав посади у відомствах Донецької області, Криму, а згодом - і в Генеральній прокуратурі.

У вересні 2017 року Кириленко став військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону Джерело: https://biz.censor.net/r3441898
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22.03.2024 17:19 Ответить
А всі думали, коли ж настане отой "кінець епохи бідності"? А ось і відповідь, чітка, як божий день: "У квітні 2020 року - коли вже близько 9 місяців як очолював Донецьку ОГА" - одразу після виборів 19-го все і склалось, як ЗЕпоц і обіцяв бидлу, але...є ньюанси - не для всіх, а для НИХ.
І тут, 73%-го лохА почали стригти під ржачку поцоватого "95-го кварталу" - дружно і...до голА!
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21.03.2024 22:10 Ответить
Ці підери, собі спокійно крадуть, поки гине цвіт нації, пздц 😡
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21.03.2024 22:12 Ответить
Танеможебути. То фсьо московитське ІПСО.
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21.03.2024 22:16 Ответить
А куди чотири роки дивився назк? Вносив китайські компанії до реєстру спонсорів тероризму?
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21.03.2024 22:19 Ответить
а ще є дбр і сбу. Хіба коли ставлять головою АМКУ, то нічого не перевіряють. Мафіозні клани рулять, вони нікуди не зникли.
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21.03.2024 23:31 Ответить
Скоро мы потеряем этот образчик ЧЕСТИ
Еще немного и образчик чести будет гулять по Монако или Вене
А там за ним будет ходить не прокуратура ,а одинокий Михайло Ткач
Со своими нескромными вопросами
Может ,сделаем Ткача Генеральным прокурором?
А то он без ордера нескромные вопросы задает
Мешает жить украинской элите
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21.03.2024 22:20 Ответить
Дивлюсь я на цього хадзяйчика Кириленка і згадую рідну школу, уроки української літератури: "Земля", "Хазяїн","Сто тисяч" і особливо - "Глитай, або ж павук".
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21.03.2024 22:26 Ответить
Мабуть Пашка добряче заробляє... Або родичі рЄЗко стали дуже обдарованими бізЬНЬЄсмЬЄнами...
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21.03.2024 22:28 Ответить
Їбані тварі. Нічого іншого тут не скажеш.
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21.03.2024 22:36 Ответить
НЕ ВСІ стали президентами, як обіцяв пан Зю в 2019, а тільки самі зелені
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21.03.2024 22:36 Ответить
Так його посадять з конфіскацією, чи як на каналі Дискавері: показали, відпустили?
Доречі? реагувати на петицію про відміну поправок Лозового, Зеленський не квапиться,
мабуть у них зараз "жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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21.03.2024 22:45 Ответить
От щастить деяким з родичами…, одного разу прокинулись й все- вже збагатіли..
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21.03.2024 23:51 Ответить
Таке враження що у зеленій владі нема жодного чесного чиновника...
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22.03.2024 00:07 Ответить
Так він усю партію регіонів притягнув у владу, яка не виїхала, а там чесних не приймали до лав, бо це вважалось ганебним.
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22.03.2024 00:13 Ответить
Потужне зелене лайно.
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22.03.2024 00:10 Ответить
....ще один аферист, головне ж зараз грошенят накосити, поки всі свої біля корита владного. Черговий рятівник бамбаса, при всій повазі до порядних людей Донеччини і Луганщини.
Протекція і прикриття на самому верху УКРАЇНИ є .
Тому американці можливо і не поспішають з допомогою, бо ці аферисти, антикорупціонери і є загрозою для існування української держави.
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22.03.2024 00:30 Ответить
Так Це і є головною причиною.
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22.03.2024 09:48 Ответить
Але мразота забирає по 2000 в місяць переселенців, мовляв це занадто дорого 🤯
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22.03.2024 00:35 Ответить
І що тут дивного?
Дивним було б якщо з чим прийшов у владу з тим і пішов з нею.
В нас у владу йдуть аби накрастися і відчувати себе божком, якщо не «богом».
Мразота вже не відчуває присмаку крові яку смокче з України щодня😡😡😡
Але в нас стільки антикорупційних органів, що за ними вже неба не видно.
