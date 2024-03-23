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Минобороны Британии показало фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16. Следующий этап подготовки во Франции. ФОТО

Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска украинских лётчиков, передает Цензор.НЕТ.

"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции", - говорится в сообщении.

Читайте также: Десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании

Українські пілоти F-16

Українські пілоти F-16

Українські пілоти F-16

F-16

Міністерство оборони Великої Британії показало фото випуску пілотів ЗСУ

Вчера в ведомстве сообщили, что десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании.

Автор: 

Великобритания (5028) F-16 (570) пилот (84)


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Топ комментарии
+30
Вітру в крила, волю в серце й натхнення у бою вам хлопці-соколи!
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23.03.2024 19:29 Ответить
+26
Удачи нашим парням!!! На них много ожиданий всех украинцев возложены.
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23.03.2024 19:26 Ответить
+12
Пацани молоді… Мабуть… курсанти 3 курсу…
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23.03.2024 19:33 Ответить
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Удачи нашим парням!!! На них много ожиданий всех украинцев возложены.
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23.03.2024 19:26 Ответить
Не ссы. ФИО пилотов и сами F-16 кацапам нехер смотреть
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23.03.2024 19:43 Ответить
А я так думать, шо нефиг с кацапами разводить тары-бары-растабары... Увидел кацапа, даже боковым зрением , жми на гашетку(спам).
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23.03.2024 20:28 Ответить
КацаПсина ну почему тьі такая тупааа?!
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23.03.2024 19:45 Ответить
Тупа кацапська пзда.
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23.03.2024 19:57 Ответить
Ты ******** на всю голову, не можешь своими куриными мозгами допереть, что пилотажные навыки в языковой среде незнакомой для обучаемого отрабатываются не на аппаратах стоимость которых десятки миллионов долларов, а на простеньких учебных самолётигах, типа летающей парты🤔🧐😁 Чтоб тебе, лошара, понятнее было, такие советские ассы, как Покрышкин, Кожедуб начинали свою летную практику на У-2 ( с 1944г. По-2) Ву компромэ, тормоз ты горный, хотя, скорее, даже не горный, а дульный
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23.03.2024 20:14 Ответить
Знаток, обучение пилотов в ВОВ обязательно состояло из двух этапов: сначала в ВАШПО, а затем в ВАУ. Летать учили в ВАШПО и, действительно, на У-2 (По-2). В ВАУ обучение проводилось на настоящих боевых самолётах- спарках ( имеющих ещё одно место для инструктора. . Украинские лётчики, уехавшие на учёбу за границу должны были уже иметь начальную лётную подготовку и на следующем этапе должны были проходить обучение на на симуляторах и настоящих F-16.
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23.03.2024 20:41 Ответить
Альйо, клоун, ти що там мамалиги обжерлося, чи цуйки жльокнуло через край, радянські пілоти що навчалися керувати літачками в іншомовному середовищі Запамятай стару армійську приказку: Молчі дурак,- за умного сойдьошь Як був тупим мамалижником при СеРуСеРі, так і залишився, ніц тобі радянська влада не допомогла, як не допоміг і перехід на латину та зміна прапора. Краще б йшов москалів гнати з придністровя, герой в маминій кофті
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25.03.2024 09:59 Ответить
Я хотів тебе поправити, щоб ти в слідуючий раз не ніс відверту ахінею і не ганьбив ту єдину звивину твого мозку, яка ще залишилася. Проте "дурака учить - только портить".
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25.03.2024 12:15 Ответить
Хотілка в тебе ще не виросла мене чомусь навчати та й чому ти, мамалижник, можеш мене навчити До речі, в СУЛМ відсутнє слово "слідуючий" від слова зовсім, є слово черговий, наступний Хріноватенько у тебе з лексичним запасом, домнулє ноутецілор, краще тупцюй до своєї каси, дудли цуйку і не намагайся порпатись в чужих мізках, в своїх наведи лад... якщо знайдеш в них хоч одну звивину, та й власне самі мізки, славний потомок Ромула і Рема
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25.03.2024 19:09 Ответить
Нам би ще хоч 3-4 F-35.
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23.03.2024 19:27 Ответить
Ну может для начала все же освоить ф16 и посмотреть, какие бенефиты будут
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23.03.2024 19:47 Ответить
Вітру в крила, волю в серце й натхнення у бою вам хлопці-соколи!
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23.03.2024 19:29 Ответить
Пацани молоді… Мабуть… курсанти 3 курсу…
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23.03.2024 19:33 Ответить
Курсанты наврядли, а вот выпускники 20-21 года вполне может быть.
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23.03.2024 19:48 Ответить
Лиця не показують - тому сказав "мабуть" А 3 курс - початок підготовки на бойових бортах
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23.03.2024 19:54 Ответить
.. Пане Яре!! Ну хоть Ви не несіть вже такої лабуди про курсантів третього курсу! На яких БОЙОВИХ бортах на третьому курсі літають курсанти ХУПСу? Вони закінчуючи університет починають реальну льотну підготовку у своїх бригадах. І то НЕ ВСІ!!! У нас з серпня 2020 року у бойові частини не дали ні ЛІТРУ керосина. На початок війни звільнилося біля 25 відсотків льотного складу. Слава Богу повернулися... витягнули тих ..хто 20-30 років тому літав. Сьогодні 55-58 років літають разом з випускниками 10-14 років. Хто Вам курсанта на Ф-16 направить? Там вибрали тих... хто мав вже тяму на Міг-29 та Су-27 та політав трохи і повоював. Менш 26 років там НЕМА..як і нема .. (ПОКИ) старше 33. Наступні будуть і до 40..а то і старше. Про курсантів сьогодні навіть МОВИ НЕМА!!! Тягнуть тих які випустилися ..трохи політали..а то і зовсім не літали після випуску... і літають зараз у цівільній авіації. Бо мову технічну знають... а це 3-4 місяці коту під хвіст. Ну я від Вашого допису просто не знаю..що сказати.
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23.03.2024 20:39 Ответить
Значення слова "мабуть" зрозуміле? А про підготовку я суджу по радянських часах - бо вже давно з авіацією "розлучився Там з третього курсу починалась підготовка не на "літаючих партах" а вже на учбово-тренувальних "спарках" На вертольотах - садили на місце "правака"
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23.03.2024 21:04 Ответить
Пане Яре!! **Мабудь** пройшло вже 33 роки..як зникли радянські часи ..а з ними і підготовка курсантів на бойових літаках на третьому курсі. І питання!!?? А куди ще можна посадити курсанта на транспортному літаку..чи вертольоті? Не на місце правака.. а на СВОЄ місце другого пілота.. чи у військово-транспортній авіації .. помічника командира корабля.


