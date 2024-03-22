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Вагнеровца Фролова, которого помиловал Путин, задержали в России за изнасилование второклассницы, - росСМИ. ФОТО

В российском городе Кургане за изнасилование 9-летней девочки задержали бывшего наемника ЧВК "Вагнер", убийцу, насильника и рецидивиста 34-летнего Андрея Фролова.

Об этом сообщает российский телеграм-канал ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия мужчина изнасиловал 9-летнюю ученицу второго класса. Против Фролова возбудили дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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Ранее Фролова уже судили за изнасилование, убийство, угон авто, пьяное вождение и оскорбление представителя власти.

В ноябре 2022 года на зоне он завербовался в ЧВК "Вагнер" и отправился на войну убивать украинцев.

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Фролов вернулся в РФ в мае 2023 года. Его, как и других "вагнеровцев", закрытыми приказами помиловал президент России Владимир Путин.

Андрій Фролов
Андрій Фролов

Автор: 

изнасилование (921) педофил (493) россия (96231) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+45
Не изнасиловал а денацифицировал и освободил от девственности. Отпустите героя. Тем более ***** сам педофил.
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22.03.2024 11:19 Ответить
+27
які ж вони тварини. в міре животних.
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22.03.2024 11:17 Ответить
+26
Знову на фронт -- круговорот вбивць на рашці
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22.03.2024 11:18 Ответить
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які ж вони тварини. в міре животних.
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22.03.2024 11:17 Ответить
А чого затримували? Він же ж маладєц, як кацапи *******.
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22.03.2024 11:24 Ответить
Ви не панимаете, ета другое. Ета не в мире животных, ета в мире насекомых.
А птичек с ёжиками, попрошу не обижать.
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22.03.2024 11:34 Ответить
Півень обикновенний обитаєт в зонах і не прихотлів к условиям содержанія
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22.03.2024 11:34 Ответить
ніц. тварини не гвалтують все підряд і коли заманеться. тільки під час періоду та з половозрілими...
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22.03.2024 12:32 Ответить
Ні ,не тварини . Це секта яка намолює феуражку гітлера в так званому храмі при будівництві якого була використана зброя на якій кров людська. В яких вожак ******** цілувати орченят в животики ,та цитата його,сладкие детишки, так що то для них нормально.
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22.03.2024 13:38 Ответить
Не ображайте тварин, на відміну від кацапів, вони значно людяніші та цивілізованіші!
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22.03.2024 18:40 Ответить
Знову на фронт -- круговорот вбивць на рашці
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22.03.2024 11:18 Ответить
Добре що в Україні така мерзота сидить по тюрмах недоторкана...
Ми ж не росія, плять...
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22.03.2024 11:22 Ответить
пропонуєш їх в белгород відпустити погулять?
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22.03.2024 12:05 Ответить
ми колись дізнаємося ще більше, що це сміття тут творило, і робить зараз
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22.03.2024 12:33 Ответить
Герой расєйській він такій трошки ******** пєдофіл. А так пойдет по кругу тепер в штормзет і в чорнозем.
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22.03.2024 11:18 Ответить
Не изнасиловал а денацифицировал и освободил от девственности. Отпустите героя. Тем более ***** сам педофил.
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22.03.2024 11:19 Ответить
Та попуй. По мені, так хай він там всіх від немовлят до старезних бабок перегвалтує. Це ж їхній нашмальчік.
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22.03.2024 11:19 Ответить
Ти користуєшся штучним інтелектом, вигадуючи собі кожен день інші ніки?
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22.03.2024 11:24 Ответить
кацап то є звір , не людина
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22.03.2024 11:19 Ответить
вот такой херой вайни
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22.03.2024 11:20 Ответить
Ну - що? Тепер отримає нову судимість Потім завербується у батальйон "Шторм" Піде воювать Якщо виживе - хай наступні другокласниці у Кургані "готуються"!
Недарма Собянін признався опосередковано що вони займаються утилізацією "кримінальників" на війні
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22.03.2024 11:21 Ответить
Якими б методами вони їх не утилізовували нове покоління кацапів все одно на 80% це підофіли, гвалтівники, скототеложці, моральні виродки... інші 20% середньостатисичні вбивці, крадії та підари. По суті підари утилізовують підарів.
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22.03.2024 11:51 Ответить
Харошій рузькій мальчік,херой,цвєт раши!
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22.03.2024 11:21 Ответить
..***** також любить маленьких діток, а холопи ***** моляться на *****... коловорот кацапського лайна у природі не припиняється.. і там, на Мокші, усих усе влаштовує...
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22.03.2024 11:21 Ответить
Це тількі початок, россіяне
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22.03.2024 11:30 Ответить
І знову на фронт поїде
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22.03.2024 11:32 Ответить
Завжди було цікаво, шо спонукає різних довбойобів гвалтувати другокласниць. Їм жінки просто так чи за гроші не дають?
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22.03.2024 11:33 Ответить
Чувак, не останавливайся!
Руццкий мир - он такой...
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22.03.2024 11:37 Ответить
Вы нипанимаете. эта наш мальчик.
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22.03.2024 11:43 Ответить
ще раз на війну і знову "памілаваніє", якщо виживе. другокласниць на паРаші вистачить на стільки заходів, скільки треба, аж допоки його ЗСУ не кінчить.
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22.03.2024 11:46 Ответить
Путин ему простит.Он сам целовал мальчика в голый пупок на красной площади в 2006 году.У него все идет по плану...
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22.03.2024 11:56 Ответить
мати 2класниці явно за п.утіна,за сво(((
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22.03.2024 12:08 Ответить
родителей наказать за дискредитацию армии фекальной ********* !
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22.03.2024 12:10 Ответить
А маму ? А бабушку ?
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22.03.2024 12:14 Ответить
А папу изнасиловать сцикотно ?
Или папа просто некрасивый ?
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22.03.2024 12:50 Ответить
... а мальчик в трусиках как исусик был?
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22.03.2024 13:17 Ответить
по моємо ето прєкрасно, і даже лучше
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22.03.2024 13:27 Ответить
ну.... герой же.... что теперь его - судить что ли??? Он же подвиги совершал, да и голосовал, наверное, за великого и ужасного... не, никак нельзя наказывать... правда, говорили, что ранее в зоне с такими обращались своеобразно... но час, видимо, уже нет
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22.03.2024 14:14 Ответить
так пуйло сам педофил...
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22.03.2024 14:15 Ответить
путин сам так делал и не раз
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22.03.2024 14:19 Ответить
Задержали, чтобы пригласить выступить в школе и наградить. А то он скромный, стеснялся. И школьницу он "полюбил", чтобы жениться на ней. Это у них там такие брачные игры.
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22.03.2024 14:28 Ответить
Тоже мне, проблема. Помиловал раз - будет еще раз, еше много-много раз. Потому что путярас.
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22.03.2024 14:34 Ответить
Деука была так себе... второго класса...
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22.03.2024 14:34 Ответить
Как Кабаева - второй свежести. У ***** сейчас новая Мальвина появилась первой свежести, дает плешивому новый прилив крови и добавляет жизни…
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22.03.2024 15:06 Ответить
даешь *************** помилование................................радуйтесь свинособаки!
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22.03.2024 14:39 Ответить
Понять и простить. Поверьте так с этим «героем сво» в рашке и будет…. ***** сам извращенец и эти пацаны для него братаны. Интересно в Гааге тоже в камере опустить могут
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22.03.2024 15:04 Ответить
Скрепы нагода-баханосца
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07.05.2024 10:43 Ответить
 
 