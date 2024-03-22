Оккупанты атаковали КАБами Семеновку на Черниговщине: пострадали два человека, поврежден дом культуры. ФОТОрепортаж

Днем россияне атаковали авиабомбами центр города Семеновка в Черниговской области.

Об этом сообщили в Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем вражеская армия нанесла три удара КАБами по Семеновке Новгород-Северского района. В результате атаки разрушениям подверглось здание дома культуры. Предварительно известно о раненом гражданском мужчине - он госпитализирован. Вторая пострадавшая от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители документируют повреждение гражданской инфраструктуры и окрестных зданий, фиксируют последствия террора против мирных граждан.





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