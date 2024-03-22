Вагнеровца Фролова, которого помиловал Путин, задержали в России за изнасилование второклассницы, - росСМИ. ФОТО

В российском городе Кургане за изнасилование 9-летней девочки задержали бывшего наемника ЧВК "Вагнер", убийцу, насильника и рецидивиста 34-летнего Андрея Фролова.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия мужчина изнасиловал 9-летнюю ученицу второго класса. Против Фролова возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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Ранее Фролова уже судили за изнасилование, убийство, угон авто, пьяное вождение и оскорбление представителя власти.

В ноябре 2022 года на зоне он завербовался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну убивать украинцев.

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Фролов вернулся в РФ в мае 2023 года. Его, как и других "вагнеровцев", закрытыми приказами помиловал президент России Владимир Путин.



