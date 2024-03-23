Минобороны Британии показало фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16. Следующий этап подготовки во Франции. ФОТО

Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании.

Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска украинских лётчиков, передает Цензор.НЕТ.

"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции", - говорится в сообщении.

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Вчера в ведомстве сообщили, что десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании.