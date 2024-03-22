Последствия удара РФ по Хмельницкому: Известно о 2 погибших, повреждены дома. ФОТОрепортаж
В результате обстрела Хмельницкого войсками РФ известно предварительно о 2 погибших. Одна из ракет попала в частный жилой дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, 22 марта оккупанты атаковали Хмельницкий крылатыми ракетами и БПЛА.
"В общей сложности вражеская атака длилась более трех часов. Одна из ракет попала в частный жилой дом. От ударной волны получила многочисленные повреждения находящаяся рядом девятиэтажка. Другая – вблизи складских помещений.
Предварительно известно о двух погибших. Из-под завалов спасли 21-летнюю девушку, которая полтора часа была на связи по телефону. Она госпитализирована. Самостоятельно в больницу обратились пять человек с повреждениями разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Идет ликвидация последствий. Окончательные данные уточняются.
Также в областном центре в результате попадания ударного БПЛА поврежден объект критической инфраструктуры. Частично отсутствует электроснабжение.
А на территории Шепетовского района обломками беспилотника повреждена электроподстанция.
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