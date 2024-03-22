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Оккупанты атаковали КАБами Семеновку на Черниговщине: пострадали два человека, поврежден дом культуры. ФОТОрепортаж

Днем россияне атаковали авиабомбами центр города Семеновка в Черниговской области.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем вражеская армия нанесла три удара КАБами по Семеновке Новгород-Северского района. В результате атаки разрушениям подверглось здание дома культуры. Предварительно известно о раненом гражданском мужчине - он госпитализирован. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Наслідки обстрілу Семенівки

Как отмечается, правоохранители документируют повреждение гражданской инфраструктуры и окрестных зданий, фиксируют последствия террора против мирных граждан.

Наслідки обстрілу Семенівки
Наслідки обстрілу Семенівки

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Наслідки обстрілу Семенівки

Автор: 

обстрел (27941) Черниговщина (1485)


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Украине необходимо поставить в Киеве Мемориал Ангелов куда внести имена всех погибших детей в Украине из за действий путинских нацистов. Русня должна понимать почему Украина имеет право равнять их города с землей.
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22.03.2024 16:40 Ответить
Зелєлідор де відповідь кацапам?су-шкі їхні знов розпаскудились.
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22.03.2024 16:43 Ответить
Питання одне яке вже рально не просто злить.Де відповідь ?Де їх палаючи міста і села?.3 рік війни коли до вас довбодятли це вже дійде.
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22.03.2024 17:51 Ответить
 
 