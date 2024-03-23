Общие боевые потери РФ с начала войны – около 435 760 человек (+1050 за сутки), 6852 танка, 10 811 артсистем, 13 130 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФІКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 435 760 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как сообщается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.03.24 ориентировочно составляют:

Личного состава - около 435760 (+1050) ,

танков - 6852 (+12) ед,

боевых бронированных машин - 13130 (+19) ед,

артиллерийских систем - 10811 (+36) ед,

РСЗО - 1018 (+0) ед,

средства ПВО - 723 (+0) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактичного уровня - 8463 (+75),

крылатые ракеты - 1992 (+39),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 14344 (+57) ед,

специальная техника - 1768 (+19)

Читайте: Бойцы 54-й ОМБр за час уничтожили колонну техники россиян - танки и БМП. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.