І все це міражи, не більше.
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22.03.2024 05:03 Ответить
І що тепер?
Та нічого!
Вже завтра про це ніхто не згадає, ні нарід, ні «правоохоронці».
Бо неначасі, бо це розхитування, бо «після війни розберемось».
Терпіти, терпіти і терпіти?
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22.03.2024 07:50 Ответить
Оце так держслужба! Де б собі таку знайти що б бабло з неба на стіл падало? Це точно пацан народився у сорочці з великими кишенями! Повезло коротше кажучи! А ви пересічні не заздріть, краще рюкзак зібрали і на війну…..
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22.03.2024 09:11 Ответить
Вкрав-відрубати руку! Мирним шляхом тут вже нічого не зробиш. І зразу видно, хто є хто...
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22.03.2024 09:33 Ответить
На Заході, держслужбовці перебувають на нікчемних зарплатах. Це бідні люди, котрі працюють за пенсію і медичну страховку, а в країні мрій Україні любому бюрократу відкривається доступ до якогось дикого кеша! Пілять, як ви вже ******* цілий світ із своєю корупцією у владі! Ви так втратите країну.
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22.03.2024 09:46 Ответить
Як шо не можуть пояснить походження доходів то усе конфісковувати і ці грощі донатити на ЗСУ та на лікування воїнів. Цю зелену шоблу вже давно треба притягувати до відповідальності а зеленський досі мріє про другий срок , матеме тіки за гратами🙏🇺🇦
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22.03.2024 10:15 Ответить
"...у нас все чисто .."
"...всі корупціонери виїхали за кордон..."
"...закордонних військ нам не треба..."
"...нам треба гроші, багато грошей..."
Владімір Олєксандровічь Зеленскій
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22.03.2024 10:31 Ответить
Ну, що тут незрозумілого? Чувак тяжко працює 7/24/365, сидить виключно на хлібі та воді...
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22.03.2024 10:31 Ответить
Маю по цей день оточення знайомих ЗЕ патріотів. Кожного дня чують один одному в очі та доказують хто з них більше любить ЗЕ, але звалили цілими родинами до Фінляндії. Та продовжують усім серцем любити ЗЕ. Дуже схожі на кацапів з їх любов'ю до ПУ
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22.03.2024 10:47 Ответить
нормас так... и через Тису плыть не надо...
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22.03.2024 12:24 Ответить
Тут пишуть, що ті хто голосував за зелеге болото - виїхали за кордон. Частина із них. І вони обов'язково повернуться, бо розумово відсталі, ні мови не вивчуть, ні на роботу не влаштуються. А от ті хто не голосував зроблять навпаки, бо розум є. Уявляєте, процентний склад розумово відсталих який буде в Україні? Вони іще раз зроблять себе разом. Історія - невблаганна штука.
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22.03.2024 13:25 Ответить
А я завжди дивився на вираз його ***...а, і бачив сум у його очах і занепокоєння за Маріуполь і взагалі. А тут ось що. Ах ти ***...на су...а!!
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22.03.2024 19:30 Ответить
Нема слів...
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22.03.2024 20:02 Ответить
Вікіпедія: Старший брат Євген Кириленко (1984 р.н.) - працював у силових структурах України, 2014 року перейшов на бік проросійських терористівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] , відтоді працює оперативником у так званому «міністерстві державної безпеки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 «ДНР» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] , бойовик «5-ї ОМСБР»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
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22.03.2024 20:12 Ответить
Слова "Я не так вихований"😎 (тлумачити, що означає зміст цих слів, можна порізному) - це перша історія. А "діла" родичів😈 - наяву. Друга історія. 😆😇😉😤
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22.03.2024 22:20 Ответить
Тема "сісьок не розкрита")...там у нього ще два зама, теж бу-прокурори, він їх за собою кругом тягає...гляньте на майно ще тих замів, прозрієте)
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23.03.2024 14:09 Ответить
Вот новость!🤣 всі монополісти башляют, куди йому гроші дівати.
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23.03.2024 16:06 Ответить
 
 