Пацани молоді… Мабуть… курсанти 3 курсу…

І вже будьте реалістом... Бо цей Ваш вислів ну ніяк не стосується слова **мабудь**. З Повагою!
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23.03.2024 21:33 Ответить
Сьогодні "великий день колупання у "термінах"?
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23.03.2024 21:38 Ответить
.. і вчора, і сьогодні, і завтра людина буде писати і помилятися. Але є мужність визнавати свої помилки. Ви один з тих..які завжди писали тут...ДУМАЮЧИ! Про курсантів третього курсу Ви написали маячню. Не ПОДУМАЛИ! І писали Ви про СЬОГОДНІ.. а не про **мабудь**. Майте мужність визнавати це. З Повагою!
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23.03.2024 21:58 Ответить
Оце висипав собі на голову відро попелу А тепер стою і думаю: "Нічого ж не помінялося - все залишилося таким самим!" Мусив "обтрушуваться"
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24.03.2024 04:37 Ответить
... але судячи по часу..коли Ви писали це... кацапсячі Ту-95МС вже випустили свої ракети..і Ви вирішили **обтруситися**. ))) Сподіваюсь, ми з Вами дотягнемо до того часу, коли не буде цих Ту-95..і наші третьокурсники вже самі і в Україні будуть літати на Ф-16... Але поки це тільки казкові мрії. Реальність інша і не в нашу пользу. Нажаль...
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24.03.2024 09:44 Ответить
Я просто рано спать лягаю І прокидаюся вдосвіта
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24.03.2024 09:57 Ответить
Проясню Вам це випускники літа 23го,які вчились літати кожен день і інколи вночі, і напевно знають кілька англ.слів,з літа 23 ніхто з курсантів вже не вчиться літати т.я.не літають.Так що тут новігатор правий.
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23.03.2024 22:16 Ответить
Ещё при чучме, уже не раз писал, скандал в газетах местных прошел сильный. Всех выпускников того года в харьковском воен училище летчиков им. Грицевца, тогда, сразу выдав дипломы, отправили в запас, не налетали часов, керосина не было! Давняя наша беда. Ну вот пришла расплата всем за первых двух комуняк, что выбрал народ хуторянский!
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23.03.2024 22:11 Ответить
Тут інше... У 2014 у одній з наших бригад було п*ять справних літаків та ТРИ!!!! екіпажі.. здатні на щось. У 2019 році у цій же бригаді було 90 відсотків справних літаків і 1.2 екіпажа на літак і 25 здатних на щось!!! І у тому ж 2019 році ми почали будувати дороги... по яким поїхали до цівільного життя багато підготовлених... ))) Може для Вас буде новиною... але 24.02.2022 року у кабіни літаків сіли заступники начальника ХУПСу.. командири бригад... старші пілоти-інспектори ВПС ... поки по новозбудованим дорогам не приїхали назад ті що звільнилися..і втратили навички..ті...хто 20-30 років тому був у кабінах бойових літаків... Вони і витягнули..втративши десятки пілотів і літаків.. ТО не згадуйте комуняк... коли поруч сидить значно гірша паскуда!
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23.03.2024 22:24 Ответить
Чекаємо на вас, Птахи!!!!!
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23.03.2024 19:42 Ответить
Поки вони закінчать навчання, ***** КАБами прокладе шлях до столиці.
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23.03.2024 19:42 Ответить
Так шо, нехай бросают и возвращаются? Опять зрада у маларосов??
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23.03.2024 19:49 Ответить
2 етап з десяти закінчено!
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23.03.2024 19:46 Ответить
Це значно краще і достойніше,аніж всі твої етапи єхидного диванного *******.Тобіподібні зелевилупки уже хайпонули в 2019,тепер засунь свій роздвоєний язик в очко "віртуозу" на роялі .
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23.03.2024 20:27 Ответить
❤️
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23.03.2024 19:49 Ответить
А в цей час.... Затримано колишнього керівника одного з держпідприємств Міноборони на хабарі у 600 тисяч доларівhttps://weukraine.tv/img/article/932/89_main-v1711213740.png

