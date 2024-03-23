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Пугало "русского мира", демократические традиции РФ, террорист №1. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
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Пугало "русского мира"
Бункерная крыса
Выбор был!
Процесс "волеизъявления"
Демократические традиции РФ
Вперед, в прошлое
... и так каждый раз
Финал известен
Как всегда
Художник- художнику
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Топ комментарии
+31 саша паламарчук
показать весь комментарий23.03.2024 09:39 Ответить Ссылка
+31 саша паламарчук
показать весь комментарий23.03.2024 09:44 Ответить Ссылка
+16 саша паламарчук
показать весь комментарий23.03.2024 09:43 Ответить Ссылка
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Але, дивячись що...
Психіка вразлива-
Коли буреш щось за щоку..
Рабами/в говЕни жить,сцаря лелеять!"
А якби не боявся и рахував чесно, то одержав би 95%!
Чи ви мене не так зрозуміли. Я мала на увазі, що х*йло завжди боїться, що голосів йому буде замало, то він собі їх підмальовує. А насправді ці лемінги його так *******, що всі 95% йому готові віддати! Дарма малює!
І де тут "хороші рузьки"?! Я вже давно кажу, що хороші руські - це кожний двохсотий!
Чи ви про тих 5%? Так то ті, хто так перепив на радощах, що до ділянки не доповз! А так-то 146% - кожен громадянин сніґерії та його прекрасна половина!
З головою в кунілінгус...
Може і так-
Може я ще не поет...
А, так...