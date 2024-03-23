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Пугало "русского мира", демократические традиции РФ, террорист №1. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Фотожаба

Пугало "русского мира"

Фотожаба

Бункерная крыса

Фотожаба

Выбор был!

Фотожаба

Процесс "волеизъявления"

Фотожаба

Демократические традиции РФ

Фотожаба

Вперед, в прошлое

Фотожаба

... и так каждый раз

Фотожаба

Финал известен

Фотожаба

Как всегда

Фотожаба

Художник- художнику

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4107) политика (7091) путин владимир (31568) россия (96231) фотожаба (14511) Фейковые выборы (81)


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Топ комментарии
+31
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23.03.2024 09:39 Ответить
+31
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23.03.2024 09:44 Ответить
+16
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23.03.2024 09:43 Ответить
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Бо касап, похідне слову "гімно"...
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23.03.2024 09:36 Ответить
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23.03.2024 09:39 Ответить
Курити шкідливо...
Але, дивячись що...

Психіка вразлива-
Коли буреш щось за щоку..
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23.03.2024 10:01 Ответить
народ- террорист (руZZкие) осуждают теракт. Куда катится мир?
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23.03.2024 09:40 Ответить
Теперішні антифашисти будуть фашистами майбутнього (с) - як у воду дивились.
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23.03.2024 09:56 Ответить
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23.03.2024 09:41 Ответить
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23.03.2024 09:43 Ответить
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23.03.2024 09:44 Ответить
Взагалі то вибори на срасії були чесними, бо тамтешні одоробли дійсно ******* путінга і за нього щоразу голосують. Можливо дехто обурений, що сцар старуватий і не видає вже фоток з оголеним торсом. Їм лишень потрібний новий, молодий та агресивний покидьок. Але поки голосують за такого, бо вибору їм не лишив. Хай синочок підросте.
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23.03.2024 09:44 Ответить
"Умом рАсею не понять! У ней особенная стать.
Рабами/в говЕни жить,сцаря лелеять!"
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23.03.2024 09:51 Ответить
Х*йло так боїться виборів, що намалював собі 88%.
А якби не боявся и рахував чесно, то одержав би 95%!
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23.03.2024 11:40 Ответить
Ви і досі вірите в хороших хрюске ?
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23.03.2024 11:45 Ответить
З чого це ви взяли?!

Чи ви мене не так зрозуміли. Я мала на увазі, що х*йло завжди боїться, що голосів йому буде замало, то він собі їх підмальовує. А насправді ці лемінги його так *******, що всі 95% йому готові віддати! Дарма малює!

І де тут "хороші рузьки"?! Я вже давно кажу, що хороші руські - це кожний двохсотий!

Чи ви про тих 5%? Так то ті, хто так перепив на радощах, що до ділянки не доповз! А так-то 146% - кожен громадянин сніґерії та його прекрасна половина!
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23.03.2024 14:00 Ответить
5-10-20 "Крокус Сити" в кожне місто ПаРаші.
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23.03.2024 09:45 Ответить
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23.03.2024 09:48 Ответить
4-е фото - так то ж Семен Олд, як він туди потрапив? Сом по Десні притягнув?
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23.03.2024 09:53 Ответить
Атраканту перебрав.
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23.03.2024 10:26 Ответить
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23.03.2024 09:58 Ответить
Експериментальний секс!
З головою в кунілінгус...
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23.03.2024 10:04 Ответить
це волочкова
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23.03.2024 10:11 Ответить
Попо-балет...
Може і так-
Може я ще не поет...
А, так...
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23.03.2024 10:16 Ответить
Шикарная подборка. С "отец, а что, НПЗ в вашем городе есть?" В голос смеялся)))
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23.03.2024 10:38 Ответить
 
 