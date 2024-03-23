Минобороны Британии показало фото выпуска первых пилотов ВСУ, обучающихся на F-16. Следующий этап подготовки во Франции. ФОТО
Группа украинских летчиков завершила один из этапов учений на западных истребителях F-16 в Великобритании.
Министерство обороны Великобритании показало фото выпуска украинских лётчиков, передает Цензор.НЕТ.
"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Королевских воздушных сил. Теперь они перейдут к следующему этапу обучения во Франции", - говорится в сообщении.
Вчера в ведомстве сообщили, что десять украинских пилотов завершили базовую программу обучения на F-16 в Великобритании.
Топ комментарии
+30 дератизатор
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+26 Александр Хомер
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показать весь комментарий23.03.2024 19:33 Ответить Ссылка
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Пацани молоді… Мабуть… курсанти 3 курсу…
І вже будьте реалістом... Бо цей Ваш вислів ну ніяк не стосується слова **мабудь**. З Повагою!
Коли ви ***** нажеретеся??????
Интересно, это случайно так получилось или там можно разные цвета ставить?
Пан NavigatorUR може більш точніше відповісти адже він якраз "в темі".
Також, судячи з фото, пілоти займалися на тренажерах винищувачів Eurofighter Typhoon. Незрозуміло, як це підготує їх до F-16, з огляду на те, що важіль керування розташований зовсім в іншому місці. Хіба що пілоти готуються вже зовсім не для F-16.
https://streamable.com/u1qq22