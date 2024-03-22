Вагнеровца Фролова, которого помиловал Путин, задержали в России за изнасилование второклассницы, - росСМИ. ФОТО
В российском городе Кургане за изнасилование 9-летней девочки задержали бывшего наемника ЧВК "Вагнер", убийцу, насильника и рецидивиста 34-летнего Андрея Фролова.
Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
По версии следствия мужчина изнасиловал 9-летнюю ученицу второго класса. Против Фролова возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.
Ранее Фролова уже судили за изнасилование, убийство, угон авто, пьяное вождение и оскорбление представителя власти.
В ноябре 2022 года на зоне он завербовался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну убивать украинцев.
Фролов вернулся в РФ в мае 2023 года. Его, как и других "вагнеровцев", закрытыми приказами помиловал президент России Владимир Путин.
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А птичек с ёжиками, попрошу не обижать.
Ми ж не росія, плять...
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Или папа просто некрасивый ?