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В Запорожье обстрелом разрушены 7 домов, еще десятки повреждены. Есть раненые, - ОВА. ФОТО

Во время массированной атаки РФ в Запорожье 22 марта было 12 взрывов. Есть раненые, семь домов разрушены, десятки повреждены.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Массированная ракетная атака по Запорожью. Россияне нанесли 12 ракетных ударов. Предварительно, 7 домов разрушены, 35 - повреждены", - написал он.

Федоров добавил, что есть раненые. Их количество сейчас уточняют.

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Обстріл Запоріжжя 22 березня 2024 року.

Атака на украинскую энергетику

Утром 22 марта россияне совершили массированную атаку на украинские энергетические объекты. Взрывы были в Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницкой, Винницкой и Днепропетровской областях. В Сумской области введены графики аварийных отключений света.

В результате атаки обесточена одна из линий питания Запорожской АЭС, на станции есть угроза блекаута.

Это – самая масштабная атака на украинскую энергетику за последнее время.

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Автор: 

Запорожье (2682) обстрел (27961) Федоров Иван (469)


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