Коли ви ***** нажеретеся??????
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23.03.2024 19:51 Ответить
Ніколи. Хоч би вже вдавились. Чи перебили один одного..
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23.03.2024 20:09 Ответить
Когда их начнут сажать, а не выпускать под залог за бугры.
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23.03.2024 20:10 Ответить
Авиагоризонт на симуляторе✌🇺🇦
Интересно, это случайно так получилось или там можно разные цвета ставить?
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23.03.2024 20:00 Ответить
Вообще-то потолок у Ф-16 - 18 км)))
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23.03.2024 20:14 Ответить
Колірна гама автогоризонту скрізь однакова, можливо я і помиляюсь.
Пан NavigatorUR може більш точніше відповісти адже він якраз "в темі".
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23.03.2024 20:29 Ответить
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23.03.2024 20:11 Ответить
Версия из "Горячие головы" еще круче).
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23.03.2024 20:15 Ответить
Це курсанти закінчили навчання на учбовому літаку, далі бойовий. Я взагалі проти того що б такі речі анонсувалися, ну а якщо нетерплячка в когось, то пишіть правильно, а не дурню якусь.
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23.03.2024 20:13 Ответить
В кожну избу по фабу…
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23.03.2024 20:18 Ответить
Навчально-тренувальні літаки на фото називаються - увага! - Grob G 115

Також, судячи з фото, пілоти займалися на тренажерах винищувачів Eurofighter Typhoon. Незрозуміло, як це підготує їх до F-16, з огляду на те, що важіль керування розташований зовсім в іншому місці. Хіба що пілоти готуються вже зовсім не для F-16.
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23.03.2024 20:30 Ответить
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23.03.2024 20:36 Ответить
Короче кажучи, навчають курсантів з нуля, тому і так довго підготовлюють, невистачає в нас пілотів.
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23.03.2024 20:51 Ответить
А ось так приблизно виглядає навчання на симуляторі єврофайтера:

https://streamable.com/u1qq22
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23.03.2024 20:55 Ответить
для ВПС Британії!
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23.03.2024 23:00 Ответить
На заході пілоти що мають бойовий досвід на F-16 готові і мають бажання стати на захист неба України але шапіто це зайве будуть своїх вчити, все гальмують вже весь світ не тільки ми охреніли від верховного ідіота.
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23.03.2024 21:18 Ответить
Теперь год будут учить французский.😎
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23.03.2024 21:20 Ответить
все йде до того що нам ніколи не дадуть Ф16. Зараз вони поїдуть у Францію вчитись, потім у США, потім треба буде згода конгрессу США на відправку літаків і т.д. Ми отримаємо їх лише після миру або заморозки. І це буде ще один важіль тиску на нас від "союзників" які обіцяли не дати нам програти))
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23.03.2024 21:58 Ответить
Вчіться добре для вас в Україні багато роботи!
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24.03.2024 10:32 Ответить
Я немного иначе представлял F-16....
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24.03.2024 14:12 Ответить
 
 