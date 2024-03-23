Общие боевые потери РФ с начала войны – около 435 760 человек (+1050 за сутки), 6852 танка, 10 811 артсистем, 13 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФІКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 435 760 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составляют:
Личного состава - около 435760 (+1050) ,
танков - 6852 (+12) ед,
боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед,
артиллерийских систем - 10811 (+36) ед,
РСЗО - 1018 (+0) ед,
средства ПВО - 723 (+0) ед,
самолетов - 347 (+0) ед,
вертолетов - 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактичного уровня - 8463 (+75),
крылатые ракеты - 1992 (+39),
корабли /катера - 26 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,
специальная техника - 1768 (+19)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Слава Україні!
23.03.2024 759 доба війни
10 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського…
143 одиниці техніки та 1050!! чумардосів.
Арта 36, броня 31, логістика 57!.
Відбито масштабну повітряну атаку.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 435 000!!! це більше, ніж таке місто як Курськ.
430 тис. там хіба що у списках виборців. Там дійсно і мертві і ненароджені.
За вашу щоденну працю можу тільки подякувати.
Спецтехніка добовіий рекорд с початку війни, 19 од.
Арта за березень закрила сьому сотню (705)
Броня на завтра планує ювілей в Улан-Уде
- НПЗ
- торгівельно-розважальний центри
Можна так і писати "МІСТ", який саме каци добре розуміють
Міст-2
А "торгово-розважальні центри" - це не наше… То "таджицький ІДІЛ" розважається!
Кобзон он коли здох, а й досі стадіони збирає.
Оце рівень!
Вдалих йому "чьосів" і по бімбасу, і по криму, і по підмосков'ю, і самарщині.
Та запросто! Збігай на передок - порахуй, зніми фото, відео.
А раптом підступні падлюки прикидаються 200-ми?
Вони то потім все одно здохнуть, але ж ми за нашу статистику непокоїмося