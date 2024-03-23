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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 435 760 человек (+1050 за сутки), 6852 танка, 10 811 артсистем, 13 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФІКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 435 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составляют:

Личного состава - около 435760 (+1050) ,

танков - 6852 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед,

артиллерийских систем - 10811 (+36) ед,

РСЗО - 1018 (+0) ед,

средства ПВО - 723 (+0) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактичного уровня - 8463 (+75),

крылатые ракеты - 1992 (+39),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,

специальная техника - 1768 (+19)

Читайте: Бойцы 54-й ОМБр за час уничтожили колонну техники россиян - танки и БМП. ВИДЕО

втрати ворога

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19715) ликвидация (3711) уничтожение (7280) техника (1753)


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Топ комментарии
+32
Минув 3681 день москальсько-української війни.
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
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23.03.2024 08:10 Ответить
+20
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!

23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
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23.03.2024 08:07 Ответить
+17
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23.03.2024 08:13 Ответить
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!

23.‎03.‎2024 759 доба війни

10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
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23.03.2024 08:07 Ответить
Минув 3681 день москальсько-української війни.
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
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23.03.2024 08:10 Ответить
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23.03.2024 08:13 Ответить
О, нарешті Курськ курв...
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23.03.2024 08:34 Ответить
Ооооо!!! Заїпісь, твєрь вся здохла!!!😁
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23.03.2024 08:41 Ответить
Думаю порівнювати з Курськом зараз недоречно, там і 350,000 де-факто не набереться.
430 тис. там хіба що у списках виборців. Там дійсно і мертві і ненароджені.
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23.03.2024 08:52 Ответить
То не тільки в Курську, але щоб не плутатись с джерелами беру з Вікі. Бо наприклад тут таке https://population-hub.com/ru/ru/population-of-kursk-2273.html
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23.03.2024 08:55 Ответить
По курську то була не претензія, тільки жарт
За вашу щоденну працю можу тільки подякувати.
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23.03.2024 09:05 Ответить
Дякую. То не праця, то хобі, бо у вільний від служби час ))
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23.03.2024 09:20 Ответить
Одне радує, як наші Славні ЗСУ невтомно знищують рашиську нечисть в живій силі і техніці.Слава ЗСУ !
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23.03.2024 08:21 Ответить
Бісові кацапи Курськ хотіли проскочіть.
Спецтехніка добовіий рекорд с початку війни, 19 од.
Арта за березень закрила сьому сотню (705)
Броня на завтра планує ювілей в Улан-Уде
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23.03.2024 08:27 Ответить
В інфографіку треба добавити:
- НПЗ
- торгівельно-розважальний центри
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23.03.2024 08:32 Ответить
ТРЦ - то не ми.
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23.03.2024 08:41 Ответить
і міст.
Можна так і писати "МІСТ", який саме каци добре розуміють
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23.03.2024 08:54 Ответить
НПЗ-13
Міст-2
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23.03.2024 08:58 Ответить
Нам чужого не треба… Ми собі не приписуємо і "птічкопад" по Москалії (в Таганрозі на днях лутак гепнувся і згорів - а ми мовчимо!)
А "торгово-розважальні центри" - це не наше… То "таджицький ІДІЛ" розважається!
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23.03.2024 09:43 Ответить
Дякую! 🙏🙏🙏🙏🙏
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23.03.2024 08:33 Ответить
Група "Пікнік" має дати пона 20 концертів, щоб досягти результату лише однієї доби роботи славетних ЗСУ.
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23.03.2024 08:47 Ответить
Бо не та вже естрада, не та.
Кобзон он коли здох, а й досі стадіони збирає.
Оце рівень!
Вдалих йому "чьосів" і по бімбасу, і по криму, і по підмосков'ю, і самарщині.
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23.03.2024 08:59 Ответить
"Хароший" узкий здохлий узкій?
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23.03.2024 08:58 Ответить
"А як визначити, орк 200й чи 300й? Всі ж втрати має підтверджуватися фото чи відео." (С)
Та запросто! Збігай на передок - порахуй, зніми фото, відео.
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23.03.2024 10:06 Ответить
Обов'язково потрібно у кожного перевірити пульс.
А раптом підступні падлюки прикидаються 200-ми?
Вони то потім все одно здохнуть, але ж ми за нашу статистику непокоїмося
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23.03.2024 11:04 Ответить
Не так. По-перше, на трупі повинні знайти паспорт. По-друге, зняти відбитки пальців. По-трете, провести впізнання. А лише після цього можна викладати в статистику.
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23.03.2024 10:18 Ответить
Командири з фронту доповідають про загальні втрати противника. А фахівці ГУР потім складними розвідувальними методами визначають скільки вижило, а скільки здохло.
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23.03.2024 10:50 Ответить
ты вновь тут - и вновь за рибу гроші...?
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24.03.2024 09:05 Ответить
Це з Крокусом чи без ?
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23.03.2024 12:00 Ответить
 
 